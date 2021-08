SNCF INOUI ! OUIGOGO ..

.. Que je vous raconte le Voyage au bout de l'Inoui de mon Tonton Bébert, hier, de TER en TER, en passant par TGV obligés, de retards en retards, d'escales imprévues en escales tordues, de dérives en dérives, d'attentes interminables en attentes interminables, d'imbécilités en imbécilités, de stations debout en chaleurs élevées .. et ce qui s'en est suivi. Vous jugerez et, éventuellement, nous conseillerez.

Prendre un billet en ligne

La veille, samedi 14 aôut, j'ai dû aider Bébert à commander son billet TER de Mâcon-city à Monténougat, un trip d'environ 220 bornes en chemin de fer. La pratique des sites Internet de SNCF-OUIGO-INOUOI-TER-VOYAGES-ICE-THALYS relève déjà de compétences qui ne sont pas à la portée du premier venu, encore moins du papy forcé à voyager. Déjà qu'il n'y a pas trop d'intelligence naturelle chez les Farandou, ne pas s'en remettre à l'artificielle !

Pourtant ! Simple ! .. : " je m'appelle Bébert, j'ai un compte chez vous, je veux aller de X à Y demain .." devrait suffire ! Jusqu'à la création du billet.

J'ai bien fait de m'y mettre la veille pour le compte du Tonton, septante sept ans aux lilas. Si je l'avais laissé prendre son billet en gare, tout seul, comme il le faisait depuis plus de 60 ans, il y serait encore Tonton .. 290 000 travailleurs à la SNCF, mais personne, personne en gare : pas de billeterie ouverte, pas de kiosque d'information, pas de machine automatique en ordre de marche. Juste des panneaux tout en haut annonçant des retards de "Une Heure Trente environ" devant un parterre de gens médusés et muselés.

Mais revenons à la commande. Si vous avez l'habitude des sites SNCF ou Voyages SNCF oui Ouigo .. j'ai pas besoin de vous expliquer : Ouigo : "Let's GO : on réserve !" Le ton du niveau est donné ..

"Ouigo est le nom du service commercial de TGV à bas coûts lancé par la SNCF"

Mais vous trouverez du TER pur et dur, du bus, du car, du blabla .. ils n'en sont pas à une approximation près.

"La France dés 2,99Euros" / Location voitures / Hôtels / Cartes avantages Sénior .. J'en passe !

Mais, sur "voyages sncf", soit l'url Oui.sncf, vous découvrirez un véritable foutoir de choses n'ayant rien à voir .. Faites, vous jugerez.

En cherchant avec dextérité, motivation, sans compter mon temps, je découvre trois offres identiques ( j'ai gardé copie d'écran )

L'une à 20 Euros ... "Promo"

La seconde à 50,80

La troisième à 38,40

Mais aucune possibilité d'appliquer la carte vieux de Tonton Bébert ..

Je trouve, après quelques efforts, un endroit où me renseigner, je demande.. et j'ai une première réponse :

" Bonjour Bébert



Suite à notre échange, pouvez-vous me faire parvenir une capture d'écran de votre visuel afin que je constate votre anomalie s'il vous plaît ?



MELISSANDE

Votre Service Clients OUI.sncf."

Normal là ..

Mais après plusieurs échanges, je n'ai toujours pas la réponse.

Mais bah ! pas grave : je choisis le billet le moins cher, paie, et charge le téléphone de bébert avec toutes les images nécessaires au futur contrôle, y compris les QR, les numéros de trains, les paiements, les numéros de billet.

C'est parti ! : Départ 10 H 22 demain ..

Le voyage ..

Première bonne surprise en arrivant à la gare : l'affichage du train indique : " envir. 1 H 30 de retard". Le kiosque d'information est vide de tout employé, fermé. La billetterie fermée aussi.

..

"Avec la pandémie", plus moyen de s'asseoir pour prendre un café. les rares sièges - durs - à la disposition des passagers sont tous occupés. La température est étouffante.

Après largement plus d'une heure d'attente, une voix de haut-parleur conseille aux voyageurs de monter voie D dans le TER pour Lyon qui, après ribambelle de petites station, arrivera à .. Lyon-Perrache .. pas du tout Lyon-Pardieu ..

Je prends le risque, je mets Tonton dans le TER pour Lyon... Perrache, avec la certitude de l'existence d'une correspondance.

Après, c'est Bébert qui raconte :

A Perrache, j'ai demandé : un TGV pouvait me prendre pour Pardieu. Mais un TGV hein ! Or j'ai pas de passe SS ..

Comme tu sais, TER, passe SS pas obligatoire, TGV, obligé.

L'accès au TGV était controlé par une bande d'agents de la "Sécurité", 3 par entrée, ouvrant et fermant les barrières, après contrôle sévère, à chaque voyageur en odeur de sainteté.

Moi, Bébert, physionomiste éclairé, habitué par profession à l'identification des cons, après soigneuse observation, je choisis mon entrée : "nous avons été déroutés, suite à retards exceptionnels, et conseillés de prendre ce trajet par la SNCF .."

. C'est bon : passez .. Ouf ti !

Mais, dans le chaos, le tumulte, la multitude en rut, zigzaguante, la chaleur étouffante de la gare : je lis "Montélimar, 2 heures de retard.

Pas moyen de s'asseoir, attente, chaleur, retards qui s'ajoutent aux retards, changements de parcours.. je monte enfin dans mon train, pour ma destination finale, Montélimar. Le wagon est pas climatisé.

A l'arrivée - Ouf Ti ..- j'ai échappé à l'interception du traine et son immobilisation par des forces de sécurité.

Mais il est trop tard : plus aucun Bus pour Nyonos.

Le lendemain, première tentative de demande de remboursement auprès de la SNCF

Je téléphone au 0891150520 .. comme conseillé par l'Internet, qui ne se trompe jamais

Et j'ai découvert le broutage, pas nigérian, pas ivoirien ..bien de chez nous.

Vous avez une idée ?

Citations graphiques personnelles et de l'Internet, Challenges aussi.

" Equilibriste

C'est la tuile redoutée par tout patron de la SNCF : le dimanche 30 août, en fin d'après-midi, une panne d'alimentation électrique entre Hendaye et Bordeaux paralyse les TGV vers Paris, en plein retour estival, obligeant un millier de voyageurs à passer la nuit à bord de rames bondées. Pas d'information aux passagers, rien à boire ni à manger : les critiques pleuvent sur les réseaux sociaux et l'incident tourne en boucle dans les médias. Au siège de la compagnie, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), tout le monde s'agite pour organiser l'évacuation des clients bloqués et rétablir le trafic au plus vite. Le lendemain, Christophe Fanichet, directeur général de la nouvelle filiale SNCF Voyageurs (chapeautant TGV, TER et Transiliens), saute dans un train pour Bordeaux tandis que la sécurité civile et la Croix-Rouge offrent des petits-déjeuners le matin en gare d'Hendaye. Mais aucun signe de Jean-Pierre Farandou."

Il était en vacances au Lavandoux ?