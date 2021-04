« Sois raisonnable et humain » : analyse philosophique

Avant de mourir, le père d'Axel Kahn a laissé ces mots à son fils dans une lettre : "sois raisonnable et humain !". Bien étrange legs ! C'était il y a trente-trois ans et le généticien n'a jamais oublié cette ultime parole paternelle qui le hante encore aujourd'hui comme une énigme. Mais s'agit-il véritablement d'une énigme ? Et si ce n'était pas plutôt une évidence et même une évidence vieille de 2500 ans ?

Dans la lointaine antiquité grecque furent gravées au fronton du temple d'Apollon à Delphes les deux devises suivantes : "connais-toi toi-même" et "rien de trop". Je vais montrer que l'injonction "sois raisonnable et humain" n'est autre chose que la reformulation moderne - et habile - de ces deux préceptes. (J'ai consulté Wikipédia qui dit que le père d'Axel Kahn était philosophe...)

I - Sois humain

Cette injonction est contenue dans le précepte "connais-toi toi-même". Il s'agit d'une injonction divine à l'intention de l'humanité et qui le somme de se limiter à son état d'être humain sans chercher à égaler les dieux ou à comprendre leur monde. Voici ce qu’en dit le grand humaniste Erasme dans son livre sur les adages :

"595. Connais-toi toi-même" (extraits) : Le premier (adage) est le : « Connais-toi toi-même » qui recommande sagesse et mesure, et nous détourne de rechercher des objets que nous ne pouvons pas atteindre ou qui sont indignes de nous. Les recueils de proverbes grecs citent ce vers d’Antiphane : Agis au mieux, mortel, en tournant tes pensées vers des objets mortels. Il y a presque le même précepte chez Pindare : Aux mortels siéent choses mortelles.

Erasme le dit bien, le précepte émane d'une bouche divine et signifie à l'homme de rester homme et donc d'apprendre à connaître ses limites par rapport aux dieux. Que l'homme accepte sa condition de mortel et ne laisse pas son imagination le gagner au point de se prendre pour un dieu ou de prétendre défier les dieux. Gare à l'esprit de démesure, à l'hybris (ou hubris) ! Car si les dieux appartiennent au ciel, l'humain appartient à la terre comme étymologiquement le mot l'indique (l'origine lointaine est "humus" selon Alain Rey de l'Académie française, auteur du célèbre dictionnaire sur l'origine des mots de la langue française).

L'humain est lié à la terre : il y est même enfoui - "inhumé" - après sa mort. Mais être humain ne signifie en rien s'humilier. L'humain doit être digne de sa condition (par exemple, il honore ses morts, il se distingue des bêtes en recherchant le bien) et ne doit pas s'en affliger.

II - Sois raisonnable

L'injonction "sois raisonnable" résulte à la fois du premier précepte et du second "rien de trop" qui invite à la mesure et à la tempérance. Ce second précepte dit à l'être humain de renoncer à ses prétentions à égaler les dieux. Ces derniers n’obéissent à rien ni à personne. Obéir est, au contraire, le lot de l’être humain : obéir à la nature et à ceux qui ont la légitime autorité (parents, maîtres, chefs).

L’injonction dit aussi de maîtriser ses propres limites et capacités sur la terre au milieu de ses congénères. Erasme donne un exemple tiré de l'Iliade d'Homère : "Certains pensent qu’il (*) vient d’Homère (cet Océan), car Hector, dans Homère, alors qu’il se battait contre tous les autres, refusa de combattre Ajax, qu’il savait plus fort que lui. Le poète le dit ainsi : Il fuit l’assaut d’Ajax, le fils de Télamon."

(*) (l'adage "connais-toi toi-même")

Etre raisonnable, c'est penser. C'est aussi, quelquefois, dire "je pense donc je fuis !" comme Hector devant Ajax.

Erasme donne une autre illustration du caractère raisonnable qui échoit à l'homme : il s'agit pour l'être humain d'admettre les limites de son savoir, à l'exemple de Socrate :

"Socrate, quand l’oracle d’Apollon jugea qu’il était le seul à mériter le nom de sage, alors que la Grèce en comptait tant, expliqua qu’il le devait au fait que les autres professaient qu’ils savaient ce qu’ils ne savaient pas, alors que lui avait triomphé sur eux, parce qu’il savait qu’il ne savait rien, et qu’il professait que c’était la seule chose qu’il savait."

Etre humain, c'est admettre son ignorance de ce qui n'est pas à notre portée. C'est la "docte ignorance".

III - Sois sage sans rejeter toute folie

C'est folie que de se vouloir (ou se croire) trop sage. C'est ici à une autre œuvre d'Erasme que je ferai référence : le célèbre "Eloge de la folie". Bien qu'il s'agisse d'une satire, Erasme y énonce clairement ses pensées. Il dit que ce serait folie de se priver de folie et que quiconque s'en prive n'est plus humain. Car la folie fait partie de l'homme.

Erasme : "Si la vie demeurait triste, elle ne s’appellerait pas la vie, et ce n’est que par de tels moyens qu’elle échappe à la tristesse et à son proche cousin, l’ennui." (Chapitre XVIII)

Erasme : "XXIX - Elle (la folie) revendique pour elle-même la palme de la sagesse vraie

Puisque le bon sens tient à l’expérience, l’honneur en doit-il revenir au sage qui n’entreprend rien, tant par modestie que par timidité de caractère, ou au fou qui est exempt de modestie et ne saurait être timide, puisque le danger n’est pas connu de lui ? Le sage se réfugie dans les livres des Anciens et n’y apprend que de froides abstractions ; le fou, en abordant les réalités et les périls, acquiert à mon avis le vrai bon sens. Homère l’a bien vu, malgré sa cécité, lorsqu’il a dit : « Le fou s’instruit à mes dépens. » Deux obstacles principaux empêchent de réussir aux affaires : l’hésitation, qui trouble la clarté de l’esprit, et la crainte, qui montre le péril et détourne d’agir. La Folie en débarrasse à merveille ; mais peu de gens comprennent l’immense avantage qu’il y a à ne jamais hésiter et à tout oser."

Le président Macron a admis avoir manqué de cette forme de sagesse en déclarant que l'Europe et lui-même n'ont pas fait acte de folie nécessaire dans le marché des vaccins. Mais, si pour Erasme, la folie peut être utile et bienfaisante, elle doit, pour rester bonne, rester en deçà de certaines limites : il ne s'agit pas de se faire passer pour un grand épidémiologiste quand on n'a ni les compétences ni les diplômes. « Humain » veut dire aussi « humilité.

Erasme : "Disons la chose comme elle est ; la Fortune aime les gens peu réfléchis, les téméraires, ceux qui disent volontiers : « Le sort en est jeté ! » La Sagesse rend les gens timides ; aussi trouvez-vous partout des sages dans la pauvreté, la faim, la vaine fumée ; ils vivent oubliés, sans gloire et sans sympathie. Les fous, au contraire, regorgent d’argent, prennent le gouvernail de l’État et, en peu de temps, sur tous les points sont florissants." (Chapitre LXI)

Nous pardonnerons ici Erasme qui, s'il avait connu Donald Trump (entre autres...), aurait apporté quelques mots de nuance à la suite de ce propos !

Erasme : "Les vivants qui obéissent à la Sagesse sont de beaucoup les moins heureux. Par une double démence, oubliant qu’ils sont nés hommes, ils veulent s’élever à l’état des Dieux souverains et, à l’exemple des Géants, munis des armes de la science, ils déclarent la guerre à la Nature. À l’inverse, les moins malheureux sont ceux qui se rapprochent le plus de l’animalité et de la stupidité. (Chapitre XXXV)"

Cette phrase résonne un peu en faveur de l'écologie, ne dirait-on pas ? Sois humain veut aussi dire n'abuse pas du pouvoir que tu tires de la science.

IV - L'adage illustré par un noble exemple

C'est bien joli, me direz-vous d'avoir démonté les mécanismes de la pensée des anciens Grecs et de nous avoir éclairés sur le sens de l'injonction "sois raisonnable et humain" mais il nous faut un exemple vrai, humain ! Eh bien figurez-vous que j'en ai un. Il s'agit de Montaigne. Ce sage homme a raconté dans ses Essais en trois volumes ce que signifie véritablement être raisonnable et humain. Je vous invite à le relire à la lumière de la démonstration de mon article car il me serait impossible de citer tous les extraits qui le montrent. Je ne saurais vous quitter sans en citer quand même quelques-uns.

L'acceptation de la condition d'être humain (de mortel), Montaigne l'a montrée en reprenant ce que disait Cicéron : "Philosopher ce n'est autre chose que s'apprêter à la mort », « La préméditation de la mort, est préméditation de la liberté. Qui a appris à mourir, il a désappris à servir », « Je suis pour cette heure en tel état, Dieu merci, que je puis déloger quand il lui plaira, sans regret de chose quelconque », « Je veux qu'on agisse, et qu'on allonge les offices de la vie, tant qu'on peut : et que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d'elle, et encore plus de mon jardin imparfait. »

L'acceptation des limites du savoir humain, Montaigne l'a résumé en ces mots "que sais-je ?" : « Il n'y a que les fous qui soient sûrs d'eux et catégoriques ». Montaigne cite Dante « Non moins que de savoir, douter m'est agréable ».

La connaissance doit servir à bien vivre et à apprendre à mourir : « Je souhaiterais avoir plus parfaite intelligence des choses, mais je ne la veux pas acheter si cher qu'elle coûte. Mon dessein est de passer doucement, et non laborieusement ce qui me reste de vie. Il n'est rien pourquoi je me veuille rompre la tête : non pas pour la science, de quelque grand prix qu'elle soit. Je ne cherche aux livres qu'à me donner du plaisir par un honnête amusement : ou si j'étudie, je n'y cherche que la science, qui traite de la connaissance de moi-même, et qui m'instruise à bien mourir et à bien vivre. »

Ainsi, l’injonction « sois raisonnable et humain » n’est-elle pas une injonction parentale mais une injonction divine formulée il y a quelque 2500 ans. Le précepte « connais-toi toi-même » est paradoxal en ce qu’il nous invite à prendre notre autonomie (le « toi-même ») et qu’il nous enjoint aussi à obéir (c’est une injonction divine). Sois humain mais sois totalement humain : renonce à ce qui te dépasse et au contraire rends-toi maître de ce qui dépend de toi, y compris du temps, ce capital qui t’appartient comme une ressource. A toi d’apprendre à bien l’utiliser. C’est ainsi que le précepte conduit au libre arbitre.