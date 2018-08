Société et bascule dans la paranoïa

Ces quelques réflexions et phrases pour éveiller les consciences, sont de ma propre initiatives et sont aussi empruntés du livre d'Ariane Bilheran - Psychopathologie de la paranoïa. La paranoïa est une pathologie grave, qui conduit à la guerre, à la destruction et au chaos. La paranoïa est la pathologie maîtresse du harcelement. Le peuple, victime de ce pouvoir patholodogique, présente bien des symptômes de souffrance où je suis sûr que vous allez vous y retrouver : perte de repères ("je ne comprends pas ce qui m'arrive"), confusion psychique, sentiment d'impuissance, sidération. Ce livre est plein de véritables perles.

En lisant très peu de choses, je savais déjà qu' Ariane Bilheran avait cet esprit lucide, ce phrasé emprunt de vérités et de poésie, d'humour, abordable dans son écriture. J'aime ces esprits lucides, qui sont capables de beaucoup de finesse, de profondeur dans leur analyse tout en étant abordables pour tout lecteur.

Comme elle, comme Noam Chomsky, comme Naomi Klein, tous méritent d' être écoutés et lus. Ces personnes sont plein d' Humanité

Leurs livres (oeuvre) servent à éveiller les consciences. ils sont d'abord de vraies thérapies, ils font du bien, et

ils indiquent la voie pour quitter l'oppression,

pour éviter de lutter contre un système de conditionnement paranoïaque,

qui mourra de toute façon de sa propre auto-destruction.

Le problème du peuple souvent, de nous en sommes, c'est qu'on croit trop qu'on est libre,

que la propagande c'était du temps de la guerre froide, que c'est fini maintenant ...

Hein ? semble-t-on dire pour se rassurer bien que notre angoisse monte,

on est en démocratie n'est ce pas ?

A l'heure d'une société française qui bascule de plus en plus dans la paranoïa collective et où même les discours paranoïaques ont une emprise dans le monde du travail, je vous incite à ouvrir les yeux ou à relire 1984 de Georges Orwell, ou bien allumez la télé et regardez d'un oeil un peu critique :

Personnellement, je me suis désintoxiqué de la télé en général, je vous avoue que ça fait du bien…

je ne peux que vous inciter à le faire, de même que je me méfie de toutes ses liesses populaires comme celle autour du foot par exemple... On peut aimer le foot, sans être obligé d'adhérer à toute la manipulation faite par les médias autour de ce sport...

Donc, même avec un QI de 65, même s'adressant à un gamin,... ?

N'êtes vous pas sidérés des horreurs divulguées pour ne pas dire vomies à la une de TF1 :

" dommages collatéraux "… à la place de victimes civiles

" frappes chirurgicales" comme si une bombe pouvait faire un acte d'une précision chirurgicale, non elle déchiquette femmes et enfants, elle est aveugle…

Dans ces discours prétendant justifier " le "Contre-terrorisme" , d'ailleurs qu'est ce que le contre-terrorisme ? Que fait l'Amérique si ce n'est du terrorisme d'état.

Quand j'écoute les discours actuels des politiques,

ça sent la poudre comme qui dirait,

ça ressemble étrangement au discours des Nazis.

Il faut remettre les choses à leur place, éviter ces manipulations du discours qui sont propres aux plus grands paranoïaques/tyrans de l'Histoire

Insistons sur cet aspect important,

dont Adriane Bilheran, non sans humour, évoque comme la "novlangue paranoïaque" ...

Car le paranoïaque maîtrise bien ces manipulations du langage.

Le maniement manipulateur du discours consiste à créer de faux syllogismes (des sophismes).

Par exemple :

Tous les hommes sont mortels,

or la femme n'est pas un homme,

donc la femme n'est pas mortelle.

ou autre exemple :

les crapauds sont mortels

Or la femme est mortelle,

donc la femme est un crapaud

Un autre procédé est la litote, qui est un procédé du vocabulaire pour atténuer une réalité moralement condamnable ou désagréable :

Les Nazis évoquaient une "solution finale" pour parler d'un génocide.

"ou nettoyer la vermine" ou

"passer les cités au Karcher" (dixit Sarko le pas rigolo)

La manipulation du vocabulaire est un glissement qui a pour objectif de créer de la confusion mentale.

Cette méthode est très employée par les paranoïaques.

Le langage est un outil de pouvoir pour le paranoïaque. Tout discours paranoïaque envoie une charge traumatique inouie et délibérée, dans le but de désorganiser le psychisme de celui qui le receptionne, afin de prendre le contrôle, le pouvoir sur la cible, dans le but ultime d'en faire qu'une simple marionnette.

Le paranoïaque a la passion de la polémique. Et lorsqu'il polémique, il est fasciné par son propre discours de haine, car le délire paranoïaque est un délire de haine.

Donc il s'écoute parler, s'en délecte,

et, plus que dans des miroirs, c'est dans son propre langage que le paranoïaque se mire...

Le paranoïaque est expert en falsification du raisonnement, en faux et usage de faux de la pensée.

L'espoir :

Pour ceux comme vous et moi, qui subissent cette oppression et qui veulent évidemment s'en sortir :

Pour prétendre renverser le système paranoïaque, il faut d'abord se libérer soi,

la première chose à faire étant de s'éloigner du prédateur,

puis récupérer, renouer avec son intime, retrouver un espace où l'on respire, un cadre.

Apprendre à se protéger, à ne pas se livrer trop rapidement, à ne pas s'exposer de manière brute et entière, apprendre à reconnaître et aller vers les personnes en cohérence entre leurs paroles et leurs actes...etc

Ensuite, prendre des initiatives,

pour devenir acteur de sa propre vie

pour créer des espaces où l'intime est respecté,

où l'initiative personnelle est valorisée...

Je fini avec ces reflexions d'Hannah Arendt :

"C'est d'ailleurs ce que craint le plus le pouvoir totalitaire,

l'initiative personnelle, la créativité individuelle, ce qui est imprévu, non maîtrisé par le pouvoir paranoïaque tel qu'il est pensé dans sa logique par le pervers et exécuté scrupuleusement par le névrosé obsessionnel "-

Jobaine's speaking ... Love... from France .