Soixante sept millions de Français, et Moix, et Moix, et Moix !

Yann Moix est un artiste polyvalent, écrivain, réalisateur, journaliste en immersion dans la jungle de Calais et en Corée du Nord, ce pays merveilleux où il compte enseigner le Français afin d’aider au rapprochement des deux peuples mais il est surtout ce pédant chroniqueur télé qui aime tant étaler sa culture du haut de son incommensurable vanité afin d’éparpiller façon puzzle tel Raoul dans les Tontons flingueurs de malheureuses victimes expiatoires mais aussi consentantes.

Il est donc naturel qu’il ait des idées sur tout et qu’il soit urgent de les faire connaître même si celles-ci sont comme la météo très fluctuantes, il avoue d’ailleurs en 2015 dans ‘’Téléobs’’ être « une vraie girouette », et n'avoir « aucune colonne vertébrale politique », ce qui expliquerait le parcours sinueux du jeune Rastignac provincial parti de Nevers en passant par Marc Edouard Nabe et Alain Soral pour atterrir chez BHL dans un univers plus propice à son épanouissement médiatique.

Il y a un néanmoins un domaine où il fait preuve d’une constance remarquable, c’est la sexualité, puisqu’en 2010 dans la revue ‘’La règle du jeu’’ du même BHL il avait publié une contribution remarquée « J'aime Polanski et je hais la Suisse, » il vient de récidiver après la diffusion du documentaire polémique ‘’Leaving Neverland’’ sur Mickael Jackson et pour défendre Bambi il sort un argument imparable qui devrait faire florès dans les tribunaux dans les affaires de pédophilie « C’est ne rien comprendre à Michael Jackson, car Michael Jackson était un enfant. Or, un enfant ça ne couche pas avec les autres enfants »

Auréolé de ses prix littéraires, il vient d’inventer un nouveau mot l’impédophilie dont la définition pourrait être la suivante : attirance sexuelle d’un adulte avec une âme d’enfant prépubère pour d’autres enfants. Pour ce qui concerne notre sémillant quinquagénaire, il se voit plutôt comme un adolescent pubère et confesse dans ‘’Marie Claire’’ ne pas pouvoir tomber amoureux de femmes âgées de plus de 50 ans, invisibles à ses yeux.

Et il ajoute « Un corps de femme de 25 ans, c'est extraordinaire. Le corps d'une femme de 50 ans n'est pas extraordinaire du tout, » tandis que le sien d’une plastique irréprochable fait fantasmer, c’est de notoriété publique, les jeunes femmes asiatiques.

Notre fringant adonis qui aime à jouer les divas est aussi capricieux et sait se montrer délicieusement exécrable et le journal ‘’Ouest-France’’ qui le recevait à Rennes le mardi 12 mars pour la sortie de son dernier livre ‘’Rompre’’ en a fait l’amère expérience relatée dans un billet d’humeur chafouine intitulé ‘’Yann Moix et la bouteille d’eau’’.

L’imbuvable Yann aurait selon ses dires été envoyé au toilettes au premier étage pour étancher sa soif « Comme un clébard ! », version démentie par le journal, il aurait alors disparu dans les rues voisines, puis finalement récupéré pour expédier sa conférence en une heure chrono devant une centaine de ploucs qui ne méritaient pas mieux.

Puis il s'est cassé, comme il dit. « On s'est étonné que sa tête passe encore la porte », conclut finalement Ouest-France qui ne précise pas si pour effectuer la délicate manœuvre de sortie, il a du se présenter sous son meilleur profil. *

Le narcissique Moix qui comme son patronyme le suggère a un égo démesuré semble totalement dépourvu de ‘’surmoi’’ cette notion qui selon Freud est censé nous empêcher d’assouvir nos pulsions sans se soucier d’autrui. C’est l’image même du petit coq machiste dressé sur ses ergots aimant à martyriser ses congénères.

Peut être retrouvera-t-il la sérénité en allant enseigner le français dans cet autre pays du matin calme qu’est la Corée du Nord à moins que le grand timonier Kim Jong-Un ne considère que sa présence à Pyongyang constitue une sanction supplémentaire imposée par la France à l’encontre de son pays.

* https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/billet-d-humeur-yann-moix-et-la-bouteille-d-eau-6260665