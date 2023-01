SOS Hébergement pour toutes et pour tous !

Depuis que nous avons créé SOS hébergement en Seine et Marne, à la rentrée scolaire 2022, nous n'arrêtons pas de recevoir des demandes d'intervention.

Pour la Seine et Marne, nous n'avons aucune difficulté, nous connaissons les procédures et surtout les partenaires, associatifs et institutionnels.

Quel est l'intérêt de manifester ou de faire appel à la presse si tout peut se régler par le dialogue ?

Cette question réponse est pour tous ceux qui s'étonnent de ne plus voir régulièrement des articles dans les journaux départementaux.

Quand on nous signale qu'une personne se trouve à la rue, nous la contactons et lui demandons de téléphoner au 115 et n'intervenons auprès des autorités que s'il existe un blocage.

SOS n'est pas le « sauveur suprême » nous essuyons aussi des échecs mais ce qui est certain c'est que, pour l'instant, nous arrivons à faire héberger : les familles avec enfants, les femmes enceintes, les gens fragiles et pouvons aussi, en insistant à faire mettre à l'abri les personnes au moment des grands froids.

Ces succès ne sont pas définitifs car il manque des places d'hébergement et le cadre budgétaire est serré.

Une autre association que nous avons fondée : les colibris solidaires d'Avon-Fontainebleau et du sud 77 dispose d'un réseau fourni et actif en plus de sa capacité associative.

Sa présidente, Smina Kernoua, connue et appréciée multiplie les initiatives et réussit à chaque fois à mettre en vie des projets ambitieux.

La mise à l'abri, c'est toujours cela à prendre mais cela ne suffit pas.

Il faut que les personnes puissent se vêtir et manger, c'est là qu'interviennent les colibris solidaires avec des collectes, des distributions alimentaires et vestimentaires.

Les colibris solidaires sont dotés d' une force de « frappe » solidaire impressionnante.

Si parfois certaines municipalités sont frileuses et n'apportent pas leur soutien à ce jour, nous agissons et c'est un atout avec d'autres associations de solidarité comme la Croix Rouge ou les Restos du cœur.

Nous aidons tout le monde et ne ciblons pas les familles. Comme beaucoup d'associations nous avons souffert de voir les villes et le gouvernement apporter un soutien colossal aux ukrainiens, délaissant tous les autres et notamment les SDF.

Le prix à payer de notre notoriété, c'est de ne rien pouvoir faire pour ceux qui dans d'autres départements nous contactent !?

Nous répondons aux appels téléphoniques pour ne pas désespérer les demandeurs émanant d'autres départements mais nous sommes concrètement démunis.

Il existe parfois des associations comme les nôtres et ce serait utile de les connaître pour orienter les personnes en difficulté.

Il y a tant à faire !

Notre association comme tant d'autres se réclame de l'éducation populaire, nous ne faisons pas à la place des autres, nous les aidons à devenir autonomes et nous agissons dans le cadre du mouvement social pour le droit au logement pour tous, l'augmentation des minimas sociaux, le blocage des prix de l'énergie....en participant aux initiatives unitaires menées par le mouvement associatif populaire.

Jean-François Chalot