Sorti de la cuisine de Jupiter...

22 h 30, un hôtel particulier proche des Champs Elysées, deux hommes vêtus de peignoirs déambulent dans un couloir.

« Je suis paix, je suis amour, je suis bienveillance… »

« Ah, moi aussi, votre sublime incandescence, je me sens tout ragaillardi par ce sauna… »

« Vous avez devant vous un homme nouveau, mon petit Benjamin, une petite collation et je suis prêt pour attaquer cinq quinquennats d’affilée ! »

Après avoir essayé quelques portes, ils trouvent celle de la cuisine. L’un des deux comparses évalue le contenu d’un réfrigérateur.

« Une petite omelette, votre démesurée sagesse ? Je crains de ne savoir faire grand chose d’autre. »

« Soit, mais soyez gentil, évitez de mettre cette partie superflue de l’oeuf dans mon omelette, celle qui a une couleur…mmmh… colorée, mon organisme le supporte assez mal »

« Une omelette entièrement blanche ! Quelle prodigieuse invention, votre immaculée grandeur ! »

« Je me sens si bien ce soir… et la route lumineuse de l’avenir n’a jamais été aussi passionnante. »

« Pourtant, les craintes du peuple ont rarement été aussi nombreuses, votre magnifique prescience… »

« L’avenir est sous contrôle, mon jeune ami, même les imprévus et les dérapages sont anticipés. »

« Vous faites allusion aux travaux du bureau de rectification lexicale, votre hyperbolique protubérance ? A moins que ce ne soient ceux de votre mystérieuse cellule 3D ? »

« Ah oui, les 3 D, division, diversion et détournement… Ils font un travail formidable, au cours des derniers mois, ils ont eu réponse à tout. Certes, de vieilles recettes, mais à chaque fois, ça part au quart de tour… on lâche quelques phrases… et nos braves citoyens de s’écharper sur l’origine du réchauffement planétaire, le port du voile, la PMA, le quota d’immigrants…

Oui, divin stratège, pendant ce temps, pas de remise en cause du dogme du saint ruissellement. Mais les nuages les plus sombres s’accumulent sur notre horizon… »

« Nous avons des ripostes prévues, notre Christophe a parfois de remarquables trouvailles, comme ces groupes qu’il appelle mes BAC Blocks… »

« Si je puis me permettre, votre majestueuse pyramide, la liste des mécontents ne cesse de croître, peut-être faudra-t-il des dispositifs plus élaborés ? »

« Sachez que l’insatisfaction que je sens poindre aujourd'hui parmi nos chers administrés n’est rien par rapport à celle qui sera bientôt la leur. »

« Vous pensez à la nécessaire remise à niveau des retraites, ô, rempart de la prospérité ? »

« Benjamin, vous êtes sûr pour la farine dans l’omelette ? »

« Comme l’argent appelle l’argent… le blanc appelle le blanc, votre souveraine radicalité. »



« Pour revenir à la tonte de nos moutons… Nos partenaires de la haute finance ne cessent de me relancer pour la mise en oeuvre de leur plan de ré-appropriation des actifs bancaires indûment détenus au titre de l’épargne. J’ai déjà quelques belles phrases sur l’abandon de l’égoïsme individuel de l’épargnant, la sauvegarde de notre bien-être commun, de notre civilisation même… »

« Nous en sommes bientôt là, votre exponentielle lucidité ? »

« Quand on m’a confié ce job, cela faisait partie des missions prioritaires. »

« Votre assurance force mon admiration. Comment allez-vous réussir ce nouveau tour de force,

prestidigitateur magnifique ? »

« Nous avons de formidables atouts qui balaieront la résistance la plus acharnée. »

« Dites m’en plus, votre exponentielle lucidité… J’ai hâte de savoir comment vous allez calmer la tempête que pourrait déclencher ce bien légitime réajustement ? »

« Nous avons déjà de superbes arguments avec les dérèglements climatiques et même les errances de ces mouvements incontrôlés qui mettent en péril le fonctionnement de notre belle économie. Mais le joker ultime, c’est un cataclysme financier d’une ampleur inédite. Quand le bateau menace de sombrer, plus personne ne se plaint de la qualité des repas servis à bord… »

« Je sens que vous saurez une nouvelle fois trouver les mots et les maux qui nous permettront de poursuivre la construction de ce monde nouveau, ô sauveur ultime. »

« La route est toujours droite pour celui qui sait voir au-delà de l’horizon… »

« Merci de m’avoir fait partager votre vision, pédagogue absolu, je commence à entrevoir comment nous allons sauver la planète. »