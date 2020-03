Sortir de la coronapsychose : pour un traitement à spectre large des pathologies sous-jacentes des patients COVID+ hospitalisés

Le COVID-19 est un virus entraînant une affection respiratoire et causant, chez les personnes à risque, une réduction de la capacité alvéolaire des poumons à bien oxygéner l'organisme, ce qui est à l'origine de divers symptômes secondaires. Les formes les plus graves de l'affection apparaissent principalement chez les personnes avec des comorbidités et des maladies chroniques (Huang et al), comme l'hypertension, les maladies rénales (Cheng et al), les maladies cardiovasculaires, les diabètes ou des affections respiratoires préexistantes.

Face au débordement des hôpitaux, il est aujourd'hui urgent de traiter les causes sous-jacentes des morbidités présentes chez les patients COVID+ hospitalisés, en utilisant les solutions scientifiquement validées, les plus efficaces et les moins risquées qui existent : l’alimentation végétale peu transformée et la respiration nasale « lente », qui ont cliniquement démontré leur efficacité et leur sûreté.

Car si les patients COVID+ sont déjà métaboliquement malades, comment leur organisme peut-il se défendre efficacement contre un virus ?

Chez les personnes à risque, le COVID-19 réduit l’apport d’oxygène aux organes vitaux, notamment le cœur et le cerveau, du fait de pathologies sous-jacentes ou d’hyperventilation chronique. Dans ce contexte, il est vital d’assurer une bonne circulation sanguine des patients COVID+ afin d’optimiser l’oxygénation du corps et les fonctions pulmonaires ainsi que de rééduquer la respiration des patients.



L’alimentation végétale peu transformée et la respiration nasale « lente » sont des méthodes éprouvées et cliniquement testées sur les patients COVID- permettant de répondre rapidement aux risques encourus par les patients COVID+, et de réduire la mortalité hospitalière et civile en traitant notamment les causes sous-jacentes de morbidité.

En effet, une alimentation végétale peu transformée améliore très rapidement les symptômes d’angine de poitrine et donc la circulation sanguine pulmonaire tant chez la femme que chez l’homme (Masera et al).

Cette même alimentation est cliniquement démontrée sur des centaines de patients gravement atteints de maladie coronarienne faire régresser la maladie (Esselstyn et al), et est associée à un risque plus faible d’incidents cardiaques chez la population d’âge moyen, telle que les patients COVID+ hospitalisés (Kim et al).



L’alimentation végétale peu transformée favorise la production d’oxyde nitrique qui limite la vasoconstriction et facilite la circulation sanguine tout en inhibant l’inflammation (Esselstyn et al).



Elle est également efficace dans le traitement des maladies rénales (Kim et al), du diabète de type 2 (MacMacken et Shah) et de l’hypertension (Alexander et al), vecteurs de risque COVID+ (Cheng et al, Huang et al).



De la même manière, la respiration par le nez entraîne la production d’oxyde nitrique via les conduits nasaux ce qui améliore les fonctions pulmonaires (Lundberg et al), tandis qu’une respiration « lente » a des effets physiologiques positifs (Russo et al), et permet de limiter les conséquences néfastes de l’hyperventilation chronique. La respiration nasale réduite a montré des résultats positifs pour les troubles respiratoires comme l’asthme (Cowie et al).



L’alimentation végétale peu transformée et la respiration nasale « lente » ont le potentiel de prévenir les formes graves de défaillance respiratoire en traitant directement les pathologies chroniques sous-jacentes à l’origine des complications chez un certain nombre de patients COVID+.

Références :

Alexander et al, A plant-based diet and hypertension

Cheng et al, Kidney disease is associated with in-hospital death of patients with COVID-19

Cowie et al, A Randomised Controlled Trial of the Buteyko Technique as an Adjunct to Conventional Management of Asthma

Esselstyn, A plant-based diet and coronary artery disease : a mandate for effective therapy



Esselstyn et al, A way to reverse CAD ?

Huang et al, Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China

Kim et al, Plant‐Based Diets Are Associated With a Lower Risk of Incident Cardiovascular Disease, Cardiovascular Disease Mortality, and All‐Cause Mortality in a General Population of Middle‐Aged Adults

Kim et al, Plant-Based Diets and Incident CKD and Kidney Function

Lundberg et al, Inhalation of Nasally Derived Nitric Oxide Modulates Pulmonary Function in Humans



Masera et al, A Whole-Food Plant-Based Diet Reversed Angina Without Medications or Procedures



Masera et al, Angina rapidly improved with a plant-based diet and returned after resuming a Western diet

McMacken et al, A plant-based diet for the prevention and treatment of type 2 diabetes



Russo et al, The Physiological Effects of Slow Breathing in the Healthy Human