Sombres espérances, Obscurantisme, la fin des régimes de Liberté

Extrait d’un article 20MN.fr du 6/5/2021 signé Laure Beaudonnet titré : « Comment l’IA est-elle en train de nous rendre tous paranoïaques ?

(…) « Le complotisme est une démission de la pensée. C’est aller chercher un autre qui expliquerait tout. On est absolument certain de tout, il n’y a plus besoin de penser, vous vous abandonnez à l’autre », analyse Marie-Jean Sauret, psychanalyste et chercheur à l’université Jean-Jaurès de Toulouse. « Douter de tout ou tout croire , ce sont des solutions également commodes, qui l’une et l’autre nous dispensent de réfléchir », confirmait (avec un siècle d’avance) le philosophe des sciences Henri Poincaré.

Commentaire :

Dans la scission des citoyens sur le vax/non-vax (donnant : le pass = liberté ; le non-pass = oppression-discrimination-punition), la propagande outrageante et unilatérale et la manipulation des chiffres et des images sont les outils du « tout croire » alors que les cris à vide, les théories alarmistes et les manifestations stériles sont le bouclier du « douter de tout » et les derniers soubresauts des sous-citoyens, minoritaires est-il bon (ou terrible) de le préciser, d’ores et déjà condamnés sans commission d'infraction quelconque et sans jugement, soit à l’enfermement soit à l’abandon social.

Mais les deux faces d'une seule population sont à l'aube d'un complotisme patent :

. d'un côté ceux, hypnotisés par les flashs incessants stimulant les peurs et vantant le miracle vivement recommandé (faute d'être obligatoire), le vaccin qui pourtant, on le sait fermement aujourd'hui, n'empêche en rien d'être éventuellement contaminé et/ou contaminant (aussi entend-on à longueur de temps le célèbre « oui ! mais il empêche les « formes graves » !... d'une maladie virale obscure et pouvant parfaitement être soignée si on s'en donne la peine dès le début avec les médicaments existants), ceux-ci donc sont (presque) intimement persuadés que « l'autre bord » , les « antitouts » (vax, pass, mesures sanitaro-politiques, gouvernements français et UE, ...), est dans l'erreur définitive et dans l'aveuglement coupable devant les décisions et mesures miraculeuses et pourtant si changeantes, venant à la suite des conseils de défense et scientifique dont personne en fait ne connaît rien. Cette grande tranche de population bien pensante a assimilé l'idée que l'infime portion résistante est composée d'irresponsables voire de criminels (! ?) qu'il s'agit dès lors « d'emmerder » faute, dans l'immédiat, de pouvoir les enfermer (déjà envisagé ou réalisé ailleurs par confinement sélectif ou placement en camps !), les contraindre (déjà bien en cours !), les sanctionner (bien en cours aussi et envisagé financièrement !), dans l'hypothèse pas si lointaine du cas extrême où il faudra, peut-être, les éradiquer !... (les retirer définitivement de la société).

. l'autre bord lui, d'abord réticent aux mesures absurdes et incohérentes successives puis, de plus en plus contraint, en lutte larvaire (sempiternels défilés de manifestations inconstructives et parfois sévèrement réprimées) comme seule maigre réponse au désarroi dans lequel les discriminations de plus en plus violentes (privations de droits civils et civiques, d'emploi, de salaire, d'accès, de déplacements, sans avoir commis aucun crime, délit ou même contravention ! Et sans l'ombre d'un jugement si il était nécessaire…) le plonge, cet autre bord donc, les dénommés « antitouts », commence à penser ou croire fermement qu'il existe des motifs cachés à l'ensemble de cette tragédie qui :

a débuté par un Mensonge Capital (au sens biblique du terme) quant aux origines du virus attaquant l'humanité ;

a débuté par la création miraculeuse du Remède « inédit » (ARNm) en un temps record plus que suspect, tant bien même que les brevets sur l'ensemble des coronavirus et ce qui les concernent ont été déposés bien avant aux Etats-Unis entre 1999 et 2008 ;

a débuté surtout par la volonté (d'une élite au-dessus des masses !) démontrée et d'étendue mondiale d'IMPOSER un CHOIX UNIQUE, notamment aux peuplades des pays riches (quand les pays « en voie de développement » pour ne pas dire pauvres se battent avec d'autres moyens et obtiennent d'incroyables résultats) pas seulement vis à vis d'une épidémie incontrôlée, d'origine très douteuse rappelons le, mais aussi clairement dirigé vers une envie irrépressible de contrôle absolu des populations, par l'instauration d'un pass QRCodé, similaire à une autorisation à vivre qui risque de devenir pérenne, avec la marche forcée pour installer l'identité numérique à tout le monde d'un côté, le « Métaver » en remplacement rapide du monde réel et physique et le projet fou Neuralink du mégalomane E. Musk de l'autre, pour au final que les riches soient plus riches et les pauvres... moins vivants et libres ... . Il y a eu la marque au fer rouge, les marques d'infamie, les marquages d'hérétiques ou cathares, l'étoile jaune et le tatouage bleu d'identification numérique, les numéros INSEE, les codes barres, les QR-Code, les identifiants numériques. Bientôt la nanopuce cérébrale ?

Les Davidiens antitouts verront-ils la lumière au bout des tunnels de ténèbres que les Goliaths vaxcovidiens leurs ont bâtis ?

Si demain ou après-demain ( par les effets à moyen et long terme que l'Histoire ne relie JAMAIS avec leurs vrais responsables du temps présent ), si demain donc la réalité d'une hécatombe qui serait due non pas à un virus (devenu par mutations successives) bénin mais à un pseudo traitement bouleversant l'intime complexité des corps, si une telle hécatombe mettait à mal les chiffres propagandistes de référence, alors peut-être la Vérité Nue donnera-t-elle raison aux survivants de la plus grande chasse aux hommes de bonne volonté du début du XXIème siècle ?

Pudiquement, profitons en pour détourner les regards de toutes les exactions commises à travers le Monde pour des objectifs clairement avoués : le profit, le fric, la notoriété, le pouvoir (sur les autres) au détriment de l'humain, de sa nature, de sa planète.

PS : Je n'ai plus aucune illusion depuis le 12 juillet 2021.

votre pigiste en Absurde Panurgie

Marc Nedhrys