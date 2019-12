Le sommet de l'OTAN, consacré au 70e anniversaire de l'Alliance de l'Atlantique Nord, s'est tenu à Londres les 3 et 4 décembre et a été marqué par une atmosphère de controverse entre les dirigeants des pays participants. Les membres de l'alliance n'ont pas pu parvenir à une décision commune et déterminer les orientations du développement.

La discorde qui a été ressentie tout au long du sommet a été facilitée par une série d'événements survenus la veille. La figure centrale, qui a recueilli le plus grand nombre de désaccords autour de lui, était le président américain Donald Trump, dont les relations avec les dirigeants d'autres pays se sont considérablement intensifiées. Une semaine avant le sommet, le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est dit préoccupé par le fait que la présence de Trump pourrait saper la campagne électorale parlementaire à Londres le 12 décembre et lui a demandé de s'abstenir d'intervenir. Puis, le premier jour du congrès, une colonne de manifestants opposés à la politique de Trump et de l'OTAN dans son ensemble s'est rendue au palais de Buckingham, où la reine britannique a invité les dirigeants des pays participants à un banquet.



Les relations avec Emmanuel Macron ont également chancelé après les déclarations audacieuses du président français selon lesquelles l'OTAN « connaît une mort cérébrale » : bien que cette déclaration ait provoqué une discussion radicale mais nécessaire, elle a suscité une large résonance et un grand mécontentement de Trump, qui s'est plaint au secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qu'il s'agissait "d'une déclaration irresponsable et irrespectueuse de la France". La situation est aggravée par la confrontation commerciale croissante entre les États-Unis et la France, qui a entraîné l'introduction de droits de douane à 100% sur les importations françaises aux États-Unis. À cet égard, Trump a tenté de souligner qu'il n'est actuellement pas rentable de gâcher les relations avec la France, tout en mettant en question la place de la France dans l'alliance.



Les vues de Trump et Erdogan ont également divergé considérablement après l'acquisition par la Turquie du système de missile russe S-400, puis la tension dans les relations a été aggravée par la situation dans le nord-est de la Syrie. Cela ne pouvait qu'affecter la nature de l'interaction des présidents dès l’ouverture du sommet. Macron a exprimé à plusieurs reprises son désaccord avec la politique d'Erdogan.

Le point culminant des contradictions universelles, en particulier concentrées autour de Trump, a été la conversation entre Macron et Johnson, ainsi que les premiers ministres du Canada et des Pays-Bas, Justin Trudeau et Mark Rutte, au cours desquels les chefs d'État se sont moqués de Trump pour son discours impromptu lors d'une conférence de presse.



« Son équipe vient de perdre la mâchoire ... », - a commenté Trudeau sur le discours de Trump. Les autres participants à la conversation ont soutenu le leader canadien. La conversation a été filmée par des journalistes et a immédiatement été mise en ligne. Par la suite, Trump a qualifié Trudeau d’hypocrite, rappelant le refus du Canada de payer 2% du PIB pour les dépenses de défense, soulignant ainsi un dialogue impossible.



Le programme général de Trump, tente de plonger certaines régions du monde dans le chaos et de détruire les unions transatlantiques, détruisant ainsi l'économie de l'Union européenne, principal concurrent politique et économique des États-Unis. Ainsi, Trump préconise la destruction de l'alliance plutôt qu'une nouvelle alliance en son sein.

La situation avec la Turquie n'est pas plus claire, c’est ce qu'un certain nombre de médias occidentaux ont surnommé le « problème de l’enfant gâté de l’OTAN » : dans son désir d'obtenir un soutien contre le terrorisme, le pays est confronté au fait que ses membres les plus importants ne le considèrent pas plus légitime que ces dits terroristes.



Selon Macron, l'agenda principal pour le proche avenir est la nécessité de construire une nouvelle architecture de confiance et de sécurité en Europe, la volonté d'un "dialogue ouvert et à part entière avec la Russie", ainsi que de considérer la Chine comme un nouvel ennemi du bloc de l'Atlantique Nord. Cependant, dans les conditions de désaccords radicaux qui règnent entre les acteurs de l'alliance, qui s'affaiblit progressivement, ces nouveaux vecteurs de développement ne peuvent être correctement mis en œuvre.

