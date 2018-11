Sonia Krimi et les Macroniens accordent de nouvelles exonérations fiscales aux traders et aux bonnets de la finance

En pleine colère des gilets jaunes, le symbole n’est pas du meilleur goût. Alors que le Brexit approche à grands pas, le gouvernement et la majorité profitent du vote de leur projet de loi de finances 2019 pour multiplier les mesures propres à rendre la « place France » attractive pour les traders de la City.

Habituée des coups médiatiques, la députée de Cherbourg, Sonia Krimi a reçu une délégation de Gilets jaunes et a même enfilé un gilet en soutien. Elle vient surtout de s’illustrer en faisant voter cet amendement pour les riches

Les députés ont adopté un amendement de « compétitivité » au PLF 2019 qui a vocation à élargir le périmètre du régime fiscal (Art. 155 B du CGI ) des primes d’impatriation aux transferts intragroupe en contrat local

En pratique et durant cinq ans, les cadres et dirigeants étrangers embauchés dans une entreprise française voient leur prime d’impatriation (le surcroît de rémunération lié à l’impatriation) ainsi que la part de leur revenu correspondant à leur activité liée à l’étranger exonérées d’impôt sur le revenu. Certaines valeurs mobilières et cessions de plus-values le sont également. En outre, des dispositions favorables concernant l’Impôt de Solidarité sur la Fortune leur sont également accordées.

Les députés qui ont porté l’amendement sont M. Guerini, M. Holroyd, M. Blanchet, M. Girardin, M. Testé, M. Matras, Mme Brulebois, Mme Osson, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Bureau-Bonnard, M. Zulesi, M. Besson-Moreau, M. Fugit, M. Marilossian, Mme Valérie Petit, Mme Le Peih, Mme Abba, M. Paluszkiewicz, M. Damaisin, Mme Tuffnell, Mme Fontenel-Personne, M. Da Silva, Mme Krimi, Mme Michel, M. Damien Adam et M. Rudigoz

