Société fraternelle(4). Fontaine je ne boirai pas de ton eau

Coucou me revoilou. Hé oui, j'avais promis que cet article en trois parties ( https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/la-possibilite-d-une-societe-225438 ) serait mon unique contribution à Agoravox. Prenez cet article ci comme la quatrième partie (et cette fois la dernière, juré, car c'est une précision supplémentaire, après ça ne servirait à rien de plus, ce serait abuser de votre temps). Désolé de ramener ma science, mais je réagis ainsi (aussi) à plusieurs articles par cet article plutôt que par des commentaires dans les articles. Commentaires qui, quand on en fait, n'ont pas l'air de servir à quelque chose à part pour un ou deux contributeurs. Sans doute cet article ne sera-t-il guère plus utile, mais au moins il aura été.

Les articles visés ne concernent pas les articles "littéraires", de "critique artistique" ou de "politique partisane" publiés quotidiennement. Que leurs auteurs en soient rassurés.

Les articles visés sont plutôt ceux qui souhaitent un changement de société. Comme celui de Octave Lebel où il propose de se rassembler (alors que, plus modeste, je propose de développer l'idée de rassemblements dans un premier temps sur des conceptions de société), ou bien de Heber qui propose de tordre le bras du capitalisme pour qu'il soit plus social en lui imposant : "Tout travailleur à durée indéterminée mis au chômage est indemnisé selon les règles suivantes, etc" (injonction que le capitalisme attend avec impatience pour les appliquer).

Justement dans l'article référencé ci-dessus c'est un changement radical de société qui est proposé. Mais un changement qui doit être "digéré" par chacun (probablement sur plusieurs générations pour s'appliquer à tous vu le niveau de "tous contre tous" d'où nous partons). Pas question d'un homme (ou d'une femme) providentiel(le).

Quand Octave Lebel dit "il n’y pas de générations spontanées de citoyens éclairés et responsables sans l’accès [aux] informations indépendantes et loyales", je suis tout à fait d'accord avec lui, mais pour la formation du citoyen à mon avis c'est à l'Education Nationale de se remettre en question. Se contenter d'enseigner des règles grammaticales, des théorèmes, des dates, des chefs-lieux de département pour une mise en valeur des meilleurs élèves pour alimenter la pyramide sociale ou les postes de travail n'a guère d'intérêt. Utiliser ces enseignements pour les "truffer" de l'art d'être citoyen serait plus intelligent.

Vous trouverez plus de détails dans la vidéo référencée dans l'article.

Donc ici juste quelques informations complémentaires qui ne sont pas explicitées dans l'article :

Trois institutions sont proposées pour assurer le fonctionnement de ce type de société.

La proposition de Pôles Nationaux Thématiques (peu importe le nom de cette institution) est justement pour proposer un site unique où le citoyen trouve TOUTE l'information (toutes les chapelles) et notamment via le service de documentation d'un Pôle (là encore peu importe le nom) il a accès à tous les informations de vulgarisation, de référence technique ou d'expertise sur un même thème. Et non pas à des articles (ou des débats) répétés mille fois et partiellement ainsi qu'est présentée l'information dans les media.

Quant à la proposition de Centre national de contrôle (ou Centre de supervision ou autre, là encore peu importe le nom) il ne s'agit pas de "fliquer" la société, mais d'assurer aux citoyens que leurs choix politiques sont respectés. Car sans connaissance sur le comment de la consommation des moyens énergétiques, des moyens humains, (le gaspillage, les incompétences, les échecs) alors il n'y a pas de responsabilité assumée par l'ensemble de la société.

Les choix politiques n'étant pas de savoir avec quel chiffon on va se couvrir, ça c'est du ressort du choix individuel. Non, les choix politiques c'est 1. de lister ce qui est important, urgent à régler pour tous (par exemple : un toit pour tous, des soins pour tous, une éducation pour tous, une formation accessible tout au long de la vie, etc. Enfin "exemple" si c'est ce que la majorité choisit) et 2. ensuite de mettre un ordre de priorité à toutes les actions contenues dans ces projets. Ce qui vient alimenter la troisième institution : le Bourse des Activités (et non pas PopolEmploi ou ses annexes commerciales : les agences d'intérim ou les sites internet, actuellement).

Une autre forme de "relation de voisinage" est proposée dans ce nouvel esprit de fraternité. Encore faut-il ne pas empiler les mêmes profils au même endroit. Car reconstituer, comme actuellement, des résidences fermées ou des quartiers huppés et des ghettos n'en permettra pas la pleine expression.

PS : l'article référencé ci-dessus renvoie à d'autres propositions pour la viabilité de sa théorie. Encore faut-il les consulter. Et ne pas se contenter des "mots-propositions" de l'article, en y mettant derrière ce qu'on croit qu'ils représentent.