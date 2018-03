SNCF : une majorité de français soutiendra la grève des cheminots #sondage

Si les médias du système, tout à la propagande anti cheminot et pro régime, claironne que les français seraient favorables à la suppression du statut des cheminots – combien d’entre eux savent ce qu’il y a dans ce statut ? – les chiffres du sondage Harris sur lesquels ils se basent disent bien autre chose de la situation de l’opinion. L’intersyndicale qui vient d’annoncer réfléchir à lancer un mouvement de grève nationale reconductible après le 15 mars a d’ores et déjà le soutien de l’opinion.

Grève SNCF : 44% des français soutiendrons une grève des cheminots soit 6% de plus que les 38% qui s’y opposeront.

Ce qui en clair signifie que parmi les français ayant une opinion sur la réforme ceux prêts à combattre la réforme sont 13% de plus que ceux préférant taper sur les travailleurs du rail.

Une partie importante de l’opinion ne s’est justement pas encore faite d’opinion, étant indifférente à la question (19%)

De fait, il apparait que les français soutiennent plutôt les cheminots et l’annonce d’un mouvement social et d’une grève reconductible si le gouvernement veut s’attaquer à leur service public, la SNCF. Qui plus est, alors que le contenu de la réforme n’a pas encore été détaillé, une majorité de français (50%) a d’ores et déjà compris que l’un des impacts de la privatisation que veut engager Macron aux ordres de l’Union Europénne

Dans une note, le syndicaliste CGT M Wamen met les points sur les i à propos de ce sondage :

Près de 7 français sur 10 sont pour la suppression du statut des cheminots voilà ce qui passe en boucle en bandeau sur les chaînes du ROI …. Alors regardons un peu de plus prêt ce sondage ” indépendant ” Made in en marche. La question posée Est essentielle : Pour que cessent les privilèges et que cesse le trou enorme lié au statut des cheminots étés vous pour ou contre ce statut ?? Voilà le genre de questions posées, si la question etait : Savez vous que le statut des cheminots est excédentaire, qu’il n’est en rien responsable de certains soucis et que la privatisation est l’objet de tous les dysfonctionnements depuis des années …. La réponse serait bien évidement à l’inverse . Ensuite il y a le nombre de personnes sondées, une infime partie qui ne représentent en rien la réalité … La machine de désinformation est à son maximum, les sondages à la con n’ont qu’un seul but, matraquer non stop, appuyer les messages du gouvernement … La seul vrai sondage sera dans la rue et cette fois ci pas de bis repetita de 2016 et 2017 !

la réforme macron de la SNCF ? copié collé des directives européennes

Pourquoi Macron veut aller vite, passer en force de la façon la plus brutale à coup d’ordonnances ? c’est qu’il s’agit de transposer le 4e paquet de directives européennes ordonnant la privatisation des chemins de fer en Europe, et l’ouverture à la concurrence des transports de passager ; La suite des 3e paquet (mise en concurrence du transport international) et 2e paquet (mise en concurrence du fret). Des directives adoptées en 2016 avec le soutien du gouvernement Hollande Macron, des directives écrites par l’ultra droite européenne, qui imposent :

la séparation des activités de réseaux des activités de circulation des trains : c’est le coeur de la réforme Macron, avec la transformation de la SNCF en une société anonyme et son découpage en filliale

l’ouverture à la concurrence des lignes de trains : c’est le deuxième aspect de la réforme qui passe par la gestion des lignes régionales par les régions qui ouvriront à la concurrence les TER / RER d’une part, la suppression du statut de cheminot pour permettre le dumping social européens. En bref, faire sauter les droits des travailleurs du secteur et fermer les petites lignes les moins profitables pour les multinationales.

l’interdiction pour l’état de garantir le financement de la SNCF : en clair, les français garderont la dette, mais les capitalistes qui vont récupérer à la découpe les trains et savoirs faire de la SNCF, ses marchés, ses voyageurs récupéreront eux les profits. A l’image de ce qui s’est passé pour les autoroutes

Le bilan de l’ouverture à la concurrence du transport de marchandise est connu : la quasi disparition au profit de la route du transport par trains de marchandise. Des accidents nombreux et des conditions de travail dégradées pour les cheminots. Sans aucun bénéfice pour le pays. Pour le transport de passager, le bilan de la privatisation et de l’ouverture à la concurrence en Grande Bretagne permet de savoir ce qui attend les usagers : des hausses massives de tarifs, des retards et une absence de développement du réseau. Une vraie catastrophe.

De fait, en matière de train, comme en matière d’énergie, de Telecoms, de transport etc… il apparait que l’Union Européenne est une machine à privatiser, à détruire les services publics. Et les états majors syndicaux qui – y compris à la CGT ayant rejoint la Confédération Européenne des Syndicats financée par la Commission Européenne – qui prétendraient défendre le statut des cheminots, et lutter contre la privatisation de la SNCF mais refuseraient de mettre en cause le donneur d’ordre de cette politique, l’union européenne, méneront les cheminots, les usagers, les français dans le mur.

JBC pour www.initiative-communiste.fr

https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/sncf-majorite-de-francais-soutiendra-greve-cheminots-sondage/