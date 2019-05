Sommes-nous prêts à la dictature ?

@Paul Leleu

Si le Mouvement des Gilets Jaunes n’est pas parfait, il est bien autre chose que « le coup de menton populiste » que vous dites voir en lui.

Et, contrairement à ce que vous dites, il recrée réellement du lien social, de la solidarité, une capacité à s’organiser collectivement pour se faire entendre, pour organiser la lutte et pour s’entraider.

Mieux encore, ce mouvement s’est désormais organisé, évidemment avec des imperfections, en un véritable intellectuel collectif national analysant les causes des difficultés rencontrées et réfléchissant aux moyens de répondre aux défis de l’heure qui sont gigantesques.

Il y a certes un éparpillement, et les pièges tendus aux Gilets Jaunes par leurs vrais ennemis et par leurs faux-amis sont légions.

Le modèle que vous leur proposez [ Chacun continue de faire comme moi et se démerde dans son coin pour s’en sortir comme il peut] ne marche pas et vous le savez !

Le Mouvement des Gilets Jaunes a eu l’immense mérite de clamer à la face du monde que quelque chose n’allait pas du tout dans le « royaume de France » et que les choses ne pouvaient plus durer ainsi.

Du coup, tous les Français, et pas seulement eux, sont amenés à se poser la question des causes premières de la situation catastrophique des classes populaires de ce pays, mais pas seulement.

Chacun se demande désormais pourquoi, comment et avec le concours de qui, sont arrivées la liquidation de nos entreprises, la casse des services publics, le chômage de masse, le basculement quotidien de milliers de familles dans la pauvreté et la misère, la liquidation de nos libertés individuelles et collectives, la casse du droit du travail, la vassalisation de la France, l’effacement du français au profit d’un galimatias écoeurant de vulgarité, d’incorrections et d’anglicisation outrancière, le recul des droits sociaux, la désertification de nos campagnes, l’exclusion des classes populaires de toutes les grandes villes et leur rejet dans les grandes banlieues à des dizaines de kms de leurs lieux de travail avec tous les coûts à supporter qui vont avec, la dégradation considérable de la capacité d’accueil de nos hôpitaux etc etc...

Et chacun est également amené à se poser la question des moyens à mettre en oeuvre pour remédier à tout cela.

Chacun est amené à réfléchir aux rassemblements qu’il est nécessaire d’opérer pour créer le rapport de force nécessaire à la satisfaction des revendications des uns et des autres, à la fédération des luttes et des énergies face à des adversaires bien identifiés, ou qu’il convient de mieux identifier, comme il convient de mieux identifier ses partenaires, ses vrais amis et ses alliés.

Chacun est confronté au besoin de faire l’inventaire des moyens disponibles pour organiser la résistance et la contre-offensive nécessaires.

Dans cette quête impérative, les Français sont de plus en plus nombreux à découvrir l’UPR et à voir en elle un partenaire fiable et précieux pour la conduite des combats inévitables à venir.