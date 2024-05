Sophia Aram aux Molières 2024

Les propos de Sophia Aram qui a remporté le Molière de l’humour pour son spectacle « Le Monde d’après »…

Ses propos 7 mois après le 7 octobre et alors qu'un massacre de masse (70% de femmes et d’enfants gazaouis) est perpétré en toute impunité, jour après jour, sous nos yeux, c'est en pleine « gueule » que nous nous les prenons ; et c’est alors que l’on réalise une nouvelle fois tout le mal que la France a pu infliger aux enfants d'immigrés – chronologiquement… à leurs ascendants dans un premier temps - et qui nous le rendent comme ils le peuvent… jusque dans la honte... la nôtre… mais la leur aussi car, qu’ils ne se fassent aucune illusion : on ne lave son humiliation, on ne la fait pas payer, on ne la rend pas… sur le dos de milliers de civils innocents – Palestiniens à la condition humaine déshumanisée depuis des décennies.

D’aucuns pouvaient être appelés à penser que la France ne méritait pas ça mais c’est oublier que c’est la pire des France qui les a humiliés même si, ce soir-là, au cour de la cérémonie des Molières, Sophia Aram a rejoint cette France : en nous humiliant, Sophia Aram s’est, elle aussi, humiliée.

Car, s’il y a un temps pour tout, pour les Sophia Aram, il semble qu’il y ait qu’un temps, un seul : celui qui consiste à s’attirer les bonnes grâces de tous ceux dont il est important de cultiver la reconnaissance ; et ce n’est pas nouveau chez elle… mille fois on l’a vue et entendue y aller à grands pas, sans retenue. Or, Sophia Aram, absente au monde et sans doute absente à elle-même, est tout simplement passée à côté de ceci : aujourd’hui, une exigence s’impose… se consacrer à la dénonciation de ce massacre en masse qui touche dans une écrasante majorité des femmes et des enfants gazaouis par dizaines de milliers (Guillaume Ancel consultant de France-Info, ancien militaire, mentionne près de 60 000 victimes).

Aimé Césaire disait que le colon se fait autant de mal qu’il en dispense ; saloperie après saloperie, il s’empoisonne irrémédiablement tout en empoisonnant sa victime.

Sophia Aram n’est pas la seule, hélas ! Ils sont nombreux aujourd’hui à accepter et à comprendre comment on fait carrière en France, en particulier, quand on porte un patronyme de culture arabo-musulmane (un Jamel Debbouze aura été un des premiers à l’avoir compris).

Aussi, la manifestation d’un tel désir de plaire et de s'y complaire, sans doute inconscient mais tenace comme une nécessité absolue d’ordre ontologique, un gigantesque lapsus aussi symbolique, symptomatique qu’irrépressible, poison administré des décennies durant, ce désir a certes quelque chose de sale et d’indigne, c’est sûr ! Mais ce désir pervers et perfide vient assurément de cette France colonialiste et impérialiste qui en a humilié plus d'un et plus d'une.

Le poison n’en finit pas alors de se répandre.

Aussi, que personne ne s’y trompe : Sophia Aram c’est bel et bien la France ; la France comme jamais et comme toujours ! Sophia Aram, c’est mille fois la France !

Mais c'est la France la pire qui soit alors ! celle que manifestement tous les Aram se savent contraints de rejoindre car pour eux tous, c’est la seule voie qui permet de prendre sa revanche… revanche sociale et morale même dans l’abaissement ; à terme… dans l’auto-humiliation.

Retour à la case départ : l’humiliation, encore et toujours.

Satanée perversité !

Alors oui... plus intégrée, plus assimilée jusqu'à la digestion... que Sophia Aram, tu meurs (Jamel Debbouze n'a plus qu'à bien se tenir : c'est vous dire !)...

La seule intégration-assimilation qui leur est autorisée à tous, la seule qui est exigée d'eux... il n'y en pas d'autres... il n'y en aura pas d'autres... soit dit en passant. Dans le cas contraire, ce sera la stigmatisation, le harcèlement et la relégation.

***

Molières 2024…

Ce soir-là, le premier qui aurait cessé d’applaudir les propos de Sophia Aram aurait été black-listé, pour sûr ! Quant à ceux qui, téméraires, auraient gardé leurs bras croisés… auraient-ils été convoqués au commissariat de leur quartier ?

En France, vous trouverez toujours un volontaire, policier de son état… pour obéir car, chez certaines nations… ce qui a été… demeure ; il l’est pour toujours : reste alors, une tâche morale indélébile, maintenant historique, que l’on s’évertue à entretenir tellement elle finit par nous ressembler ; cette tâche n'épargne personne ; pas même les victimes d'hier.