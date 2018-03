Sommet Trump/ Kim Jong-un

Ca ne doit pas arranger cet histoire de corée du nord les pro-mondialistes open bar comme vous mon cher Eliot.



Ca fait meme (très) désorde, vous qui adorez l’ultra libéralisme sauce obama...

et tout ce qui est servi en pré-maché qui va avec, vous sabez l’open bar total...



Sauf si bien sur vous etes un adepte plus que chevronné des jeuxs de hazard...

la.... ce n’est plus de mon ressort, vous m’en voyez juste désolé.