Solidarité avec la résistance anti-impérialiste en Iran !!

Le « printemps perse » est terminé (au moins sa première étape)...

Au moment où ces lignes sont écrites, des dizaines de milliers de personnes sont dans les rues d'Iran - exprimant leur détermination à défendre leur pays contre les plans des États-Unis et de leurs États clients. Le commandant en chef des Gardiens de la révolution a annoncé que le récent complot contre l'Iran avait été vaincu. (Par le mot « complot », il ne se référait pas aux manifestations, il se référait à ceux qui se cachent derrière les manifestants pour faire avancer leur agenda réactionnaire.)

Avant cela, l'Iran a vu quelque chose qui a été décrit par de nombreux médias occidentaux comme « une vague de manifestations anti-gouvernementales massives » ou même « une insurrection contre le régime ». Un examen plus attentif révèle une réalité quelque peu différente. Anthony Cordesman, analyste stratégique de haut niveau de l'important groupe de réflexion américain du CSIS, note avec justesse que « beaucoup voient ce qu'ils veulent voir dans les derniers troubles, en particulier ceux qui veulent que le régime tombe ». Le New York Times rapporte avec une grande tristesse que Téhéran est "particulièrement calme" et décrit la déception de (quelques douzaines) d'étudiants universitaires dont la manifestation n'a pas attiré grand monde. Ils décrivent les rassemblements comme « relativement peu nombreux ... n’entraînant que quelques centaines à la fois ». Le Centre Wilson admet avec regret que « malgré les protestations, peu de choses vont changer en Iran ». Geopolitical Futures écrit que « à ce stade, compte tenu de leur format réduit et que l'économie iranienne a été bien pire que cela ces dernières années, nous ne pensons pas encore que la République islamique soit en danger de chuter ».

Bien sûr, un certain nombre de photos censées représenter des manifestations anti-gouvernementales massives ont circulé - des photos de différents endroits et à différentes époques. Les photos d'une manifestation pro-gouvernementale, le soulèvement à Bahreïn, même des scènes d'un film ont été abusivement présentées comme des photographies de manifestations anti-gouvernementales en Iran. Eh bien, au moins, ils n'utilisaient plus les photos de la place Tahrir ...

Conclusion 1 : aucune manifestation anti-gouvernementale ou anti-régime massive n'a eu lieu en Iran. Les seuls qui ont « vu » de telles manifestations étaient le MEK, une organisation anti-régime de la diaspora iranienne et un animal de compagnie des services secrets de l'Empire, profondément ancré dans leurs plans ; le fils du Shah ; et une partie de la gauche trop excitée et rêveuse qui a célébré un « triomphe » après l'autre depuis les années 90.

Conclusion 2 : Aucune personne sérieuse ne s'attendait à ce que ce mouvement renverse un quelconque régime. En dehors de la « gauche » susmentionnée.

Conclusion 3 : Cette sorte de « gauche » semble vouloir prouver qu'elle est plus papiste que le pape. Nous nous demandons le pourquoi de cela.

Du déjà-vu...

Mais si l'on prenait le sentiment général ici en Occident, il faudrait arriver à une conclusion qui ressemble à ceci :

Le peuple se lève et organise des rassemblements pacifiques massifs contre le régime. (Les rassemblements, de loin plus massifs qui ne sont pas contre le gouvernement, sont "oubliés".)

Des préoccupations humanitaires surgissent tout autour du monde civilisé occidental, car les dictateurs n'ont pas été influencés par les Lumières et, par conséquent, sont enclins à commencer à massacrer leur propre peuple.

La violence éclate, des coups de feu sont tirés, des policiers et des civils tombent morts.

Avec des jeu de mots, les victimes sont toutes portées contre le régime.

Une opinion publique occidentale - qui pourrait être incapable de trouver le pays sur une carte du monde - s'arme de sa supériorité morale et se lance dans une autre mission civilisatrice afin de lui apporter la démocratie et les droits de l'homme.

Et que penser si les dernières élections ont eu un taux de participation de 70% (beaucoup plus élevé que la plupart des pays occidentaux), avec 41 millions de personnes qui ont voté ? Ces gens, cela, ne veut rien dire ? Ils ne représentent pas Le Peuple ? Ceux qui vraiment disent quelque chose seraient donc les quelques dizaines qui ont déchiré l'affiche du « dictateur ». Ce sont ces gens qui exigent « la liberté, la démocratie » et d'autres mots gentils...

L’accompagnement habituel des gauchistes occidentaux - avec à leur actif combien de succès contre leur propre classe bourgeoise, en réalité ? - découvre l'internationalisme et prend la tâche de renverser la classe bourgeoise d'un autre pays, qui se trouve être un ennemi de son propre pays. (Peu de gens s'inquiètent que leur « internationalisme » soit aligné sur l' « internationalisme » de Trump, Haley et Netanyahu - encore une fois.)

Ce jeu a été répété d'innombrables fois et le modèle est malheureusement prévisible. Une autre révolution de couleur a commencé, annonçant une nouvelle intervention impérialiste.

Un peu de sociologie (ce que les Marxistes de terrain appellent "Marxisme")

Étant donné l'agression occidentale contre l'Iran et les récentes campagnes de propagande honteuses et manifestement fausses contre la Syrie, il faut être très prudent quant à la validité des rapports des médias occidentaux. Cette fois, ils parlent de problèmes économiques qui ont amené les gens à sortir dans les rues. Inflation, chômage, inégalité, corruption.

Laissez-nous examiner ces revendications...

Source : FMI

La ligne bleue représente l'inflation, qui était proche de 50% en 1995 et de près de 35% en 2014. L'idée que l'inflation actuelle de 10,1% pourrait déclencher une sorte de rébellion est donc ridicule.

Voyons maintenant le chômage en Iran. C'est 11,4%. Seulement, ces taux n'ont rien d'inhabituel dans le pays : en 2010, le taux de chômage était de 13,5% et en 2015 de 11,1%. Donc, l'idée que le chômage actuel de 11,4% pourrait déclencher une sorte d'insurrection est également ridicule.

Source : Banque mondiale

Laissez-nous examiner l'inégalité. Il est mesuré avec l'indice de Gini (0 égalité absolue, 100 inégalité absolue). La République islamique d'Iran a un indice de Gini d'environ 37. La Grèce a un score similaire, tandis que les États-Unis ont un score de 41, l'État sioniste environ 43 et le Royaume-Uni 32,5. Les indices les plus élevés se trouvent en Afrique et en Amérique latine, avec des scores compris entre 50 et 60, tandis que les plus faibles sont autour de 25. Le niveau d'inégalité en République islamique n'est pas très élevé. (Source : Banque mondiale)

En ce qui concerne la corruption, il y a ce que l'on appelle « l'indice de perception de la corruption », sur la base duquel l'Iran occupe une place importante dans la corruption (il est le 131e moins transparent sur 176 pays). Mais cet indicateur est clairement biaisé. Afin d'obtenir une image de l'ampleur du parti pris, cette liste nomme la RPDC comme le pays le plus corrompu de la planète, alors que les 20 pays les plus corrompus comprennent le Venezuela, le Soudan, l'Irak, l'Afghanistan, la Somalie et la Libye.

Ce qui précède ne nie pas le fait que le gouvernement Ruhani est en effet un gouvernement libéral, qui a en effet pris des mesures antipopulaires. Et malgré le fait que les niveaux actuels de chômage et d'inflation ne sont pas sans précédent, les personnes qui en sont victimes ont effectivement le droit (et devraient) se battre contre cela. Les manifestations initiales ont en effet été provoquées par des griefs économiques légitimes. Il y a aussi un malaise parce que, avant les élections, Ruhani a attisé des espérances selon lesquelles l'accord nucléaire - avec l'assouplissement subséquent des sanctions - apporterait une revitalisation de l'économie et créerait plus d'emplois. Ces attentes n'ont pas été satisfaites jusqu'à présent.

Mais regardons quelques données sur l'économie et la société iraniennes qui ne sont pas susceptibles d'être mentionnées par les médias occidentaux. La chute des prix du pétrole, l'échec de la République islamique à protéger ses transactions par des produits dérivés et le coût de l'économie souterraine qui s'est développée sur la base des sanctions ont pesé sur l'économie iranienne, mais le principal problème est les sanctions. À titre indicatif, signalons que l'Iran a exporté 2,5 millions de barils de pétrole par jour en 2011 ; à la fin de 2013, ce nombre était tombé à 1,1 million.

Source : Council for Foreign Relations

En 2011, les recettes d'exportation iraniennes s'élevaient à 99 milliards de dollars. En 2012, ils sont tombés à 68,3 milliards de dollars, 48,8 milliards de dollars en 2013, 50,7 milliards de dollars en 2014, 29,4 milliards de dollars en 2015 (avec la chute des prix du pétrole) et en 2016, 36,2 milliards de dollars.

Ce qui retarde l'économie iranienne, ce sont les sanctions. Celles-ci ne sont pas causées par les dirigeants iraniens, mais par les impérialistes. Si l'on se préoccupe du niveau de vie et des griefs économiques du peuple iranien et si on veut se mobiliser pour cela, on devrait frapper à la porte de l'ambassade américaine et des bureaux de l'Union européenne - et exiger que toutes les sanctions contre l'Iran soient levées immédiatement.

Certaines autres données sociologiques que nous n'entendrons pas dans les médias occidentaux concernent les réalisations de la révolution iranienne. Un indicateur important de la qualité de vie d'une population est l'indice de développement humain (IDH), qui est fonction de l'espérance de vie, de l'alphabétisation, de l'éducation et de la qualité de vie. Or cet indice a explosé depuis la Révolution : de 0,542 en 1975, il était de 0,739 en 2012. C'est une formidable réussite pour une colonie qui n'a obtenu son indépendance que depuis 39 ans.

Quelques notes sur l'action de l'impérialisme (que des "marxistes" de pacotille appellent « théories du complot »)

Commençons par placer l'Iran sur la carte. L'image date de 2012, mais on peut facilement avoir une vue d'ensemble : l'Iran est un pays encerclé par des bases américaines.

Continuons avec les mémoires du général quatre étoiles Wesley Clark. Le général dit que dix jours après le 11 septembre, le Pentagone faisait déjà des plans pour l'invasion de l'Irak et invoque un document contenant le fameux plan « sept pays en cinq ans », l'Iran étant la cible finale. Il a dit plus ou moins la même chose à Democracy Now en 2007. Notons également que l'Iran a été inclus dans « l'Axe du Mal » de Bush en 2002 (avec l'Irak et la RPDC).

En 2009, le Brookings Institute a publié une brochure très intéressante et complète intitulée « Quel Chemin vers la Perse ? Options pour une nouvelle stratégie américaine vers l'Iran ». Notez que le chapitre 6 de cette étude s'intitule « La révolution de velours : soutenir un soulèvement populaire », et le chapitre 7 s'intitule « Inspirer une insurrection : soutenir les groupes minoritaires et d'opposition iraniens ».

En octobre 2017, l'Institut CATO a également publié une brochure intéressante sur le sujet, examinant des alternatives similaires.

L'administration Trump a fait tout ce qui était en son pouvoir pour forger un axe anti-iranien. En février, Trump a qualifié l'Iran de « plus grand sponsor du terrorisme dans le monde ». Puis est venu son voyage au Moyen-Orient en mai, après quoi Téhéran a été frappé par une attaque terroriste.

Le 2 juin 2017, le New York Times a écrit sur le « Prince noir » ou « L’Ayatollah Mike », les surnoms par lesquels Michael D'Andrea, le nouveau chef des opérations clandestines de la CIA contre l'Iran, est connu. Parmi ses nombreuses références figurent l'assassinat d'Imad Mughniyeh ( l'homme n ° 2 du Hezbollah ) en 2008 à Damas et des milliers d'exécutions extrajudiciaires par drones au Pakistan. Le journal a noté : « Le nouveau rôle de M. D'Andrea est celui de l'un des nombreux mouvements à l'intérieur de l'agence d'espionnage qui signalent une approche plus musclée des opérations secrètes ... « Il peut mener un programme très agressif, mais très intelligemment », a déclaré Robert Eatinger, ancien avocat de la C.I.A. qui était profondément impliqué dans le programme de drones de l'agence. "

Le même jour, le Wall Street Journal publiait un rapport sur le « nouveau centre de mission créé par la CIA pour faire monter la pression en Iran », indiquant que cette action reflétait la décision du gouvernement de faire du pays une cible prioritaire pour les espions Américains.

Mentionnons également que le chef de la CIA est Mike Pompeo, un faucon anti-iranien et l'un des adversaires les plus durs de l'approche d'Obama à ce sujet.

En outre, une réunion entre les responsables américains et israéliens a eu lieu en décembre 2017 pour discuter d'une « stratégie visant à contrer l'agression iranienne au Moyen-Orient ». Il s'est avéré que « les États-Unis et Israël sont d'accord sur les différents développements dans la région et en particulier ceux qui sont liés à l'Iran. Nous sommes parvenus à des accords sur la stratégie et la politique nécessaires pour contrer l'Iran. Notre entente porte sur la stratégie globale mais aussi sur les objectifs concrets, les moyens d'action et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs ». Le 1er janvier 2018, nous avons appris que les États-Unis avaient donné le feu vert à l’Etat sioniste pour assassiner le chef des gardes révolutionnaires.

Ce qui précède prouve hors de tout doute que l'Iran est dans la ligne de mire de l'impérialisme, et que la politique étrangère américaine est devenue encore plus dure à son égard. Nous ne savons pas s'il y a des escrocs qui veulent remettre en question ce fait, mais il nous semble nous souvenir de certains qui ont qualifié d '« imaginaire » l'agression impérialiste également bien connue et documentée contre la Syrie, prétendant même que les États-Unis étaient en ... une sorte d'alliance avec Assad contre la ... révolution.

Quelques éléments de politique

Les révolutions ne se produisent pas sans leadership politique ou sans planification. Le fait qu'une personne soit affectée par un problème ne signifie pas nécessairement que cette personne connaît également la solution du problème - un chômeur grec peut penser que ce sont les immigrés qui sont responsables de son chômage. Quand on voit des gens descendre dans la rue, il faut d'abord demander sur quel programme ils se mobilisent ; qui conduit ; qui finance ; quelle idéologie prévaut. Ce qui précède est si simple qu'il devrait aller de soi. Hélas, ce n'est pas vraiment le cas.

Alors, que se passe-t-il en Iran ? Qui sont les gens qui manifestent ? Quel est ce mouvement que nous voyons dans les rues, avec lequel Trump, le MEK, les gauchistes de pacotille et divers idiots utiles se précipitent pour déclarer leur solidarité ?

En fait, il n'y a pas de mouvement unique. Il y en a au moins trois ou quatre. Le premier est constitué par les islamistes (inspirés des principes de la Révolution de 1979), des gens à principes qui se méfient des réformes libérales et de l'attitude pro-occidentale (selon les normes iraniennes) du président Hassan Ruhani. Il semble que ce sont eux qui ont dirigé le mouvement que nous avons vu dans les rues au cours des premiers jours. Ce mouvement exprimait des exigences économiques basées sur des problèmes réels et une opposition à une politique économique libérale existante du gouvernement, très probablement dans le contexte d'une lutte interne entre les deux principaux camps politiques dans le pays (une lutte qui ne se limite pas au niveau économique mais s'étend à la politique étrangère, au rôle de la religion, etc.). Le Kayhan, un journal de Principes proche du ministère du Renseignement, a reconnu que les gens ont des motifs pour leurs plaintes économiques et qu'ils ont raison d'être dans la rue. Même le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Khamenei, critiquait la politique économique du gouvernement. Un jour avant le début des manifestations, il a déclaré que le pays faisait face à des prix élevés, à de l'inflation et à la récession, et a appelé les autorités à résoudre les problèmes. Il n'a pas parlé contre les protestations tant qu'elles étaient pacifiques ; il est intervenu seulement quelques jours après le début des violences, le 2 janvier (après cinq jours de protestations), affirmant que « les ennemis ont utilisé divers moyens pour infliger des coups à la nation iranienne et aux institutions islamiques au cours des derniers développements dans le pays ».

Le deuxième mouvement, les réformistes, est l'évolution du Mouvement Vert de 2009, qui a contribué à l'ascension de Ruhani à la présidence. Le mouvement réformiste pousse à une réforme libérale et a récemment contribué à la levée de l'obligation des femmes de porter le hijab. Ce mouvement n'a pas pris les rues cette fois, se distanciant des manifestations. Ruhani lui-même, cependant, a reconnu qu'il y avait de vrais problèmes économiques et des raisons de manifester, et a décrit les manifestations initiales (avant le déclenchement de la violence) comme « une opportunité, pas une menace ».

Pour avoir une idée des différences en termes de politique économique entre les fondamentalistes et les réformistes, on peut lire le passage suivant de Cordesman : « La Banque mondiale et le FMI ont tous deux trouvé qu'Ahmadinejad a quitté son poste après avoir créé un cauchemar et mal géré le gouvernement et le développement, la dette, les subventions alimentaires et énergétiques, l'expansion du secteur public et les obstacles à l'industrie privée et à un développement effectif devenant l'un des leaders les plus incompétents de l'histoire de l'Iran. » Les réformes de Ruhani vont dans la direction opposée.

Ces deux mouvements font pression pour les politiques qu'ils jugent appropriées dans le contexte de l'État iranien, mais ils ne sont pas intéressés à renverser la République islamique. Peu importe si l'on est d'accord ou pas avec leurs politiques, les gens ont le droit de sortir dans la rue et de faire pression pour ce qu'ils pensent être mieux. Le gouvernement iranien et la Constitution iranienne reconnaissent ce droit, après tout.

Il y a aussi un troisième mouvement qui, contrairement aux deux premiers, s'intéresse à cela : renverser le régime iranien avec l'aide de l'impérialisme et au service de l'impérialisme. Les leaders de ce mouvement sont basés principalement en dehors de l'Iran, et sont devenus les animaux de compagnie des services secrets des différents pays de l'Empire, entièrement intégrés dans leurs plans. Ils maintiennent un petit réseau de partisans en Iran, mais la majeure partie est à l'étranger. L'organisation de base de ce mouvement est le MEK, les « Moudjahidin du peuple », qui se cachent derrière le « Conseil national de la Résistance iranienne », basé en France. En 2012, Haaretz a écrit que l'organisation avait assassiné des scientifiques nucléaires iraniens au nom de l'Etat sioniste, le gouvernement américain en étant conscient. Le MEK peut être trouvé dans tous les documents sérieux de l'impérialisme, ils sont décrits comme une armée par procuration potentielle sur le terrain lors d'une attaque contre l'Iran et en tant que régime Kollabo à la « Quisling » potentiel pour le lendemain de l'agression.

( Sur l'image, Maryam Radjavi, Leader du MEK, avec McCain)

Un bref défilement vers le bas sur le site web du MEK révélera un certain nombre d'articles avec des titres tels que " les Etats-Unis avec le peuple iranien ", " des manifestants iraniens prêts à mourir pour un changement de régime", "merci Trump mais nous avons besoin de plus de soutien", "Trump a raison sur l'Iran" etc. Et il y a aussi le fils du Shah, une figure politique active de la diaspora (basée sur - quelle surprise ! - Washington) avec ses partisans. Nous soutenons la répression impitoyable contre ces agents de l'impérialisme et nous nous réjouissons des nouvelles sur le démantèlement de leurs cellules.

Et puis il y a les différentes minorités d'Iran. Les manifestations dans les régions kurdes de l'Iran sont un mouvement différent qui n'est pas lié à ce qui précède. Par exemple, lorsque le Parti de la liberté du Kurdistan appelle la communauté internationale ( c'est-à-dire l'OTAN ) à l'aider contre le régime, tout le monde peut comprendre qu'il ne mobilise pas les gens dans un agenda lié aux problèmes économiques.

Il y a eu plusieurs reportages sur le fait que des slogans réactionnaires ont été chantés dans les manifestations. À côté des slogans exprimant la nostalgie de la monarchie dictatoriale du Shah, appelant à « Mort au dictateur » (apparemment Khamenei) et « Mort à Ruhani », il y a des vidéos montrant de petites foules scandant « Nous sommes de la race d'Aryaee [Aryens], nous ne vénérons pas les Arabes ", " Mort au Hezbollah ", " Quittons la Syrie, pensons à nous "," Je donne ma vie pour l'Iran, pas pour Gaza et le Liban ". Qui a scandé ces slogans ? Et qui a ouvert le feu contre la police et les manifestants ?

Il est extrêmement improbable que le premier mouvement, celui des fondamentalistes, ait soulevé de tels slogans, car il reste attaché aux principes de la révolution de 1979. Le deuxième mouvement, celui des réformistes, ne devait en aucun cas psalmodier « Mort à Ruhani » ni appeler au renversement du régime. Les personnes qui ont soulevé ces slogans viennent probablement du troisième mouvement (pro-monarchistes et MEK), qui ont trouvé l'opportunité de se cacher derrière les manifestants afin de faire avancer leur programme réactionnaire. Dans toutes les vidéos liées, les foules qui chantent ces slogans sont petites ; mais manipuler des images pour fabriquer une « réalité » à présenter au monde extérieur n'est pas une tâche difficile pour quelqu'un ayant les moyens appropriés (accès aux médias occidentaux).

Il est révélateur que, lorsque les autorités ont demandé aux manifestants de quitter la rue après le déclenchement de la violence, les manifestants l'ont fait. Le peuple iranien a tiré des leçons de ce qui se passe dans la région. Ils ont vu ce qui s'est passé en Syrie, où l'insurrection islamiste s'est cachée sous un véritable mouvement de réforme politique qui se déroulait dans les rues à ce moment-là. Oui, un certain nombre de personnes sont mécontentes et ont des griefs économiques légitimes, mais elles n'ont pas pris la rue pour renverser leur gouvernement ou le régime iranien et ne sont pas devenues des idiots utiles du MEK, de l'Etat sioniste et des Etats-Unis. Ce sont probablement les mêmes personnes qui ont participé aux manifestations massives qui ont suivi, condamnant l'intervention des États-Unis et de l'État sioniste dans leur pays.

Si quelqu'un de la « Gauche trop excitée » veut préciser lequel de ces mouvements ils soutiennent, nous attendons avec intérêt d'en entendre parler. Mais gardons à l'esprit que la consigne « je soutiens le peuple iranien qui se lève pour renverser le régime » a déjà été prise par le MEK.

Réactionnaires vs progressistes, ou comment les mots peuvent perdre tout leur sens

Plusieurs « marxistes » occidentaux ont été en compétition les uns avec les autres en peignant le régime iranien avec des couleurs "réactionnaires". Ils pensent probablement que l'insulte aux régimes des pays qui se trouvent être la cible de "leur" classe bourgeoise leur vaudra une médaille d'indépendance de classe. Ce qu'ils réussissent vraiment à faire, c'est soutenir leur propre bourgeoisie, en s'alignant sur elle au niveau de la propagande. Le mot « dictatorial » (qui vient de l'académie violemment anti-communiste de la guerre froide, qui a divisé la planète en démocraties libérales et en dictatures) est aussi largement utilisé.

Avec quoi exactement comparent-ils le régime politique iranien ? Le comparent-ils avec les régimes des pays voisins ? Essaient-ils de dire, par exemple, que l'Iran est réactionnaire par rapport à l'Arabie saoudite ? En comparaison avec l'état sioniste, peut-être ? Le comparent-ils avec les régimes de leurs propres pays, pour lesquels ils n'ont jamais utilisé de telles caractérisations ?

Nous demandons :

__Est-ce réactionnaire qu'une nation de 80 millions de personnes puisse ne plus vivre sous le joug impérialiste ?

__Est-ce réactionnaire que le surplus produit par la classe ouvrière iranienne ne soit pas volé par les impérialistes étrangers ?

__Est-ce réactionnaire que l'Iran n'ait pas de bases militaires américaines ? (C'est le seul pays de la région dans ce cas.)

Si l'on se penche sur les courants de l'Islam au Moyen-Orient, on verra essentiellement trois d'entre eux. Le wahhabisme d'Arabie saoudite, les Frères musulmans et l'islam chiite avec l'Iran comme centre politique et religieux. Les deux premiers courants utilisent le sectarisme et essaient de fomenter des divisions et des dissensions religieuses, et c'est précisément la raison pour laquelle ils ont une longue histoire de collaboration avec les impérialistes contre les nationalistes arabes laïques et le panarabisme. Le troisième courant prend fermement position contre le sectarisme et l'intolérance religieuse et appelle à l'unité des musulmans indépendamment de la doctrine contre l'Etat sioniste et l'Amérique.

Est-ce réactionnaire ?

__Est-ce réactionnaire que les arbres de Noël soient décorés à Bagdad et que les dirigeants de l'Axe de la Résistance félicitent les chrétiens à Noël ?

__Est-ce réactionnaire que l'Iran envoie des armes et de l'aide à la Palestine (sunnite) ?

__Est-ce réactionnaire que l'Iran ait contribué - pas seulement en paroles, mais en actes, et en actes qui ont coûté du sang - à l'écrasement de l'Etat Islamique et des autres « rebelles » djihadistes impériaux en Syrie ?

__Est-ce réactionnaire que l'Iran soutienne le Hezbollah, sans lequel le Liban serait désormais une province de l'Etat sioniste ?

__Est-ce réactionnaire que l'Iran soutienne les Ansarullah (Houthis) au Yémen ?

__Est-ce réactionnaire que l'Axe de la Résistance n'ait pas permis à l'impérialisme de faire du Moyen-Orient son terrain de jeu ?

OK, mais les femmes sont obligées de porter le hijab, et c'est réactionnaire, dirait un libéral. Hélas (pour les "libéraux" et les gauchistes de service...), ce n'est plus le cas, les femmes sont libres de ne pas porter de hijab si elles le souhaitent.

Le régime politique de l'Iran est bien sûr un régime bourgeois autoritaire, et si nous étions en Iran, nous serions dans l'opposition. Le programme communiste ne peut que se battre pour un Moyen-Orient socialiste sur les ruines de tous les régimes bourgeois. Mais la question au Moyen-Orient à ce stade n'est pas le socialisme ou le capitalisme (si quelqu'un pense que c'est la question, nous l'exhortons à nous montrer les forces politiques qui s'intéressent au socialisme, afin que nous puissions les soutenir aussi). La question est de savoir si le Moyen-Orient sera sous le talon de l'Empire ou non. Le dilemme est soit la résistance anti-impérialiste, soit la recolonisation.

Réactionnaire vs progressiste - restituer le sens des mots

Voici une liste de choses qui sont vraiment réactionnaires :

__Les travailleurs des pays du Sud travaillant comme des esclaves et les surplus qu'ils produisent sont volés non seulement par leur propre bourgeoisie, mais aussi par Wall Street et la City.

__Plus d'un quart de siècle de croisade de l'Empire pour réaffirmer son hégémonie au Moyen-Orient et sur la planète, qui a fait des millions de morts, des destructions incalculables et menace désormais de mettre la planète en feu (nucléaire).

__Les États-Unis ont plus de 800 bases autour du globe, d'où les opérations de répression de tout mouvement progressiste – plus encore des mouvements révolutionnaires - vont commencer. (Soit dit en passant, que les camarades trop excités nous disent, est-ce que les Etats-Unis ont déjà soutenu un mouvement progressiste ?) Ils ne l'ont pas fait, n'est-ce pas ?

__La doctrine diviser pour régner de l'Empire.

__Les forces que l'Empire utilise comme auxiliaires dans le contexte de sa doctrine de diviser pour régner : les factions les plus obscurantistes de l'islam politique qui utilisent le sectarisme et fomentent la division selon des principes religieux.

__L'Etat sioniste et la tactique de l'apartheid et du nettoyage ethnique qu'il emploie contre les Palestiniens.

__La monarchie la plus obscurantiste de la planète est un allié du monde occidental libre, l'Arabie Saoudite, qui mène depuis près de trois ans une guerre quasi-génocidaire contre le Yémen avec le soutien de l'Empire.

Un autre mot que nous entendons souvent est le mot « antidémocratique », utilisé en Occident pour décrire les « États voyous » (Iran, RPDC, Syrie, Cuba, Venezuela, etc.), comme si des pays se trouvant être la cible de l'impérialisme et sous un siège constant pouvaient survivre sans maintenir un état d'urgence.

Ce qui est vraiment antidémocratique, ce sont les fonctionnaires du Département d'Etat qui déclarent qu'ils ne respectent pas la souveraineté nationale d'un pays et qu'ils se réservent le droit d'intervenir où et quand ils le veulent - et de le faire effectivement.

C'est la grande image. C’est cela le vrai tableau, les États qui résistent sont en fait les vrais défenseurs de la démocratie contre le despotisme mondial de Wall Street, note le blogueur Gowans (*).

Les tâches des communistes

Les communistes en Iran ont un travail très difficile. D'une part, ils doivent maintenir leur indépendance politique et leur programme et ne pas capituler devant le clergé ou n'importe quelle partie de la bourgeoisie iranienne. En même temps, ils doivent reconnaître que leur ennemi numéro un est l'impérialisme qui menace à la fois le pays et les forces de résistance dans tout le Moyen-Orient. Nous sommes très réservés lorsque nous critiquons la gauche dans les pays qui se trouvent en ligne de mire de l'impérialisme - dans la mesure où elle ne s'est pas transformée en porte-parole de l'OTAN et n'a pas été formée pendant les troubles (comme cela a été le cas une soi-disant « gauche » syrienne que divers escrocs ont promu). Nous comprenons combien il est difficile de prendre la bonne position - internationaliste, c'est-à-dire correspondant aux intérêts de la révolution mondiale - face aux diverses pressions nationales.

Les communistes en Occident ont des tâches beaucoup plus simples. Nous avons la chance d'être confrontés à un seul ennemi, et celui qui se trouve à proximité : « la nôtre », la classe bourgeoise domestique. Nous devons défendre le droit de l'Iran à l'autodétermination contre l'agression impérialiste, à laquelle "notre" pays participe. Mais une intervention impérialiste ne commence pas de manière militaire directe. L'Empire a grandement amélioré ses méthodes. Avant les bombes vient une révolution colorée (généralement enracinée dans les problèmes réels de la population), suivie par les campagnes de diabolisation bien connues contre la direction et le peuple de "l'ennemi". En Occident, cela a été historiquement lié aux missions et au devoir de « civiliser les barbares ». Le droit international a été façonné en conséquence, y compris des concepts tels que la « responsabilité de protéger » (R2P) et « l’intervention humanitaire ». Ce sont des idéologies profondément racistes qui empoisonnent l'esprit du prolétariat domestique, et nous devons nous y opposer totalement et activement. Nous devons également contrer les campagnes de propagande « humanitaire » qui suivront sans aucun doute. Nous devons saper le niveau de confiance que le prolétariat domestique éprouve à l'égard de sa bourgeoisie en exposant ses mensonges humanitaires tels qu'ils sont réellement : des prétextes pour le vol impérialiste et la soumission des autres peuples sous son joug. Nous devons exiger la levée immédiate des sanctions qui portent préjudice à nos frères et sœurs de classe en Iran, et sont responsables de leurs problèmes économiques et de leurs griefs.

En Grèce, [pays de l'auteur de l'article original**] nous devons lutter contre la politique étrangère du gouvernement, qui tente de moderniser stratégiquement le pays au détriment des peuples de la région, s'alliant à l’État sioniste, vendant des armes à l'Arabie Saoudite et intensifiant ses provocations contre la Turquie. Mentionnons ici que les navires qui ont bombardé la Syrie en avril dernier ont quitté un port grec. Mentionnons également que ce crime n'a pas suscité d'opposition ou de protestation significative. Bien sûr ! Avec une grande partie de la gauche qui paraphrase la propagande ennemie sur le « dictateur qui assassine son propre peuple », qui était là pour se mobiliser ?

Les divers communistes en Grèce et en Occident feraient bien de cesser de se cacher derrière les déclarations du Tudeh. Ils ont des tâches différentes de ce parti. Et s'ils ont, comme ils le prétendent, de bonnes suggestions sur ce que le prolétariat iranien doit faire, ils devraient les traduire en farsi et les y envoyer. Le prolétariat iranien ne peut pas les lire en grec, et c'est une honte terrible de manquer d'une telle sagesse ...

Tout développement progressiste au Moyen-Orient et sur la planète exige la défaite et la dissolution de la Sainte-Alliance de nos jours, qui a son siège à Washington depuis 1945. Il y a des forces au Moyen-Orient qui font plus qu'assez à cette fin. L'Axe de Résistance (Muqawama), la principale force qui lutte pour libérer la Palestine et empêcher le Moyen-Orient de devenir une zone dominée par l'OTAN, se renforce après une dure bataille contre les forces de l'Empire. Les « rebelles » impérialistes « djihadistes » ont été écrasés en Syrie. L'EI a été anéanti en Syrie et en Irak ( au moins jusqu'à ce que l'Empire ait engendré la version 2 de l’EI). L'impérialisme est entravé par la discorde et la confusion et ses contradictions internes qui se creusent.

Il est temps que le prolétariat conscient de l'Occident soit enfin à la hauteur de ses tâches. Le premier pas dans cette direction consiste à tirer des conclusions du flot sanglant des opérations de changement de régime dont nous avons été témoins au cours des sept dernières années. Malheureusement, les articles écrits par la « gauche » sur l'Iran montrent que nous avons probablement encore un long chemin à parcourir ; néanmoins, nous sommes optimistes.

[Note des traducteurs français : on voudrait bien pouvoir l'être aussi... !]

[Viriato/Luniterre]

** Source grecque de la traduction anglaise :

https://avantgarde2009.wordpress.com/2018/01/11/iran-groundhog-day/

(* https://gowans.wordpress.com/ )

Source de la traduction française, sur TML :

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2018/01/15/solidarite-avec-la-resistance-anti-imperialiste-en-iran/

