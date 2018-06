SNCF grève les 18 et 22 juin (jours des épreuves du bac) M. Martinez (CGT) si vous maintenez la grève vous êtes répugnant et ignoble !

Grèves à la SNCF les jours du Bac !

Un simple coup d’œil sur le « calendrier de grèves » à la SNCF, nous montre que les épreuves du Bac 2018 seront impactées par deux jours ( 18 et 22 juin )

Commençons par regarder le « calendrier des grèves » à la SNCF :là.

Actuellement les syndicats en discutent et en causent entre eux, quand à l'Education Nationale, ben rien n'a été tranché,.... et la SNCF devrait mettre en place le dispositif « sncf examen » : source.Sur cette grève pour les épreuves du Bac, les autre résultats : Google.

Pour info, notons que Pierre Berger (CFDT) semblerait moins « jusqu'au boutiste » car il ne souhaite pas qu'il y ait grève les jours du Bac : source. Pour info, il est bon de signaler que la réforme de la SNCF est pratiquement pliée, puisque qu'elle nous est imposée par Bruxelles : sources, alors pour la CGT, juste un baroud d'honneur pour marquer des points en vue des prochaines élections syndicales : là et ici .

Quand des irresponsables syndicaux rajoutent volontairement aux lycéens du stress à un stress déjà existant !

Le stress kézako ?

Lorsque l'on évoque le mot stress, chacun d'entre nous comprend de quoi il s’agit, et chaque humain face à une situation donnée ressent un stress de façon différente !

Le stress est un état de perturbation psychologique ressenti par les humains et les animaux.

Les symptômes du stress sont : cognitifs, émotionnels, physiques, et comportementaux, voir cette : page et les autres résultats Google : ici . Pour les végétaux, le stress lui est dit végétatif ( voir la définition de tous les stress sur Wikipédia.)

Le stress en période d'examens !

Il y à un stress qui est bien connu, c'est le stress que l'on ressent par exemple avant et pendant une période d'examens scolaire ( le sujet de mon article ), les stress se rapprochants sont par exemple pour un entretien d'embauche, ou encore avant, pendant, et l'attende d'un résultat d'examens médicaux !

Pour beaucoup de lycéens, la grève de la SNCF c'est du rajout de stress au stress !

Pendant la période d'examens du Bac,( voir le calendrier et les catégorie : ici.) nous constatons que : 18 juin ( philo ) est un jour de grève SNCF, et le : 22 également math ),... alors imaginez le stress supplémentaire que peuvent ressentir en ce moment les élèves ( ...et leur parents ) qui doivent emprunter le train pour aller passer leurs Bac ,.. c'est pour cette raison que je les interpelle sans détour, car Mr Martinez à l'heure actuelle comme vous nous le laissez entendre qu'il y aura bien grève les 18* et 22 juin, j'espère que la raison va enfin l'emporter, car ce n'est pas très très beau que de s'appuyer sur cet espèce de chantage sur les plus faibles ( les jeunes et leurs parents qui n'ont pas de moyens de transports ) et par son atermoiement (grèves, pas grèves ).Mrs Martinez, votre attitude avec cet atermoiement perturbe fortement ( et ce depuis quelques temps déjà ) certains de nos lycéens,... c'est pour cette raison que je vous dis simplement et fermement « Mr Martinez vous êtes ( je veux être poli) un répugnant et ignoble personnage, c'est à dire un bien triste sire ». ( Pour l'adjectif que je n'ai pas placé à l'encontre de Mrs Martinez, je vous invite à regarder une vidéo qui montre Thierry Roland (qui avec son compère Jean-Michel Larqué) commentait le match de foot France/Bulgarie à Sofia le :07/10/1976, et qui prononce sa célèbre phrase en direction de l'arbitre qui officiait pour la rencontre :vidéo.)

Gilbert Spagnolo dit P@py