Souchiens, souchois, souchais, souchains, faites votre choix

@ siatom : Un bien bel article, qui reflète la pensée et le constat de nombre de « sous-chiens » auxquels j’appartiens, par le simple fait du hasard de mes date et lieu de naissance.

...... Pour approfondir un peu plus cette « analyse », permettez-moi d’ajouter une petite « pincée » de ma « pensée ».......

..... Notre illustre « Jupiter » me fait un peu rire lorsqu’il dit « Mon Peuple » !!!.....

..... Pour autant qu’il soit « Illustre » et « Jupitérien », comme tous ses prédécesseurs avant lui, il y a toujours un « petit quelque chose » qui (leur) lui échappe.......

..... Il n’y a plus 1 peuple en France !.... Et non !....

..... Il y a DES Peuples !...... Et c’est la grosse différence avec LE Peuple Français des années « 50 » / « 60 » !.........

..... Assez marrant quand même, venant d’un « mec » qui aura tout débarrassé d’un vieux monde politique dont les « us et coutumes » dataient de ces mêmes années « 50/60 » !....

..... Qu’eux n’aient rien vu venir, passe encore. Mais que LUI ne voit rien.....Là, c’est désolant !....

..... Pourtant pas bien compliqué à voir !... Y’a qu’à regarder la télé !..... Y’a pas plus simple !....

..... Combien de « souchiens » aux obsèques de notre Johnny « National » ???? 500.000 ?....1.000.000. ?

..... Combien d’incidents ?????

..... Combien de « jeunes » à la fête privée de Champigny ??? 200 ?.. 500...5000..50.000 ????

..... 2 flics roués de coups !......

..... La différence ????.... Beaucoup de peaux et cheveux blancs pour Johnny.....

..... A Champigny ???.... Un autre « Peuple » qui est venu faire la fête à sa façon !!....

..... La nature des 2 « manifestations » n’était pas la même. Certes. N’empêche. La « nature » des 2 « populations » non plus !..... Et je n’en dresse que le « CONSTAT » !......

..... N’en déplaise à notre cher Président, son « peuple » n’est plus le même que celui d’un autre « Jupiter » qui se prénommait « Charles » !.... Désolé pour le « Constat » !....Mais prouvez-moi le contraire !... La France change. La France a changé déjà, et depuis un moment !..... Ca se passe sous nos yeux. Y’a qu’à regarder... Rien que les vieux films. Les vieilles « émissions ». C’est tellement évident ! Trop peut-être. Trop sûrement !....

.... Et à mon humble avis, ça n’est pas en enfouissant comme une seule autruche, la tête dans le sable, qu’on fera quelque chose de bien pour un pays dont les « indigènes » (au vrai sens du terme), sont d’ores et déjà une espèce en voie de disparition !...... Avec leur couleur, culture, langues, us et coutumes !....... Un pays « nouveau » est en train de naitre....

.... Faut juste être aveugle pour ne pas le voir !.......

.... Le bonheur et la richesse de la « diversité » n’existe pas dans les pays d’où viennent tous ces « nouveaux habitants »...Et 2, 3 ou 4 générations plus tard, les descendants de tous ces « nouveaux venus » ne se sentent pas d’ici !... C’est un fait. A qui la faute ??.. Aux « hôtes » ou aux « hôtes » ???..

.... Notre langue est si belle qu’elle ne fait pas la différence entre ceux qui reçoivent et ceux qui sont reçus !..... Désolé si j’ose la faire, en paraphrasant LELOUCH : « Les Huns et les Hôtes » !.. Ce sera ma conclusion. La France n’est plus celle dans laquelle j’ai grandi..... Mes souvenirs sont plus beaux que mon quotidien.. Et oui, j’suis qu’un vieux con d’indigène...

.... Avec un certain « respect » les américains ,(tous immigrés), d’aujourd’hui ont enfin trouvé un « terme » pour désigner les « premiers habitants » de ce continent. Ils sont désignés aujourd’hui sous l’appellation « NATIVE AMERICANS ». Comme on aime bien les « anglicismes », dans ce monde nouveau, pourquoi pas le terme « NATIVE FRENCH » plutôt que « SOUCHIENS » ????.....

..... C’est plus sympa non ???? Et puis ça va pas durer bien longtemps encore....

..... Comme pour les ours !.... Dans moins de 50 ans, des ours blancs y’en aura plus !.....

..... Soyez pas si méchants, nouveaux amis.... Un peu de patience.. Tout viendra à point........

..... Adishatz.