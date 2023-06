Soros prédit la victoire de l’Ukraine dans la contre-attaque

Salut de ce mot dont je vous remercie...

Il me semble qu’il ne s’agit pas tant de savoir ce que ce truand du sommet peut, mis là haut par nous la masse grâce à la magie noire de la compétition qui élimine et ceci au nom des sacro-saints : tout pour ma gueule et chacun sa merde veut faire etc

il s’agit de comprendre ce que la masse, truands inclus dedans bien sur soit 100%, à fait depuis des millénaires et ne fait pas aujourd’hui pour arrêter les boucheries planétaires, avec leurs cortèges de vol, de crimes, des destructions, de tortures mentales et physique , d’horreurs de toutes sortes..

qu’allons nous faire ensemble nous les masse de la planète, ? ensemble ? rien du tout, il est hors de question de faire quoique ce soit ensemble, ce que nous voulons c’est plus pour et cela implique qu’il n’y ait aucun ensemble, mais du combat permanent entre tous pour arriver à cette fin..

Ce qui est curieux est que dans tout combat global à cette échelle, ceux qui vont gagne le cocotier en or sont ceux qui vont coopérer ENSEMBLE donc, sur un détail : niquer les autres..

bien sur en amont il y a des causes en chacun dans ce qui nous reste de psyché, dont il ne reste plus que la partie machine pure, qui fait des machines et ignore qu’elle est une machine organique et ne sait rien d’elle même

et en aval des conséquences prévisibles, normales, logiques et inévitable..

ce désastre a été prévu il y a des milliers d’années..

et la masse donc chacun ne compte rien changer à mon attitude et mon comportement au faux prétexte de : tous pourris sauf moi, car moi je suis bien, voir parfait...

auto évaluation dont la psyché n’est même pas consciente..elle ne comprends pas que sa référence est ce « je », mémoires, désirs, peurs, terreur etc ..



Même là il y a des solutions, la pensée n’en aura aucune car c’est juste un outil pour la vie pratique et donc doit être utilisé par « autre chose » que nous avons perdu par choix, il y a des milliers d’années

la ou les solutions sot dans la compréhension totale à l’origine du problème, compréhension en mode vision, divinatoire, intuition , enfin tout sauf la pensée analytique car c’est elle et sa prise de contrôle sur la psyché qui est l’origine de notre démence..

or elle se pense plus forte que jamais avec ses machines, qu’elle croit avoir inventé..

Si en 1967 quelque chose m’avait montré aujourd’hui et hélas tout s’est mis en place j’ignore totalement la suite.....

pas de visions, pas d’intuition....rien..