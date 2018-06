Soigner les euroïnomanes

De plus en plus, à travers le monde, on constate que l’ensemble du modèle occidental néolibéral, qui est en réalité un modèle oligarchique, est en crise. Il apparaît aussi que c’est le système lui-même qui crée les conditions de son propre effondrement, comme dans le cas de l’Italie, où l’absence totale de solidarité sur la question des réfugiés par une Union européenne bureaucratique sans cœur et sans âme a nourri les ressentiments de la population, conduisant au vote de rejet de cette Europe le 4 mars.

Et, dans les péripéties de la semaine dernière, on a également vu comment l’arrogance des élites européennes – que les Italiens surnomment désormais « les euroïnomanes » – et des marchés financiers, qui ont affiché sans scrupules leur certitude de pouvoir retourner comme une crêpe le vote des Italiens, leur est revenu comme un boomerang, aboutissant même à la délicieuse ironie de la nomination de Paolo Savona au poste de ministre des Affaires européennes (lire « Italie : si le peuple italien a mal voté, changeons le peuple ! »)

À travers la faillite morale de ce système, c’est la faillite au sens littéral qui se manifeste, et que l’on retrouve invariablement, de façon sous-jacente, dans les évolutions politiques locales, qu’il s’agisse de l’Italie, de l’Espagne, de la Grèce ou de l’Argentine.

Le rétropédalage du président italien Mattarella a d’ailleurs en grande partie été motivé par la chute des bourses qui a suivi son veto contre la nomination de Paolo Savona au ministère des Finances. Les marchés financiers ont en effet paniqué à l’idée qu’un nouveau vote en Italie ne se transforme en référendum contre l’UE et l’euro. Au cours de la semaine dernière, les pertes boursières des banques européennes ont été colossales : -15,4 % pour Unicredit, -12,5 % pour Commerzbank, -11,3 % pour Santander, -9,3 % pour Deutsche Bank et pour Crédit Agricole, -8,5 % pour BNP Paribas et -6,2 % pour Société Générale.

C’est le système qu’il faut changer !

Le système financier international est comme un vaste champ de mines, le marché européen étant l’un des lieux à haut risque.

Le véritable visage du « libéralisme » apparaît de plus en plus à la lumière : celui d’une « occupation » financière des pays – comme l’avait dénoncé Jacques Cheminade pendant la campagne présidentielle de 2017 – par des forces logées à la City de Londres et à Wall Street, et opérant au travers des réseaux financiers ultra-opaques et criminels.

Avec l’imminence d’une nouvelle grande crise financière, l’occasion se présente pour apporter aux Français – qui errent dans la vallée des égarés et des désillusionnés de la politique – la véritable alternative qu’aucune force d’opposition, de l’extrême-droite à l’extrême-gauche, n’a pour l’instant été capable de leur apporter : mise en faillite contrôlée des méga-banques, séparation stricte entre les banques de dépôt et les banques d’affaires (Glass-Steagall), et banque nationale pour émettre du crédit public orienté vers l’économie réelle. S&P est mobilisé pour cela. Rejoignez-nous !

Source : Solidarité & Progrès