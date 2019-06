Solidarité internationale et Lutte des Classes

Il y a presque unanimité dans la classe politique pour en appeler à la solidarité internationale avec les migrants au nom des « droits de l’homme » et d’un supposé bénéfice économique.

Le libéralisme conservateur.

Toutes les droites sont partisanes de la régulation mais opposées à l’immigration zero obstacle aux arrangements politiciens, y compris la plus bruyante le RN, et proposent seulement des modalités différentes de gestion de l’immigration compatibles avec les intérêts du Medef qui a toujours été un partisan intraitable des flux migratoires au nom des intérêts économiques de la France (c est-à-dire du patronat utilisateurs d’immigrés). Il s’agit de laisser entrer des sous prolétaires plus dociles au travail peu qualifié, meilleur marché et non revendicatifs, voire prêts à jouer le rôle de « jaunes » (absents des manifestations des gilets jaunes).

Le libéralisme libertaire

Tient à l’accueil des migrants au nom des « droits de l’homme » : PS, PCF, trotskystes, anarchistes.

On invoque la solidarité internationale non avec des travailleurs mais avec le sous-prolétariat du monde entier. Au nom de quel principe nos ouvriers devraient-ils accueillir à bras ouverts des concurrents économiques et politiques ? Au nom d’un humanisme abstrait qui substitue à la classe ouvrière française (aux traditions révolutionnaires) à un sous-prolétariat qui vote pour celui qui lui ouvre la porte ?

Les millions d'émigrés viennent profiter des acquis sociaux obtenus de haute lutte par les Français, et désertent les luttes dans leurs pays laissant leurs compatriotes plus courageux, moins débrouillards ou plus démunis, aux prises avec leurs dirigeants corrompus. La position de classe juste c’est d’aider les peuples qui se battent chez eux à se débarrasser de leurs oppresseurs ; c’est l’expression correcte de la solidarité internationale ouvrière.

Les immigrationistes de droite et de gauche ont objectivement partie liée avec l’oligarchie représentée en France par le Medef

Preuve que les gilets jaunes comme la majorité des Français ont bien compris l’absence des migrants des manifestations : Brigitte Barèges la maire de Montauban a déclaré que les personnes qui sont sur les ronds-points s'inquiètent d'être plus maltraitées que des personnes qui viennent d'ailleurs.

Quant au bénéfice supposé de la « diversité enrichissante » voici ce qu’en disait L'anthropologue Claude Lévi-Strauss : « contre les conséquences de l'effritement des frontières au nom d'un universalisme et multiculturalisme destructeur : [les êtres humains ]ont vécu pendant des centaines de millénaires… en petits groupes durablement séparés les uns des autres et… évoluaient chacun de façon différente, tant sur le plan biologique que sur le plan culturel . »

Pour « être soi » et ainsi préserver la diversité du monde (et donc sa richesse culturelle), il faut… accepter une certaine séparation, car « pour être soi » il faut nécessairement « ne pas être l'autre ».