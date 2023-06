Sophia Aram - Quelque chose de Coluche ?

D'abord, mettons les choses au clair, Coluche restera irremplaçable tout comme Desproges et quelques autres grands talents humoristiques. Bien sûr, à chacun son style, ses idées sur la société et la politique, son époque aussi. Faut-il en rire ou en pleurer, mais l'insolence des humoristes n'a pas l'heur de plaire à tout le monde et peut aller jusqu'à la haine. Une haine, il est vrai, parfois réciproque ! Tout dépend du nom du réac désigné comme punchingball du jour par la féministe progressiste de France Inter.

« On peut rire de tout, mais pas forcément avec tout le monde » La célèbre citation de Desproges reste d'actualité, Sophia Aram n'échappe pas à la règle et en plus, elle le fait exprès !

Pour ceux qui veulent suivre "Le billet de Sophia Aram" ci-dessous la vidéo Jésus Akbar

Dans cet article que vous lirez jusqu'au bout, ou pas, il était inutile de revenir sur la carrière de Sophia Aram, puisque Wikipédia s'en charge. Quant aux fans, ils savent où l'écouter

Le doute n'est bien sûr pas permis, on ne vous l'a fait pas, Aram est de gauche. Une gauchiste forcément caviar, comme tous les humoristes qui passent à la télé, ou presque. D'ailleurs, un humoriste de droite dira toujours qu'il est de gauche, sinon il ne pourrait travailler que pour CNews. Tenez, justement, elle en parle de la chaîne numéro 16...

« C’est ça au pays de Bolloré, le Zemmour est une espèce protégée. Un peu comme les pandas. Une petite chose fragile qu’il convient d’abriter des sarcasmes et des médisances à l’intérieur d’un parc naturel, composé de CNews, C8, Canal et peut-être Europe 1. Une réserve naturelle de timbrés du propulisme ultra-droitier dans laquelle Bolloré protège les petits Zemmour le temps qu’ils se reproduisent et qu’on puisse les réintroduire dans leur milieu naturel : une France repeinte aux couleurs du Rassemblement national. C’est rien, c’est juste un programme de réintroduction du nationaliste d’extrême droite dans son milieu naturel »

Pour quelqu'un qui roule à droite parfois jusqu'à déraper dans le fossé, il faut comprendre que pour eux écouter Aram c'est l'équivalent du supplice de la goutte d'eau. Quant au lâche, qui prétend hypocritement ne pas être de droite, vous l'entendrez dire " je ne suis pas un admirateur de Zemmour, mais il ne dit pas que des mensonges, ou encore "mais, Pascal Praud n'a pas toujours tort". Tout est dans le mais, pour ceux de moins en moins nombreux qui n'osent toujours pas avouer qu'ils sont d'extrême droite sans avoir le rouge de honte au front. Pourtant, Marine Le Pen ne cesse de faire l'apologie de sa respectabilité. Le Rassemblement national se veut un parti mainstream. La preuve, les durs du RN sont partis chez Z..

Sophia devrait faire plus attention à ce qu'elle avance, parce qu'une partie de la gauche est au moins aussi poutinolâtre que le RN et le Parti Reconquête. Alors, pourquoi s'en prend-elle seulement à la poutinophilie de Le Pen et ses militants ? :

"Prenez Thierry Mariani, ambassadeur de la Russie en France… C’est pas lui ? Ah ok au temps pour moi. Bref, écoutez Mariani au sujet de l’invasion de l’Ukraine lorsqu’Ulysse Gosset lui demande :

- Et vous la condamnez ?

– Oui je pense qu’attaquer était une erreur…

- Et vous la condamnez ?

– Ce que je condamne c’est la guerre.

Et bah voilà hop hop, sans filet ni vergogne, lorsque Poutine bombarde des civils, des écoles et des maternités, rase des villes et déporte des enfants, Mariani n’hésite pas un seul instant, à condamner… la guerre. Et c’est vrai ça, si on passait plus de temps à condamner la guerre ça permettrait d’arrêter cet acharnement sur Poutine au prétexte que c’est lui qui fait la guerre. Faut sortir de cette logique binaire !

Ben oui, ce n’est pas les violeurs qu’on condamne, c’est le viol.

Bah c’est pareil dans criminel de guerre le vrai problème c’est la guerre. Tu prends un criminel sans guerre, c’est plus un criminel de guerre, ça devient un criminel tout court".

Pourquoi tant de fiel dans ses diatribes contre le RN ? Aram l'explique à sa façon "Je suis de gauche et de mauvaise foi. Que voulez-vous ? Je pars du principe que tout peut être catalogué à gauche ou à droite..."

Comme un texte qui se veut impartial doit tenir compte du pour et du contre, voici un extrait d'un article intitulé "Le combat de Sophia Aram contre les « cons » à lire sur ACRIMED, "

Une personne sensée ne peut nier que nous ayons tous un avis sur la politique, la personne sans opinion n'existe pas. Lorsqu'elle prétend que les politiques sont tous les mêmes et qu'elle ne veut pas choisir. Son avis est déjà un acte politique, comme l'est de se plaindre de la TVA sur une baguette de pain. Mais, pour Sophia Aram c'est différent, son contact avec le public peut lui valoir une certaine influence difficile à évaluer. Comme d'autres acteurs et artistes qui n'hésitent pas à s'engager politiquement... Et pour blaguer, se présenter à l'élection présidentielle.

PHOTO CYRIL SOLLIER