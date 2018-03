« Sortir du nucléaire civil » ou … sortir de l’UE et de la « défense euro-atlantique » ?

Les classes populaires n’ont rien à gagner à s’allier avec des eelv et autre mouvance écologiste. Les études sociologique dont on dispose montrent nettement une orientation très élitiste de leurs militants et de leurs doctrines. Dernier exemple en date :



"Voilà la nouvelle mesure d’écologie punitive sur laquelle le gouvernement est en train de plancher :

Vous n’avez pas les moyens, pas la possibilité, ou tout simplement pas l’envie de faire changer l’ensemble de vos fenêtres, ou d’isoler votre toiture ? Dorénavant, avec le « bonus malus écologique », il faudra payer pour avoir le « droit » d’être mal chauffé !

Le principe de cette mesure : augmenter la taxe foncière des logements pas assez isolés et trop énergivores au goût du gouvernement, selon sa catégorie de « performance énergétique ».

Oui, vous avez bien lu : l’idée est bien de faire payer… les ménages modestes, ou tout simplement tous ceux qui n’ont pas les moyens ou la possibilité de dépenser, au moment où le gouvernement l’aura décidé, des milliers, voire des dizaines de milliers d’euros, pour rénover leur maison ou leur appartement.

Des millions de gens devront donc, en plus d’avoir froid… payer une taxe supplémentaire !