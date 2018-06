SNCF - Mise à mort programmée d’un service public

Bonjour,

Mais de quel service public parlez-vous ?

La SNCF est une entreprise publique, mais pas un service public.

Le service public que réalise l’entreprise publique SNCF est celui du transport ferroviaire de voyageurs, au sein du service public de transport des voyageurs qui inclut tous les modes de transport.

Il me semble qu’avant de crier au loup sur le démantèlement d’un joyau, il faudrait d’abord se poser la question de son utilité. Et en particulier dans les 50 ans à venir car les investissements dans le ferroviaire se font sur le temps long.

Quel est l’avenir du transport ferroviaire de voyageurs ?

En zone dense, région parisienne, abords des grandes villes, artères principales desservant ces villes, ... il parait indispensable car le nombre de voyageurs transporté par rapport à la surface consommée semble être sans équivalent.

La pertinence sur les trajets de distance moyenne à grande vitesse semble aussi être indiscutable pour l’instant.

Sur les petites lignes par contre, on peut légitimement se poser la question de l’adéquation du moyen avec les besoins. Faut-il vraiment payer et entretenir des infrastructures couteuses et peu utilisées alors que les moyens pourraient être mis dans les routes. On parle souvent de pollution, mais beaucoup de TER sont diesels ou bi-mode. Et quand ils ne sont pas remplis, leur bilan énergétique est moins bon que celui d’un bus qui lui pourrait l’être.

De plus, le développement des batteries fera que demain, des bus électriques existeront, et seront moins (ou en tout cas pas plus) polluants que les trains au passager transporté. On peut aussi envisager, comme cela se teste dans certains pays déjà, de monter des « caténaires » sur les routes et d’avoir des matériels qui puissent se brancher sur ces caténaires sur les parcours principaux, et finir à la batterie ou au pétrole leur parcours. Le développement des véhicules autonomes permettrait de créer des « trains » de véhicules autonomes sur les routes principales, puis les capillaires seraient gérés individuellement.

Si les syndicats et les partis qui soutiennent la grève avaient vraiment une volonté de défendre le service public, il me semble donc qu’ils devraient pousser l’état à poser les bases de l’organisation du transport des voyageurs dans les 50 ans à venir au mieux des intérêts (financiers, écologiques, soutien au développement ou à la revitalisation de régions, prise en compte de l’évolution démographique et des besoins associés...) des habitants plutôt que de vouloir avant tout défendre les cheminots et garder sous verre cette entreprise qui meurt de son inertie.

Une fois cela fait, il deviendrait plus simple d’envisager sereinement le rôle, et donc l’avenir, de l’entreprise publique SNCF dans son rôle de réalisation du service public de transport ferroviaire ...