Sologne : Propriétés Privées... (de tout ?)

Des panneaux comme ça, il y en a plus au km2 que d’habitants... Sans compter les : « défense d’entrer, interdiction de ramasser les escargots, les champignons, les fruits, le bois, propriété sous surveillance électronique... » Y’a même des petites menaces de se faire attraper une patte comme un vulgaire lapinos « régulations de prédateurs – attention pièges » et tout ça sous l’égide de « la protection de la nature ». ah ! j’oubliais le classique « attention aux chiens »...

Les riches propriétaires de cette belle région boisée veulent absolument être seul-seul-seul, ou plutôt dans un entre-soi. Donc, les bois fourmillent de grillages hauts de 3 mètres, de grilles, portiques électriques, chemins privés et autres barrières ; S’ils pouvaient y coller des miradors ils seraient partant les grossiums ; Tous venant en troupes serrées de Neuilly, Auteuil, Passy, Villa Montmorency, ile de la Jatte et autres circonscriptions à pognon au volant de Range Rover le weekend. Ce sont aussi les mêmes qui squattent Courchevel, St Trop, l’ile de Ré, quelques paradis des Caraïbes et les Riads de Marrakech (on dirait le patrimoine de Balkany !)- On est si bien entre nous de soi, loin, loin de cette piétaille envahissante...

90% des 500.000 hectares de Sologne appartiennent à des grandes fortunes du CAC40, des VIP du showbiz ou des vieilles familles. « C’est l’automne en Sologne. Et l’ouverture de la chasse. Davantage que les coups de feu, ce sont surtout les automobiles de grand prix qui se font remarquer sur les routes et dans les bourgs de cette région de bois et d’étangs, entre Cher, Loiret et Loir-et-Cher. « Dès que la chasse ouvre, on voit beaucoup de Jaguar, de Ferrari et de Rolls dans les rues de Lamotte-Beuvron », fait remarquer un habitant. » [1] ... Bref, il oublie le brave manant, les hélicos qui croisent dans l’azur et déposent leur précieux passagers. Les Martin Bouygues, Olivier Dassault, Franck Provost et autres prédateurs, dit « les saigneurs du coin » possèdent aussi les 400 châteaux disséminés dans ces forêts. Alors entre deux tueries de sangliers et cervidés on cause business autour du barbeurk tout en organisant des rallyes mondains histoire de présenter les progénitures et qu’elles puissent s’accoupler comme des bourrins de race afin que la grosse galette ne s’éparpille pas avec des croquants sans dent. Il faut dire qu’ils ne font que répéter de manière exagérée ce que la société française fait dans son ensemble : on ne se mélange pas, on reste dans son milieu, et comme dit l’adage : chacun chez soi et les moutons seront bien gardés... Remplacez moutons par domaines et vous aurez le concept de ce qu’est la Sologne dans l’esprit de « ces gens là », ou encore surnommés amicalement par les ploucs : solognots de mesdeux.

Un de leur grand truc est la chasse à courre, ils vénèrent la vénerie ces vains apprentis petits marquis, ah ! Tradition française oblige, z’en ont plein les couches, oops ! pardon, la bouche !

Incidemment, je suis allé visiter le château de Cheverny, très beau d’ailleurs sauf que... Au fond du parc, dans un enclos en béton une centaine de chiens de race et de chasse s’entassent. Je suis allé poser des questions au larbin garde chasse, garde chiourme. En substance il me dit, que les chiens sortent le soir pendant deux heures (ce qui a l’air super selon lui), et qu’ils font une chiasse à courre une ou deux fois par semaine en saison. Sur les deux photos postées vous pouvez voir comment ces pauvres bêtes semblent heureuses entassées 22 heures d’une journée...Le pire le jour où j’ai photographié ça, il y a avait un car de retraités qui étaient en admiration devant la beauté des canins, mais sans faire aucun rapprochement avec leur condition de logement. Plutôt de détention... La vieillesse est vraiment un naufrage ! Les chiasses à courre du marquis Charles-Antoine de Vibraye sont très courues, et à mon avis lorsque les bourges et nouveaux riches galopent de concert avec le nobliaux, il ne doivent plus se sentir pisser sur leur selle de canasson de race si you plait ! Qu’on accule de pauvres animaux en donnant l’hallali, c’est un peu comme dans les corridas et la mise à mort : l’animal a eu sa chance non ? Ah, la bonne conscience des cons !

En Sologne c’est un peu encore au temps de l’ancien régime : surtout que rien ne bouge, rien ne change. Imaginez, par exemple, un Martin Bouygues et ses 2000 hectares près de Salbris, que la mairie ose penser une seconde à construire un lotissement social HORREUR et damnation ! Ou développer un business qui attirerait des touristes, ou une usine qui créerait des emplois... Tous les richards du coin vont se mobiliser, vont aussi activer leur réseau, et comme souvent les maires ou des membres du conseil municipal sont en petites affaires avec eux, ben, toutes velléités de création seront stoppées nettes, ou bien l’un deux achètera les terrains à triple prix s’il le faut afin que la paix soit rétablie dans sa continuité immuable.

Une autre chose : se balader à vélo sous les frondaisons... Il y a bien des petits panneaux indiquant le nom et la distance du chemin de terre... Qui souvent aboutit à une barrière avec « propriété privée, défense d’entrer », il ne reste plus qu’à faire demi-tour... On m’a dit que ce sont les propriétaires qui n’en ayant rien à battre des lois, mettent ces obstacles en toute illégalité... Mais qui sera là pour verbaliser ??? Donc dans le doute, vade retro satana ! J’oublie de mentionner que les weekends de septembre à mars il faut faire gaffe aux coups de fusil malencontreux qui vous feront passer de vie à trépas ; ça tire dans tous les coins... Une députée macroniste a proposé d’interdire les cyclos en forêt durant les fins de semaine... Zont ka rester regarder dans leur salon Ikea l’amère Drucker pendant que nous flinguons à tout va !

La bonne nouvelle pour ces richissimes c’est qu’en plus ils gagnent des gros soussous avec leurs chasses privées. Posséder des hectares de forêt permet de bénéficier de confortables avantages fiscaux, appelées niches pour riches. En plus ils peuvent louer à la journée ou à la semaine leur domaine de chasse, qui rapporte sans rien foutre le salaire de 10 chirurgiens. Tout est bénef pour ceux qui savent prendre la vie des bois et châteaux du bon coté de la clairière ! Et vous savez quoi ? Le Macron pour draguer les chasseurs, a fait passer le permis de chasse de 400 euros à 200... On ne prête, ou plutôt on ne donne qu’aux riches, pas vrai ?

Un tit truc savoureux de Sologne : il n’y a pas un seul radar sur les routes, qui pourtant se singularisent par des lignes droites rectilignes en km... Curieux non ? Pour une région qui voit défiler les Porsche et autres Ferrari mon ami.

Un conseil, la nuit faites super attention, les gros animaux traversent... Et ce qui est le plus pathétique c’est lorsqu’il y a un grillage d’un coté de la route (propriété privée défense d’entrer) et de l’autre une forêt domaniale sans grillage de son côté ; et bien, cela m’est arrivé : un sanglier a débouché coté droit, traversé la route devant moi, butté contre le grillage de l’autre coté, a rebondi au milieu de la route et est reparti totalement déboussolé d’où il était venu...

Un jour que je parcourais les bois dieu m’a dit par l’entremise de Saint Coluche : "J’ai tout partagé en deux, les riches auront la nourriture et les pauvres de l'appétit."... Je rectifie !

- Dieu s’est totalement planté sur les saigneurs Solognots ! Selon moua : « Les riches auront la nourriture et encore plus d’appétit, quant aux pauvres ? Ben les restes banane ! »