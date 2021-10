Sociologie du vacciné « COVID »

@Fergus

Les chiffres de la mortalité covid sont parfaitement clairs Fergus. Nous connaissons parfaitement bien le « profil » des personnes qui sont décédées du SARS-COV2, et aujourd’hui de ses « variants », mais aussi des autres virus respiratoires saisonniers. Ce sont « toujours » et « invariablement » les mêmes pathologies qui sont à l’origine des décès par virus respiratoires aérosols, qu’il s’agisse du virus de la grippe ou du virus coronavirus.

Ces pathologies sont clairement identifiées ! L’obésité (mais aussi le surpoids), le diabète, l’hypertension artérielle, l’insuffisance rénale, les maladies des coronaires, les maladies du coeur, les maladies dégénératives et les cancers. Toutes ces pathologies ont un point commun : elles signalent une faiblesse immunitaire !

Ceci veut dire, Fergus, qu’une personne au système immunitaire « compétent » n’a pratiquement aucun risque de décéder d’un virus respiratoire aérosol ! C’est ça la réalité (sauf anomalie génétique rare comme la drépanocytose par exemple)

L’hystérie d’injections n’est en rien en lien avec la santé de la population. L’hystérie d’injections est motivé par la poursuite d’objectifs innommables et inavouables, mais bien réels !

On pourrait ainsi ouvrir le débat sur les objectifs du « club de Rome », sur les objectifs visés par le rapport NSSM 200 des USA ! Sinon on pourrait parler du thème abordé lors de la conférence mondiale de la population qui s’est tenue à Bucarest en août 1974. Vous êtes partant pour « comprendre » pourquoi cette hystérie d’injections est une mystification et que son but n’est pas « sanitaire » ? On pourrait aussi parler des « global goals 2030 » de l’ONU. On en parle ou pas ?

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PCAAB500.pdf

https://www.toupie.org/Dictionnaire/Club_rome.htm

https://www.monde-diplomatique.fr/1974/08/A/32574

https://www.globalgoals.org/fr

Pour justifier ce programme obsessionnel d’eugénisme les élites ont trouvé un prétexte redoutablement efficace pour mettre en oeuvre leur agenda : le réchauffement du climat d’origine humaine. Au début des années 1990 le Club de Rome a publié un ouvrage intitulé « The First Global Revolution » (La première révolution mondiale). Dans ce document il est dit :

« En recherchant un ennemi commun contre lequel nous pouvons nous unir et agir, nous avons eu l’idée que la pollution, la menace du réchauffement planétaire, les pénuries d’eau, la famine, les épidémies, les pandémies, etc .., conviendraient. Dans leur totalité et leurs interactions, ces divers phénomènes constituent une menace commune à laquelle nous devons tous faire face. Mais en désignant ces dangers comme des ennemis nous tombons dans le piège dont nous avons déjà averti les lecteurs : à savoir prendre les symptômes pour des causes. Tous ces dangers sont provoqués par l’intervention humaine dans les processus naturels et ce n’est donc que par le changement des attitudes et des comportements qu’il est possible de les vaincre. Le véritable ennemi est alors l’humanité toute entière«