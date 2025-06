Sionistes, une « culture » absolue de la haine

Elle prône : « La destruction totale de Gaza qui doit être rasée très rapidement, le déplacement forcé de la population palestinienne qualifiée de barbare et l’entrave à l’aide humanitaire. »[i] Voici les souhaits de cette avocate franco-israélienne Nili Kupfer-Naouri[ii] prônant inlassablement la violation du droit international humanitaire, en militant pour la destruction totale de Gaza et en affirmant qu’ « il n’y a pas de population civile innocente à Gaza ». La LDH (Ligue des droits de l'Homme) a porté plainte le 3 mai 2024 contre l’intéressée pour apologie de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite le 25 juin 2024 au motif que « l’auteure des faits n’a pas pu être retrouvée ». Une seconde plainte est déposée en janvier 2025 avec la même finalité. Pas étonnant que cette avocate se sente au-dessus des lois et qu’elle pense qu’en toute impunité avec son association sioniste Israël is forever qu’elle préside, elle puisse mépriser et bafouer tout sens d’humanité élémentaire. « Il faut que les Gazaouis quittent Gaza, car c’est une terre juive et s’ils ont des velléités nationales et bien, ils doivent aller les exercer ailleurs », tous ces mots dits sur des chaînes de grande écoute sans aucune conséquence…

Il faut se souvenir de ces images d’Israéliens et d’étrangers bloquant et détruisant les chargements d’aide humanitaire… Et bien certains de ces participants vont devoir rendre des comptes face au Parquet National Antiterroriste[iii] pour leur complicité et incitation à un génocide. C’est l’Union Juive pour la Paix qui a déposé plainte en novembre 2024 contre plusieurs franco/israéliens ayant bloqué physiquement l’aide humanitaire à Gaza entre janvier et mai 2024. Ce qui est primordial, c’est que le parquet a retenu la qualification de participation à un génocide. Parmi ces franco/israéliens dans le viseur, deux figures connues, Nili Kupfer-Naouri et Rachel Touitou[iv] se sentant tellement dans une zone de confort d’impunité qu’elles se sont laissées filmer. Pourquoi ont-elles fait cela ? Pour empêcher le Hamas de s’approprier les aliments, eau et médicaments, un acte salutaire selon ces pasionarias.[v] Quant à cette Rachel Touitou c’est la porte-parole de Tsav 9,[vi] un mouvement d’extrême droite qui revendique de multiples blocages visant l’enclave palestinienne tant que les otages israéliens encore retenus ne seront pas libérés. Et comme des ministres du gouvernement l’ont annoncé, la libération des otages n’étant pas la priorité du gouvernement… On nage en plein micmac judéo-dingue, où la vie des otages israéliens et celles des civils Gazaouis ne représentent rien. Pendant ce temps, la justice française ne l’entend pas de cette oreille et considère qu’affamer une population civile détenue dans une prison à ciel ouvert et ne pouvant s’échapper, cela revient à commettre un crime contre l’humanité, crime condamnable et justifiant de peines d’emprisonnement sévères. Donc Mesdames Kupfer-Naouri et Touitou ne comptez sur personne pour vous apporter les délicieuses oranges d’ex Jaffa, renommée Tel-Aviv.

Une haine totale cultivée dès le plus jeune âge. Tombé par hasard sur cet internaute, américano/palestinien, j’avoue avoir été choqué par le niveau de haine exprimé de la part de très jeunes garçons et filles israéliens, d’adultes, de soldats et de religieux. Apparemment, Hamza Saadah est une figure connue du Web.[vii] Il est populaire sous le nom d'Absorber. C’est un acteur, créateur de contenu vidéo ludique et activiste palestinien. Fortement présent sur les réseaux sociaux, il allie divertissement et engagement, utilisant des plateformes comme Instagram, TikTok et YouTube pour toucher un large public. Il s'est forgé une forte présence notamment au sein de la communauté Fortnite. Sa capacité à interagir avec un public très jeune ou adulte tout en abordant des sujets de société, le distingue des influenceurs traditionnels. Son contenu, à la fois divertissant et informatif, fait de lui une voix respectée dans l'espace numérique. Je recommande à ceux qui lisent cet article d’aller le visiter [viii](lien joint et vidéo). C’est atterrant, effrayant, déprimant de voir à quel point la population générale israélienne est totalement lobotomisée et déshumanisée. Aucun argument ne peut les faire dévier de la haine viscérale qu’ils, qu’elles éprouvent contre tout ce qui peut est palestinien, arabe ou encore « autres », seule l’entité juive sioniste prévaut. Lorsque Hamzah Saadah mentionne les enfants, les bébés tués à Gaza à des préadolescentes, celles-ci démontrent un désintérêt total ou pire, se félicitent de leur élimination. Quant aux soldats, ils se vantent de leur boucherie, rient ou l’insultent, le menacent. De ma vie, je n’ai jamais vu un tel déferlement haineux ! Ces pauvres décervelés souvent sont bien incapables de tenir un raisonnement cohérent. Ils ânonnent en boucle un mantra qu’« Israël Will Survive » (Israël survivra.), d’accord, mais à quoi donc mon Dieu ? Ils n’en savent rien ! En ayant regardé plusieurs de ces vidéos, je comprends maintenant pourquoi ce pays supporte un criminel tel Netanyahou, sa politique, son génocide, parce qu’ils ont grandi (pas tous, mais une majorité) dans le racisme, la peur des autres (il y a des antisémites partout.), que le monde entier désire leur extermination. Ainsi vivent-ils dans un climat d’hystérie maladif, de stress permanent ; deux pôles de manipulation au long cours permettant de tenir la population sous le boisseau. Si on ajoute à cela, le mythe du « peuple élu » et de sa supériorité sur tout autre population, l’arrivée du messie éminent et le revival du grand Israel, on en arrive à cette haine décomplexée tenant lieu de « culture » ou tout dialogue est impossible. Franchement, pour rien au monde, je n'irai mettre les pieds là-bas. Cette population est sincèrement à plaindre car rongé par ce que l’humanité peut produire de pire. La Haine !

Ces deux exemples de ce qui se passe dans la vie de ces sionistes, et leurs apports à l’humanité entière n’est que désolation et terre brûlée. Qu’est devenue cette communauté si industrieuse de pionniers devenue des colonisateurs ? Que sont devenus les grands penseurs israéliens tel un Yeshayahou Leibowitz, remplacé par un Bezalel Smotrich ? Que reste-t-il de l’utopie sociale du kibboutz[ix] et du mythe de la société idéale ? Et l’oublie de leurs racines ? La plupart d’entre-eux, de leur pays d’origine, à Minsk ou à Odessa, de leurs ancêtres qui n’avaient peut-être qu’une vache ou une chèvre dans leur arrière-cour du shtetl ? Dans mes amis juifs, je ne reconnais aucun des traits de ces affameurs de population civile et d’haineux en ligne. L’écrivain franco/marocain Jacob Cohen[x] que j’admire beaucoup est ce qu’il se définit lui-même, un Juif de tous les jours, un homme de son temps, un homme qui est, cogito ergo sum… Avec son cœur.

Georges ZETER/juin 2025

Vidéo sur X de Kupfer-Naouri :

Video : Hamza Saadah Speaking to 100 Israelis about Palestine !