Soros, le missionnaire du chaos

KROFT : J’ai cru comprendre que vous êtes sorti avec votre protecteur qui a juré que vous étiez son filleul adoptif.

SOROS : Oui. Oui.

KROFT : Sorti, en fait, et a aidé à la confiscation des biens de vos compatriotes juifs, amis et voisins.

SOROS : Oui. C’est exact. Oui.

KROFT : Je veux dire, cela ressemble à une expérience qui enverrait beaucoup de gens sur le canapé psychiatrique pendant de nombreuses années. C’était difficile ?

SOROS : Non, pas du tout. Pas du tout, j’ai plutôt apprécié.

KROFT : Pas de sentiment de culpabilité ?

SOROS : Non, seulement des sentiments de pouvoir absolu.

