Snake Oil, ChAdOx1 nCoV-19, Vaxzevria ou le vaccin caméléon qui a mystérieusement et opportunément changé de nom

La vaccination vous soignera peut-être mais sachez qu'elle ne vous rendra pas libres. ChAdOx1 nCoV-19 et Vaxzevria, entre confiance, ignorance et inconscience pour tout ce qui ressemble à une soupe diabolique ? « Il date du Mexicain, du temps des grandes heures. Seulement on a dû arrêter la fabrication. Y’a des clients qui devenaient aveugles, alors ça faisait des histoires. » Les Tontons flingueurs[i], Maître Folace (Francis Blanche)

Nouveau et intéressant.

Le vaccin Astra Zeneca vient discrètement de changer de nom…Vaxzevria. Nul doute que cette nouvelle trouvaille qui rejoindra celles du comique Pierre Palmade[ii] figurera dans le dictionnaire international du jeu de Scrabble.

La substance biologique étant finalement devenue invendable et moins « sexy » sur le marché sanitaire européen en raison d’incidents mortels survenus après injection, on en a donc changé l’identité. Il suffisait d’y penser !

A ceci près que nous sommes bien éloignés du « rebranding » d’une marque vieillissante mais plutôt au cœur d’un problème sanitaire majeur au point que c’est l’Agence européenne du médicament (EMA) qui a validé le 26 mars 2021 le changement de nom du vaccin suédo-britannique AstraZeneca devenu « Vaxzevria ».

Comme le rappelle effectivement BFMTV, un médicament a généralement plusieurs noms : “un nom chimique utilisé par les chercheurs, un nom générique attribué par l’OMS pour identifier le médicament à l’international et un nom de marque qui peut différer d’un pays à l’autre”.

Dans le cas d’AstraZeneca, aujourd’hui appelé Vaxzevria, le nom chimique du vaccin est ChAdOx1 nCoV-19. Rassurés ? Informés ? Prêts à être piqués et à jouer à "pile, je gagne, face, tu perds" ? Voici quelques très solides éléments de réflexion qui méritent bien une lecture plus qu'attentive.

On rappellera de manière liminaire que le vaccin développé par le laboratoire suédo-britannique du même nom et l’université d’Oxford avait été suspendu le 15 mars par plusieurs pays européens après le signalement de cas de caillots sanguins, parfois mortels.

La France a finalement à son tour levé la suspension après un avis de l’Agence européenne des médicaments (EMA) le jugeant “sûr et efficace” et affirmant que sa balance bénéfice/risque face à l’épidémie de Covid-19 était positive.

Mais comment accepter qu'un pays tout entier puisse accepter pareil suivisme, pareille abdication nationale devant un avis supranational auquel chacun consentirait sans aucune garantie de sécurité sinon de résultat ?

La Haute autorité de santé a toutefois recommandé de le réserver aux personnes de 55 ans et plus car jusqu’alors les cas de thrombose veineuse cérébrale avaient uniquement été observés chez des moins de 55 ans.

L’EMA a conclu que le vaccin n’était pas associé à une augmentation du risque global de caillots sanguins mais qu’un “lien possible avec deux formes très rares de caillots sanguins (coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) et thromboses des sinus veineux cérébraux) associés à un déficit en plaquettes sanguines ne (pouvait) pas être exclu à ce stade”.

(Bien noter le « à ce stade »)

“Un groupe d’experts” de l’EMA étudie “le mécanisme d’action, les éventuels facteurs de risque sous-jacents et toute donnée supplémentaire pour expliquer les événements observés”, rappelle l’ANSM.

Sur 1,4 millions de vaccins AstraZeneca injectés en France au 18 mars dernier, environ 5.700 effets indésirables ont été analysés par les centres de pharmaco-vigilance, en “grande majorité” des “syndromes pseudo-grippaux, souvent de forte intensité” (fièvre, maux de tête, courbatures).

(Quid des syndromes de Mort ? De quoi souffre-t-il, Docteur ? De mort. Comme dans le dialogue de la série intitulée « Doom »).

I- A quoi joue-t-on actuellement sinon à un jeu incapable d'exclure un risque mortel ?

Un changement de nom pour faire oublier l'image dégradée du vaccin et le fait que son fabricant était dans l’impossibilité de livrer à l'UE 10 millions de doses au moment où une perquisition en Italie en découvrait un stock de 12 millions, comment ne pas imaginer en effet d’autres raisons de nature à obérer sérieusement toute idée de sécurité sanitaire ?

La foire vaccinale bat son plein. Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, mais surtout pas de Sputnik V (pour cause de virus "soviétique" latent, sans doute).

Quant au vaccin Johnson & Johnson, on lira et visionnera avec intérêt les commentaires et photographies d'un patient qui n'a manifestement pas très bien "réagi" à l'injection reçue :

https://www.businessinsider.fr/us/johnson-and-johnson-coronavirus-vaccine-man-develops-severe-rash-after-2021-3

Des volontaires ?

"Let's build a greener sanitary world, guys !"

En attendant, en France, oubliés le paso doble, le Tango et les revirements du jour au lendemain du couple magique Castex-Macron pour interdire le lendemain ce que le premier avait validé la veille.

« Nous avons commis des erreurs ; tout cela est vrai », a ainsi déclaré M. Macron dans sa dernière allocution du 31 mars 2021. Il se trouve malheureusement que beaucoup d’erreurs ont été commises, dont on pressent désormais les conséquences sur les plans économiques, sociaux et sanitaires, toutes erreurs qui ne sauraient être passées par pertes et profits une fois reconnues et avouées.

Toutes erreurs qui, dans un pays normal, avec des citoyens normaux devraient sans plus attendre conduire à une mise à pied immédiate et à une arrestation de tous ces Diafoirius plus mauvais et dangereux les uns que les autres et qui, dans n'importe quelle entreprise, auraient déjà été virés sans indemnités pour insuffisance professionnelle.

Vous péchez contre l'Esprit, Monsieur le Président, et votre attitude est inacceptable pour l'avenir du pays, de la France et de toute sa population désormais indirectement incitée parce qu'apeurée, menacée, physiquement, psychologiquement, économiquement, à suivre un comportement dont elle ne sait absolument rien.

Car il ne s’agit pas tant d’erreurs ou de cafouillages mais bien plutôt d’incurie et d’approximations apparentes, de faux-fuyants et de non-dits, lesquels se traduisent en réalité par une action de fond dans laquelle l’aspect sanitaire passe en réalité au second plan, l’urgent étant en effet de profiter de l'effet d'aubaine que représente une maladie mortelle contre laquelle il n'existe pas de traitement pour cadenasser au plus vite toute une population en la vaccinant avec des produits à l’évidence dangereux pour ensuite lui « restituer » - une fois protégée ( ?) et « inoculée » -, une liberté soigneusement mesurée et encadrée.

Une liberté sans cesse repoussée à une suite de confinements encadrés par un juridisme administratif infantilisant, sournois et imbécile qui, s'ils devaient conduire à des manifestations de rue et à une révolte fondamentale, seraient alors et une fois de plus, mais cette fois-ci dans des proportions encore plus violentes, sauvagement réprimées comme le montrent les appels d'offre portant achat d'armes de maintien de l'ordre et de "gestion démocratique des foules" :

Le ministère de l’Intérieur a en effet publié un un appel d’offres pour « la fourniture de munitions cinétiques de défense unique (MDU) de calibre 40 [millimètres (mm)] au profit des forces de la sécurité intérieure », vendredi 12 mars 2021.

On notera que cet « appel à la concurrence », ouvert jusqu’au 22 avril, concerne 160.000 munitions de défense unique, et 10.000 « munitions de défense marquante visible ».

Il est manifeste que la confiance en un avenir radieux est au rendez-vous des jours et semaines à venir que les Français seront une fois de plus poliment mais fermement invités à vivre.

https://www.bastamag.net/Beauvau-Castaner-violences-policieres-fusils-d-assaut-LBD-grenades-blesses-mutiles-gilets-jaunes

Non. Chers amis, citoyens, compatriotes, la vaccination ne vous rendra pas libres. Bien au contraire. Et si vous n'êtes pas vaccinés, si vous refusez le "passeport-certificat sanitaire" annoncé par un "Commissaire européen" issu d'une entité politique construite sur des Traités constitutionnels dépouvus de base légale, peu importe ! Car ce "certificat" sans lequel vous ne pourrez plus vivre ni vous déplacer comme vous le faisiez "dans le monde d'avant", vous sera de facto imposé, tout comme le sera la nouvelle carte nationale d'identité dans un nouveau Schéma du Maintien de l'Ordre.

https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministre/Actualites/Schema-national-du-maintien-de-l-ordre

Cet ordre qui s'est mis en place quand il a commencé à "pleuvoir sur Santiago" et que les stades et installations sportives se sont mises à accueillir le public.

Et s'il vous prend l'idée de faire connaître votre point de vue en refusant tout confinement, toutes ces mesures qui vous détruisent et détruisent les oeuvres vives du pays avant votre complet et définitif assujettissement à une politique sanitaire littéralement démentielle et diabolique, comprenez bien une chose : on vous rentrera dedans.

Violemment.

Mais quelle est la raison de ce consentement aveugle de toute une population pour obtenir l'injection dans son organisme de ce qui ressemble à mes yeux au caméléon sanitaire que représente cette soupe diabolique ?

Français, réveillez-vous ! Donnez-vous la peine de lire très attentivement le document officiel ci-après.

II- La Science en marche, afin d’être bien informé sur le Menu et ce qui a été préparé en cuisine [iii] :

Depuis le 26 mars 2021, le vaccin "COVID-19 Vaccine AstraZeneca" s'appelle désormais VAXZEVRIA. L'Agence européenne des médicaments confirme un sur-risque associé à ce vaccin de formes exceptionnelles de thromboses (coagulation intravasculaire disséminée et thrombose veineuse cérébrale), notamment avant 55 ans. Ce vaccin est recommandé aux personnes âgées de 55 ans et plus afin d'optimiser le rapport bénéfice/risque, qui reste globalement très favorable. De 62 %, l'efficacité clinique s'élève à à 82 % si la seconde dose est administrée 12 semaines après la première dose. Nouvel essai clinique aux USA (32 449 participants), résultats communiqués le 22 mars 2021 : efficacité de 76 % contre les formes symptomatiques (85 % chez les 65 ans et plus) et 100 % contre les formes graves et l'hospitalisation ; bonne tolérance. Efficacité sur le terrain contre l'hospitalisation avec une seule dose : 94 % en Ecosse chez les personnes âgées (81 % après 80 ans) et 80 % en Angleterre. Si antécédent de covid 19, attendre 3 à 6 mois avant de vacciner et ne pas administrer plus d'une dose chez les personnes non immunodéprimées. Le risque de survenue d'un syndrome grippal fébrile, plus faible après l'âge de 50 ans, peut être prévenu par la prise de paracétamol.

Description

Vaccin anti-covid 19 à vecteur viral non réplicatif (adénovirus de chimpanzé). Autres dénominations : Oxford AZD1222 ; ChAdOx1-S ; COVID-19 Vaccine AstraZeneca.

Classe

Vivant



- Vecteur viral vivant non réplicatif

Forme et présentation

Ce symbole indique que ce vaccin fait l'objet d'une surveillance supplémentaire. Cela permettra d'identifier rapidement de nouvelles informations de sécurité. Il est demandé aux professionnels de santé de signaler tout effet indésirable suspecté.

Ce vaccin se présente sous la forme d'une solution pour injection en flacon multidose.

La suspension est incolore à légèrement marron, claire à légèrement opaque, avec un pH de 6,6.

1. Flacon de 8 doses

4 mL de suspension dans un flacon de 8 doses (verre clair de type I) avec bouchon (élastomère avec surcouche d'aluminium). Chaque flacon contient 8 doses de 0,5 mL. Conditionnement de 10 flacons multidoses.

2. Flacon de 10 doses

5 mL de suspension dans un flacon de 10 doses (verre clair de type I) avec bouchon (élastomère avec surcouche d'aluminium). Chaque flacon contient 10 doses de 0,5 mL. Conditionnement de 10 flacons multidoses.

Certains conditionnements peuvent ne pas être commercialisés.

Composition

1. Antigène

Une dose (0,5 mL) contient :

Au moins 2,5 × 108 particules virales (U.I.) de l'Adénovirus du chimpanzé, codant la glycoprotéine Spike du SARS-CoV-2 (ChAdOx1-S)*

* : produit dans des cellules de rein embryonnaire humain (HEK) 293 génétiquement modifiées et par la technologie de l'ADN recombinant.

Ce produit contient des organismes génétiquement modifiés (OGM).

2. Excipients

L-Histidine

Chlorhydrate de L-histidine monohydraté

Chlorure de magnésium hexahydraté

Polysorbate 80 (E 433)

Éthanol (2 mg dans une dose) *

Saccharose

Chlorure de sodium **

Édétate de disodium (dihydraté)

Eau pour préparation injectable

* : Ce vaccin contient 2 mg d'alcool (éthanol) par dose de 0,5 mL. La faible quantité d'alcool contenue dans ce médicament n'aura pas d'effets notables.

** : Ce vaccin contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par dose de 0,5 mL, c'est-à-dire essentiellement "sans sodium".

Indications

Le vaccin VAXZEVRIA est indiqué pour l'immunisation active contre le coronavirus SARS-CoV-2 afin de prévenir la covid 19 chez les personnes âgées de 18 ans et plus.

L'utilisation de ce vaccin doit être conforme aux recommandations officielles.

Posologie

1. Personnes âgées de 18 ans et plus

Deux doses distinctes de 0,5 mL chacune. La seconde dose doit être administrée entre 4 et 12 semaines (28 à 84 jours) après la première dose (voir la rubrique "Pharmacodynamie").

Il n'existe pas de données disponibles sur l'interchangeabilité du vaccin VAXZEVRIA avec d'autres vaccins contre la covid 19 pour compléter le schéma de vaccination. Les personnes qui ont reçu la première dose du vaccin VAXZEVRIA doivent recevoir une seconde dose de ce vaccin pour compléter le schéma de vaccination.

Avis de la HAS du 1er mars 2021. Un intervalle de 12 semaines entre les deux doses est privilégié pour augmenter l'efficacité du vaccin.

Avis de la HAS du 19 mars 2021. La HAS recommande d'administrer le vaccin à partir de l'âge de 55 ans, en attendant plus de données concernant un lien possible entre la survenue de formes rares de thrombose (coagulation intravasculaire disséminée et thrombose veineuse cérébrale) et la vaccination par le vaccin VAXZEVRIA.

2. Population âgée

Aucun ajustement de la posologie n'est nécessaire.

HAS : le vaccin VAXZEVRIA peut être administré à tout âge à partir de 55 ans.

3. Population pédiatrique

L'innocuité et l'efficacité du vaccin VAXZEVRIA chez les enfants et les adolescents (âgés de moins de 18 ans) n'ont pas encore été établies. Aucune donnée n'est disponible.

4. Critères de choix du vaccin.

Ils sont résumés dans les Figures 1 et 2 (AstraZeneca = VAXZEVRIA).

Figure 1 : Mise en oeuvre de la vaccination (choix du vaccin et lieu de vaccination) pour le grand public selon l'âge et l'existence de facteurs de risque de covid 19 grave.

Figure 2 : Mise en œuvre de la vaccination (choix du vaccin et lieu de vaccination) pour les professionnels de santé selon l'âge.

Mode d'administration

Le vaccin VAXZEVRIA est uniquement destiné à une injection intramusculaire, de préférence dans le muscle deltoïde.

Note : la vaccination par voie intramusculaire (IM) est possible chez les patients sous anticoagulants avec un INR* dans la cible thérapeutique, à condition de respecter certaines précautions :

recourir à une aiguille de petit calibre,

exercer une pression ferme au point d’injection sans masser ni frotter pendant au moins 2 minutes,

informer du risque d’hématome.

Ne pas injecter le vaccin par voie intravasculaire, sous-cutanée ou intradermique.

Le vaccin ne doit pas être mélangé dans la même seringue avec d'autres vaccins ou médicaments.

Pour les précautions à prendre avant d'administrer le vaccin, voir la rubrique "Mises en garde et précautions d'emploie point".

Pour les instructions relatives à la manipulation et à l'élimination, voir la rubrique "Manipulation".

* L'INR (International Normalized Ratio) est une valeur obtenue à partir de dosages biologiques et qui indique que l'effet anticoagulant obtenu correspond bien à celui qui est souhaité.

Contre-indications

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.

Mises en garde et précautions d'emploi

1. Traçabilité

Afin d'améliorer la traçabilité des médicaments biologiques, le nom et le numéro de lot du produit administré doivent être clairement enregistrés.

2. Hypersensibilité et anaphylaxie

Un traitement médical approprié et une supervision doivent toujours être disponibles en cas d'événement anaphylactique suivant l'administration du vaccin. Une observation étroite pendant au moins 15 minutes après la vaccination est recommandée. La seconde dose du vaccin ne doit pas être administrée à ceux qui ont présenté une anaphylaxie après la première dose du vaccin VAXZEVRIA.

3. Réactions liées à l'anxiété

Des réactions liées à l'anxiété, y compris des réactions vasovagales (syncope), une hyperventilation ou des réactions liées au stress peuvent se produire en association avec la vaccination en tant que réponse psychogène à l'injection de l'aiguille. Il est important que des précautions soient prises pour éviter les blessures dues à l'évanouissement.

4. Maladies concomitantes

La vaccination doit être reportée chez les personnes souffrant d'une maladie fébrile aiguë grave ou d'une infection aiguë. Toutefois, la présence d'une infection mineure ou d'une fièvre modérée ne doit pas retarder la vaccination.

5. Thrombocytopénie et troubles de la coagulation

Nouveau 19 mars 2021. Une combinaison de thrombose et de thrombocytopénie, dans certains cas accompagnée de saignements, a été observée très rarement après la vaccination par le vaccin VAXZEVRIA. Ces cas graves incluent des thromboses veineuses survenant dans des sites inhabituels (thrombose du sinus veineux cérébral, thrombose de la veine mésentérique et thromboses artérielles) et associées à une thrombocytopénie (baisse des plaquettes sanguines). La majorité de ces cas sont survenus dans les sept à quatorze premiers jours suivant la vaccination et chez des femmes de moins de 55 ans. Cette observation peut néanmoins refléter l'utilisation accrue du vaccin dans cette population. Certains cas ont eu une issue fatale.

Les professionnels de santé doivent être attentifs aux signes et symptômes de thromboembolie ou de thrombocytopénie. Les personnes vaccinées doivent être informées qu'elles doivent consulter immédiatement un médecin si elles développent des symptômes tels qu'un essoufflement, des douleurs thoraciques, un gonflement des jambes ou des douleurs abdominales persistantes après la vaccination. En outre, toute personne présentant des symptômes neurologiques, notamment des maux de tête importants ou persistants ou une vision floue après la vaccination, ou présentant des ecchymoses (pétéchies) au-delà du site de vaccination et après quelques jours, doit consulter rapidement un médecin.

6. Risque de saignement après l'injection par voie intramusculaire

Comme pour les autres injections intramusculaires, le vaccin doit être administré avec prudence aux personnes qui reçoivent un traitement anticoagulant ou à celles qui souffrent de thrombocytopénie ou de tout autre trouble de la coagulation (tel qu'une hémophilie) car des saignements ou des ecchymoses peuvent survenir à la suite d'une administration intramusculaire chez ces personnes.

7. Personnes immunodéprimées

L'efficacité, la sécurité et l'immunogénicité du vaccin n'ont pas été évaluées chez les personnes immunodéprimées, y compris celles qui reçoivent un traitement immunosuppresseur. L'efficacité du vaccin VAXZEVRIA pourrait être plus faible chez les personnes immunodéprimées.

8. Durée de la protection

La durée de la protection offerte par le vaccin est inconnue, car elle est encore l'objet d'une évaluation dans les essais cliniques en cours.

(L’Espoir fait vivre et qui vivra verra, n’est-ce pas ?)

9. Limites de l'efficacité du vaccin

La protection commence environ 3 semaines après la première dose du vaccin. Les personnes peuvent ne pas être totalement protégées avant 15 jours après l'administration de la seconde dose. Comme pour tous les vaccins, ce vaccin peut ne pas protéger tous les sujets vaccinés (voir la rubrique "Pharmacodynamie").

Les données des essais cliniques actuellement disponibles ne permettent pas d'estimer l'efficacité du vaccin chez les personnes âgées de plus de 55 ans. Voir le point 3 de la rubrique Pharmacodynamie rapportant des données d'efficacité sur le terrain, justifiant l'utilisation du vaccin dans cette tranche d'âge (NDLR).

10. Fertilité

Les études sur les animaux n'indiquent pas d'effets nocifs directs ou indirects en ce qui concerne la toxicité pour la reproduction.

11. Surdosage

Il n'existe pas de traitement spécifique pour un surdosage du vaccin VAXZEVRIA. En cas de surdosage, la personne doit être surveillée et recevoir un traitement symptomatique, le cas échéant.

12. Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

VAXZEVRIA n’a aucun effet ou qu’un effet négligeable sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Cependant, certains des effets indésirables mentionnés dans cette rubrique peuvent altérer temporairement l’aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines.

Interactions

Aucune étude d'interaction n'a été réalisée.

L'administration concomitante du vaccin VAXZEVRIA avec d'autres vaccins n'a pas été étudiée.

Grossesse

L'expérience de l'utilisation du vaccin VAXZEVRIA chez les femmes enceintes est limitée.

Les études de toxicité pour la reproduction animale n'ont pas été achevées. Selon les résultats de l'étude préliminaire, aucun effet n'est attendu sur le développement du fœtus (voir la rubrique "Autres informations").

Recommandation de la Haute Autorité de santé.

Stratégie de vaccination contre le Sars-Cov-2 - Actualisation des facteurs de risque de formes graves de la covid-19 et des recommandations sur la stratégie de priorisation des populations à vacciner

La vaccination peut être envisagée si les bénéfices potentiels l’emportent sur les risques pour la mère et le fœtus. Par mesure de précaution, dans l’attente des résultats finaux des études menées pour le vaccin VAXZEVRIA et compte tenu des syndromes de type grippal ayant été rapportés avec ce vaccin, la HAS recommande de privilégier les vaccins à ARNm (Comirnaty ou COVID-19 Vaccine Moderna) chez la femme enceinte.

Allaitement

On ignore si le vaccin VAXZEVRIA est excrété dans le lait maternel.

La HAS recommande de ne pas utiliser ce vaccin pendant l'allaitement.

Effets indésirables

19 mars 2021 : Reprise de la campagne de vaccination avec le vaccin d’AstraZeneca, mais pour les personnes âgées de 55 ans et plus uniquement (optimisation du rapport bénéfices-risques, en raison d'un lien possible avec certaines formes très rares de thrombose et en attendant des données complémentaires).

1. Résumé du profil de sécurité

La sécurité globale du vaccin VAXZEVRIA est basée sur une analyse intermédiaire des données regroupées de quatre essais cliniques menés au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud. Au moment de l'analyse, 23 745 participants âgés de ≥18 ans avaient été randomisés et avaient reçu soit le vaccin VAXZEVRIA, soit le placebo. Parmi eux, 12 021 ont reçu au moins une dose de VAXZEVRIA et 8 266 ont reçu deux doses. La durée médiane du suivi était de 62 jours après la deuxième dose. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés ont été les suivants :

Sensibilité au point d'injection (63,7 %) ;

Douleur au point d'injection (54,2 %) ;

Céphalées (52,6 %) ;

Asthénie (53,1 %) ;

Myalgie (44,0 %) ;

Malaise (44,2 %) :

Hyperthermie (incluant un fébricule (33,6 %) et de la fièvre >38 °C (7,9 %)) ;

Frissons (31,9 %) ;

Arthralgie (26,4 %) ;

Nausées (21,9 %).

La majorité des effets indésirables étaient d'intensité légère à modérée et disparaissaient généralement quelques jours après la vaccination. Par rapport à la première dose, les effets indésirables signalés après la deuxième dose étaient plus légers et moins fréquents. La réactogénicité était généralement plus légère et rapportée moins fréquemment chez les adultes plus âgés (≥65 ans). Le profil de sécurité était cohérent chez les participants avec ou sans preuve préalable d'infection par le SRAS-CoV-2 au départ ; le nombre de participants séropositifs au départ était de 718 (3,0 %).

2. Liste des effets indésirables

Les effets indésirables des médicaments (ADRs) sont organisés par les classes d'organe du système MedDRA (SOC). La fréquence d'apparition des effets indésirables est définie comme suit :

très fréquent (≥ 1/10),

fréquent (≥ 1/100 à < 1/10),

peu fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100),

rare (≥ 1/10 000 à < 1/1 000),

très rare (< 1/10 000),

indéterminé (la fréquence ne peut être estimée à partir des données disponibles).

Au sein de chaque classe d'organe, les effets indésirables sont classés par fréquence décroissante puis par gravité décroissante.

Affections hématologiques et du système lymphatique

Peu fréquent : lymphadénopathie

Troubles du métabolisme et de la nutrition

Peu fréquent : diminution de l'appétit

Affections du système nerveux

Très fréquent : céphalées

Peu fréquent : vertiges, somnolence

Affections gastro-intestinales

Très fréquent : nausées

Fréquent : vomissements, diarrhée

Affections de la peau et des tissus sous-cutanés

Peu fréquent : hyperhidrose, prurit, éruptions cutanées

Affections musculo-squelettiques et du tissu conjonctif

Très fréquent : arthralgies, myalgies

Troubles généraux et anomalies au site d'administration

Très fréquent : douleur, sensibilité, chaleur, prurit ou ecchymose a au site d'injection ; fatigue, malaise, état fiévreux, frissons

Fréquent : gonflement au point d'injection, érythème au point d'injection, fièvreb

a : Les ecchymoses au point d'injection comprennent les hématomes au point d'injection (peu fréquents).

b : Fièvre mesurée ≥ 38 °C.

3. Déclaration des effets indésirables suspectés

Il est important de signaler les effets indésirables présumés après l'autorisation du médicament. Ce signalement permet de surveiller en permanence le rapport bénéfice/risque du vaccin. Les professionnels de santé sont invités à signaler tout effet indésirable présumé par le biais du système national de notification et à indiquer le numéro de lot si celui-ci est disponible.

Les professionnels de santé et les usagers devront signaler les éventuels évènements indésirables graves sur le portail national à l'aide de deux outils :

Le téléservice VACCIN COVID. Le portail des signalements du Gouvernement.

La traçabilité sera un élément essentiel de cette campagne de vaccination anti-covid 19.

MesVaccins contribue au signalement avec un outil de pharmacovigilance renforcée permettant de collecter de manière proactive et exhaustive des informations sur la survenue ou la non survenue d'un événement indésirable post-vaccinal.

4. Résultats de la surveillance

En France, les résultats de la surveillance des effets indésirables post-vaccinaux, réalisée par l'ANSM, sont accessibles ici.

4.1. Accidents thrombo-emboliques

Des cas de thrombose veineuse ont été signalés chez des personnes vaccinées par le vaccin VAXZEVRIA, déclenchant une réévaluation du rapport bénéfice/risque de ce vaccin par l'Agence européenne des médicaments. Les conclusions de cette réévaluation ont été publiées dans un avis du 18 mars 2021.

Dans l'ensemble, le nombre de cas de thrombose rapportés après la vaccination (469, dont 191 en Europe) était inférieur à celui attendu dans la population générale, ce qui permet de confirmer l'absence d'augmentation du risque global de thrombose.

Cependant, deux formes exceptionnelles de thrombose ont été observées après l'administration du vaccin d'AstraZeneca chez des patients plus jeunes. Il s'agit de la coagulation intravasculaire disséminée ou CIVD (7 cas rapportés) et de la thrombose veineuse cérébrale (18 cas rapportés) : la fréquence de ces affections est très faible quand on la rapporte aux 20 millions de personnes vaccinées en Europe au 16 mars 2021. Un lien de causalité avec le vaccin n'est pas prouvé, mais il est possible et mérite une analyse plus approfondie. La plupart de ces cas, dont neuf sont décédés, sont survenus chez des femmes âgées de moins de 55 ans. L'EMA estime que l'on aurait pu s'attendre à moins d'un cas de CIVD chez les personnes de moins de 50 ans dans les 14 jours suivant l'administration du vaccin, alors que 5 cas ont été signalés. De même, on aurait pu s'attendre à une moyenne de 1,35 cas de thrombose veineuse centrale dans ce groupe d'âge, alors qu'il y en a eu 12. Un tel déséquilibre n'était pas observé dans la population plus âgée ayant reçu le vaccin : il n'a pas été identifié de risque particulier de thrombose après vaccination par le vaccin d'AstraZeneca chez les personnes âgées de 55 ans et plus, qu'il s'agisse de thromboses fréquentes (phlébites, embolies pulmonaires) ou de troubles inhabituels de la coagulation.

Au total, l'efficacité prouvée du vaccin dans la prévention des hospitalisations et des décès dus à la covid 19 l'emporte sur la probabilité extrêmement faible de développer une forme rare et grave de thrombose. Si des symptômes suggérant des problèmes de coagulation apparaissent, ils doivent consulter immédiatement un médecin.

Une consultation médicale rapide est conseillée aux personnes ayant l'un des symptômes suivants après avoir reçu le vaccin VAXZEVRIA : essoufflement, douleurs abdominales ou dans la poitrine, gonflement ou froideur d'un bras ou d'une jambe, maux de tête importants ou s'aggravant, vision floue, saignement persistant, multiples petites ecchymoses, taches cutanées rouges pourpres ou violettes.

Prenant en compte l'avis de l'EMA, la Haute Autorité de santé (HAS) propose d'optimiser le rapport bénéfices-risques du vaccin VAXZEVRIA en recommandant son utilisation à partir de l'âge de 55 ans (avis n° 2021.0018/AC/SEESP). La Direction générale de la santé a annoncé la mise en oeuvre de cette recommandation dès le 19 mars 2021 (message d'alerte).

Dans l’attente de données complémentaires, la HAS recommande d’utiliser les vaccins à ARNm chez les personnes éligibles à la vaccination et âgées de moins de 55 ans. Les professionnels de santé âgés de moins de 55 ans sont invités à se rendre en centre de vaccination pour y être vaccinés par le vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNTech ou par le vaccin COVID-19 Vaccine Moderna.

Concernant les personnes âgées de moins de 55 ans ayant déjà reçu une première dose du vaccin d'AstraZeneca, un nouvel avis sera prochainement publié. En attendant, il est rappelé qu’un intervalle de 12 semaines est à respecter entre les deux doses, ce qui laisse le temps d'informer les personnes concernées de la conduite à tenir.

Une expertise est en cours sur le mécanisme d'action. Pour la situation en France, voir le 4.2.

4.2. Situation en France au 27 mars 2021

A partir des données de pharmacovigilance françaises validées par l’ANSM du 06 février 2021 au 18 mars 2021, un total de 5.683 cas d’effets indésirables a été déclaré et analysé.

Les syndromes pseudo-grippaux sont toujours majoritairement rapportés et les nouvelles données recueillies confirment les résultats des précédentes semaines. En cas de fièvre ou de douleurs, l’utilisation du paracétamol à la dose la plus faible et le moins longtemps possible est recommandée.

Sur l’ensemble du suivi, 15 cas graves d’élévation de la tension artérielle sont survenus en dehors d’un contexte de réactogénicité, dont 4 responsables de complications neurologiques.

Les données recueillies sur les cas de dyspnées et d’asthme associés à des cas de syndromes pseudo- grippaux n’apportent pas d’éléments nouveaux et font toujours l’objet d’une surveillance particulière.

Sur l’ensemble du suivi, un total de 29 cas d'évènements thromboemboliques graves a été analysé : 5 cas d’infarctus du myocarde, 1 cas de thrombus intracardiaque, 9 cas d’embolies pulmonaires, 7 cas de thromboses des sinus veineux cérébraux, 1 cas de thrombose veineuse splanchnique , 5 cas d’accidents vasculaires cérébraux ischémiques (AVC) et 1 cas associant AVC/embolie pulmonaire/thrombose veineuse splanchnique dans le cadre d’une coagulation intravasculaire disséminée (CIVD).

Parmi ces cas, 9 cas de thromboses des grosses veines atypiques par leur localisation (cérébrale en majorité, mais également digestive) pouvant être associés à une thrombopénie ou à des troubles de coagulation ont été déclarés. Ces cas, décrivant une symptomatologie nouvelle, sont survenus dans un délai médian de 8,5 jours après la vaccination chez des patients (7 patients de moins de 55 ans, 2 patients de plus de 55 ans) sans antécédents particuliers identifiés à ce jour, en dehors d’une contraception orale dans 3 cas, associée à un déficit en protéine C/S (une protéine impliquée dans le processus de coagulation du sang) dans un quatrième. Parmi eux, deux personnes sont décédées (dont un étudiant en médecine de 24 ans).

Le caractère très atypique de ces thromboses, leur tableau clinique commun et le délai de survenue homogène conduisent le comité de suivi à confirmer la survenue, très rare, de ce risque thrombotique chez les personnes vaccinées par le vaccin VAXZEVRIA.

L’ANSM recommande que toute personne présentant des effets indésirables persistants au-delà de 3 jours de type vertiges, maux de tête, troubles visuels, nausées ou vomissements, essoufflement, douleurs aiguës dans la poitrine, l'abdomen ou les extrémités ou qui présente des ecchymoses cutanées (pétéchies) au-delà du site de vaccination, aille consulter rapidement un médecin.

Les professionnels de santé doivent être attentifs aux signes et symptômes évocateurs de thromboembolie associée ou non à une thrombopénie chez les personnes vaccinées par le vaccin VAXZEVRIA, afin de réaliser les examens biologiques et d’imagerie adéquats pour une prise en charge précoce de ces personnes.

Pharmacodynamie

Groupe pharmacothérapeutique : Vaccins, autres vaccins viraux.

Code ATC : J07BX03.

1. Mécanisme d'action

Le vaccin VAXZEVRIA est un vaccin monovalent composé d'un seul vecteur recombinant d'adénovirus de chimpanzé à réplication déficiente (ChAdOx1) codant la glycoprotéine S du SARS-CoV-2. La protéine vaccinale S du SARS-CoV-2 est exprimée dans sa conformation trimérique de pré-fusion ; la séquence codante n'a pas été modifiée afin de stabiliser la protéine S exprimée dans la conformation de pré-fusion. Après administration, la glycoprotéine S du SARS-CoV-2 est exprimée localement, stimulant ainsi les réponses immunitaires cellulaires et les anticorps neutralisants, contribuant à la protection contre la covid 19.

2. Efficacité clinique

2.1. Analyse des données mises en commun de COV002 et COV003.

L'efficacité clinique du vaccin VAXZEVRIA a été évaluée sur la base d'une analyse de données regroupées provenant de deux essais contrôlés, randomisés et en aveugle en cours :

une étude de phase II/III, COV002, chez les adultes âgés de 18 ans et plus (y compris les personnes âgées) au Royaume-Uni ;

et une étude de phase III, COV003, chez les adultes âgés de 18 ans et plus (y compris les personnes âgées) au Brésil.

Les études ont exclu les participants souffrant de maladies cardiovasculaires, gastro-intestinales, hépatiques, rénales, endocriniennes ou métaboliques graves et/ou non contrôlées, ainsi que les maladies neurologiques, les personnes souffrant d'une immunodépression grave, les femmes enceintes et les participants ayant des antécédents connus d'infection par le SARS-CoV-2. Les vaccins antigrippaux pouvaient être administrés 7 jours avant ou après toute dose du vaccin VAXZEVRIA. Il est prévu que tous les participants soient suivis pendant une période pouvant aller jusqu'à 12 mois, afin d'évaluer l'innocuité et l'efficacité du vaccin contre la covid 19.

Dans l'analyse commune de l'efficacité, les participants âgées de 18 ans et plus ont reçu deux doses (5 × 1010 particules virales par dose, correspondant à pas moins de 2,5 × 108 unités infectieuses) de VAXZEVRIA (N = 6 106) ou de contrôle (vaccin antiméningococcique ou solution saline) (N = 6 090), administrées par injection intramusculaire (IM).

En raison de contraintes logistiques, l'intervalle entre la dose 1 et la dose 2 a varié de 3 à 23 semaines (21 à 159 jours), 86,1 % des participants ayant reçu leurs deux doses dans l'intervalle de 4 à 12 semaines (28 à 84 jours).

Les données démographiques de base étaient bien équilibrées entre le vaccin VAXZEVRIA et les groupes contrôle. Dans l'analyse regroupée, parmi les participants qui ont reçu le vaccin VAXZEVRIA avec un intervalle entre les 2 doses compris entre 4 et 12 semaines, les participants étaient répartis de la manière suivante :

87,0 % étaient âgés de 18 à 64 ans (dont 13,0 % de 65 ans ou plus et 2,8 % de 75 ans ou plus)

55,1 % étaient des femmes ;

76,2 % étaient Blancs ;

6,4 % étaient Noirs

3,4 % étaient Asiatiques.

Au total, 2 068 (39,3 %) participants présentaient au moins une comorbidité préexistante (définie par un IMC ≥ 30 kg/m2, un trouble cardiovasculaire, une maladie respiratoire ou un diabète). Au moment de l'analyse, la durée médiane du suivi après la deuxième dose était de 78 jours.

L'évaluation finale des cas de covid 19 a été faite par un comité d'arbitrage, qui a également attribué la gravité de la maladie selon les critères cliniques de l'OMS.

Au total, 15 jours ou plus après la seconde dose, 218 participants sans preuve d'une infection antérieure par le SARS-CoV-2 ont présenté une covid 19 :

confirmée virologiquement pour le SARS-CoV-2,

avec au moins un symptôme de covid 19 (fièvre définie par une température ≥ 37,8 °C, toux, essoufflement, anosmie ou agueusie).

Le vaccin VAXZEVRIA a réduit de manière significative l'incidence de covid 19 par rapport au groupe contrôle (Tableau 1).

Tableau 1 : efficacité contre la covid 19 du vaccin VAXZEVRIAa

Population Groupe

vacciné Groupe

contrôle Efficacité vaccinale %

(IC95%)b N n N n 4-12 semaines

(28-84 jours)c 5.258 64

(1,2 %) 5.210 154

(3 %) 59,5

(45,8-69,7)

N = Nombre de sujets inclus dans chaque groupe ;

n = Nombre de cas de covid 19 ;

IC = Intervalle de Confiance ;

a : Le paramètre d'efficacité était basé sur les cas confirmés de COVID-19 chez les sujets âgés de 18 ans et plus qui étaient séronégatifs au départ, qui avaient reçu deux doses et qui étaient à l'étude ≥15 jours après la deuxième dose ;

b : IC non ajusté pour la multiplicité.

c : Intervalle entre les deux doses selon le schéma vaccinal recommandé.

L'efficacité du vaccin était de 62,6 % (IC à 95 % : 50,9 ; 71,5) chez les participants ayant reçu les deux doses recommandées à un intervalle allant de 3 à 23 semaines (au lieu de 4 à 12 semaines dans le tableau 1), dans une analyse prédéfinie.

En ce qui concerne l'hospitalisation pour covid 19 (classement de l'OMS par catégorie de gravité ≥ 4), il y avait zéro cas (0,0 % ; N = 5 258) d'hospitalisation pour covid 19 chez les participants ayant reçu deux doses du vaccin (≥ 15 jours après la seconde dose), contre 8 cas (0,2 % ; N=5 210) dans le groupe contrôle, dont un cas grave (classement de l'OMS par degré de gravité ≥ 6) dans le groupe contrôle. Chez tous les participants ayant reçu au moins une dose, à partir de 22 jours après la dose 1, on a enregistré zéro cas (0,0 %, N = 8 032) d'hospitalisation pour covid 19 chez les participants ayant reçu le vaccin contre 14 cas (0,2 %, N = 8 026), dont un décès, dans le groupe contrôle.

Dans le sous-groupe des participants qui présentaient une ou plusieurs comorbidités, l'efficacité vaccinale était de 58,3 % [IC 95% : 33,6 ; 73,9] ; 25 cas de covid 19 (1,2 %) ont été rapportés dans le groupe vacciné par VAXZEVRIA (N = 2 068) versus 60 (2,9 %) dans le groupe contrôle (N = 2 040). L'efficacité était donc similaire à l'efficacité vaccinale observée dans la population générale.

Les données montrent que la protection commence environ 3 semaines après la première dose de vaccin et persiste jusqu'à 12 semaines. Comme cela est précisé dans la rubrique "Mises en garde et précautions d'emploi"), une seconde dose doit être administrée à un intervalle de 4 à 12 semaines après la première dose.

2.2. Population âgée

Participants âgés de 56 à 65 ans :

Groupe vacciné (≥ 15 jours après la seconde dose) : 8 cas

Groupe contrôle : 9 cas

Participants âgés 65 ans et plus :

Groupe vacciné (≥ 15 jours après la seconde dose) : 2 cas

Groupe contrôle : 6 cas

2.3. Population pédiatrique

L'Agence européenne des médicaments a reporté l'obligation de soumettre les résultats des études réalisées avec le vaccin VAXZEVRIA dans un ou plusieurs sous-ensembles de la population pédiatrique en vue de la prévention de la covid 19 (voir la rubrique "Posologie").

2.4. Approbation conditionnelle

Ce médicament a été autorisé dans le cadre d'un régime dit « d'approbation conditionnelle ». Cela signifie que d'autres preuves sur ce médicament sont attendues.

L'Agence européenne des médicaments examinera les nouvelles informations sur ce médicament au moins chaque année et ce document sera mis à jour si nécessaire.

3. Autres données d'efficacité vaccinale

3.1. Note du conseil d'orientation stratégique du 18 février 2021

Conseil d’Orientation de la Stratégie Vaccinale : Note du 18 février 2021 relative au vaccin ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) produit par Astra Zeneca

Chez les personnes âgées de 18 à 65 ans, les essais cliniques de phase 3 ont montré qu’au décours de l’administration d’une première dose, le taux protection contre les formes symptomatiques de covid 19 entre J22 et J90 après l’injection est de 76 %. Avec l’administration d’une seconde dose 6 semaines après la première, l'efficacité vaccinale est de 62 %. Mais celle-ci monte à 82 % si la seconde dose est administrée 12 semaines après la primo-injection. Dans son avis du 2 février 2021, la Haute Autorité de Santé a recommandé que la seconde dose soit administrée entre 9 et 12 semaines après la primo-injection.

Le vaccin VAXZEVRIA protège de façon nette contre l’hospitalisation en cas de covid 19. En effet, seulement deux personnes sur 12 408 ont été hospitalisées parmi les sujets vaccinés dans les essais cliniques, contre 22 personnes sur 12 104 dans le groupe témoin (p < 0,0001). Ce vaccin offre donc une très bonne protection contre les formes présumées plus graves de la maladie.

Le vaccin VAXZEVRIA est efficace contre le variant 501Y.V1 observé dans un premier temps au Royaume-Uni et désormais très présent sur le territoire français.

Il existe un doute concernant l’efficacité du vaccin VAXZEVRIA contre le variant 501Y.V2 ayant émergé en Afrique du Sud. Dans une étude au cours de laquelle 2 000 sujets jeunes (moyenne d’âge de 30 ans) ont reçu ce vaccin, la protection observée contre toutes les formes de la maladie n’est que de 22 %. Cependant, en l’absence de formes graves dans ce groupe de sujets jeunes, il est impossible de conclure quant à l’efficacité du vaccin contre les formes graves de la maladie provoquées par le variant 501Y.V2.

Ainsi, administré dans des conditions optimales (respect du délai entre l’injection des deux doses), ce vaccin s’avère très efficace dans la protection contre la covid 19 et en particulier les formes nécessitant une hospitalisation, y compris pour le variant 501Y.V1 actuellement en plein essor en France, chez les personnes âgées de 18 à 65 ans.

3.2. Données d'efficacité sur le terrain

3.2.1. En Ecosse

Effectiveness of first dose of COVID-19 vaccines against hospital admissions in Scotland : national prospective cohort study of 5.4 million people

La première dose du vaccin à ARN Comirnaty a été associée à une efficacité vaccinale de 85 % (IC95% : 76 à 91) contre l'hospitalisation pour covid 19, 28 à 34 jours après la vaccination.

L'efficacité vaccinale du vaccin VAXZEVRIA 28 à 34 jours après la vaccination était de 94 % (IC95% : 73 à 99). Elle était comparable en cas d'analyse restreinte aux personnes âgées de 80 ans et plus (81 %, avec un IC95% de 65 à 90).

Interprétation : une seule dose des vaccins à ARNm Comirnaty ou à vecteur viral non réplicatif VAXZEVRIA a permis de réduire considérablement le risque d'hospitalisation liée à la covid 19 en Écosse.

3.2.3. En Angleterre

Early effectiveness of COVID-19 vaccination with BNT162b2 mRNA vaccine and ChAdOx1 adenovirus vector vaccine on symptomatic disease, hospitalisations and mortality in older adults in England

Les personnes âgées de plus de 70 ans vaccinées à partir du 4 janvier 2021 présentaient un risque de covid 19 similaire à celui des personnes non vaccinées. Avec le vaccin Comirnaty, l'efficacité sur le terrain a atteint 61 % (IC 95 % : 51-69 %) de 28 à 34 jours après la vaccination, puis a plafonné. Avec le vaccin d'AstraZeneca, les effets du vaccin ont été observés de 14 à 20 jours après la vaccination, atteignant une efficacité de 60 % (IC 95 % 41-73 %) de 28 à 34 jours et augmentant encore jusqu'à 73 % (IC 95 % 27-90%) à partir du 35ème jour.

Une seule dose du vaccin VAXZEVRIA est efficace à environ 80 % pour prévenir l'hospitalisation.

Conservation

Conserver au réfrigérateur (2 °C à 8 °C).

Ne pas congeler.

Conservez les flacons à labri de la lumière à l'intérieur du carton.

Conditions de conservation du flacon non ouvert.

Six mois si conservé au réfrigérateur (2 °C à 8 °C)

Conditions de conservation du flacon ouvert.

La stabilité chimique et physique en cours d'utilisation a été démontrée depuis l'ouverture du flacon (première piqûre d'aiguille) jusqu'à l'administration pendant 48 heures au maximum dans un réfrigérateur (2 °C à 8 °C). Pendant cette période, le produit peut être conservé et utilisé à des températures allant jusqu'à 30 °C pendant une seule période de 6 heures maximum. Après cette période, le produit doit être jeté. Ne le remettez pas au réfrigérateur.

D'un point de vue microbiologique, après la première ouverture, le vaccin doit être utilisé immédiatement. Si le vaccin n'est pas utilisé immédiatement, la durée et les conditions de stockage en cours d'utilisation sont de la responsabilité de l'utilisateur.

Manipulation

Informations complémentaires du ministère de la santé.

1. Instructions de manipulation et administration

Ce vaccin doit être manipulé par un professionnel de santé utilisant une technique aseptique pour garantir la stérilité de chaque dose.

N'utilisez pas ce vaccin après la date de péremption qui est indiquée sur l'étiquette après EXP. La date d'expiration correspond au dernier jour de ce mois.

(Au secours…)

Les flacons multidoses non ouverts doivent être conservés au réfrigérateur (+ 2 °C à + 8 °C). Ne pas congeler. Conservez les flacons dans son emballage en carton afin de les protéger de la lumière.

Avant d'être administré, le vaccin doit être inspecté visuellement pour détecter la présence de particules et la décoloration. Le vaccin VAXZEVRIA est une suspension incolore à légèrement brune, claire à légèrement opaque. Jeter le flacon si la suspension est décolorée ou si des particules visibles sont observées. Ne pas agiter. Ne pas diluer la suspension.

Le vaccin ne doit pas être mélangé dans la même seringue avec d'autres vaccins ou médicaments.

Observation : à croire que les choses vont mieux quand elles sont dites ou rappelées.

Le schéma vaccinal comporte deux doses distinctes de 0,5 mL chacune. La seconde dose doit être administrée entre 4 et 12 semaines après la première. Les personnes qui ont reçu la première dose de vaccin VAXZEVRIA doivent recevoir une seconde dose du même vaccin pour compléter le schéma vaccinal.

Chaque dose de vaccin de 0,5 mL est retirée dans une seringue pour être injectée par voie intramusculaire, de préférence dans le muscle deltoïde (partie supérieure du bras). Utilisez une nouvelle aiguille pour l'administration, si possible.

Il est normal que du liquide reste dans le flacon après le retrait de la dernière dose. Un trop-plein supplémentaire est inclus dans chaque flacon pour permettre l'administration de 8 doses (flacon de 4 mL) ou 10 doses (flacon de 5 mL) de 0,5 mL. Ne mettez pas en commun le surplus de vaccin provenant de plusieurs flacons. Jetez tout vaccin non utilisé.

La stabilité chimique et physique en cours d'utilisation a été démontrée entre le moment de l'ouverture du flacon (première piqûre d'aiguille) et l'administration pendant 48 heures au maximum dans un réfrigérateur (2 °C à 8 °C). Pendant cette période, le produit peut être conservé et utilisé à des températures allant jusqu'à 30 °C pendant une seule période allant jusqu'à 6 heures. Passé ce délai, le produit doit être jeté. Ne le remettez pas au réfrigérateur.

Question : qui peut sérieusement faire confiance au respect de la « chaîne du froid » en toutes circonstances ? Pas moi.

2. Élimination

Le vaccin VAXZEVRIA contient des organismes génétiquement modifiés (OGM). Tout vaccin inutilisé ou déchet doit être éliminé conformément aux directives locales relatives aux organismes génétiquement modifiés ou aux déchets biologiques dangereux. Les produits d'élimination doivent être désinfectés en utilisant des agents ayant une activité contre les adénovirus.

3. Organisation de la vaccination par le vaccin VAXZEVRIA

Le vaccin VAXZEVRIA peut être administré par les médecins libéraux et les pharmaciens d'officine aux personnes éligibles, c'est-à-dire âgées de 55 ans et plus et ayant des facteurs de risque de covid grave ou exerçant une profession à risque (voir ici).

Autres informations

1. Données de sécurité précliniques

Les données non cliniques ne révèlent aucun danger particulier pour l'homme d'après une étude conventionnelle de la toxicité de doses répétées.

2. Génotoxicité/Cancérogénicité

Aucune étude de génotoxicité ou de cancérogénicité n'a été réalisée. Les composants du vaccin ne devraient pas avoir de potentiel génotoxique.

Notez bien le conditionnel : « …ne devraient pas avoir e potentiel génotoxique »

3. Toxicité pour la reproduction

Les études animales sur la toxicité potentielle pour la reproduction et le développement ne sont pas encore terminées. Une étude préliminaire de toxicité pour la reproduction chez les souris ne montre pas de toxicité chez les mères ou les fœtus.

Etudes en cours, mais peu importe. Allons-y !

Composants non antigéniques

Résumé à l'intention du public

https://urlz.fr/fhb8

Conclusion :

Comme le dit le philosophe Denis Moreau : « Parce que croire en la vie éternelle n'interdit pas d'aimer la vie de ce monde, il encourage les chrétiens comme les autres à être joyeusement de leur époque, et rappelle qu'il n'est pas interdit de réfléchir à ce que l’on fait dans sa vie et dans les choix qui la conduisent, lorsque l'on croit en Dieu, certes, mais surtout lorsque l’on aime la vie. »