Soumission : l’astéroïde désespéré de Michel Houellebecq

Ils attendaient depuis que le monde est monde le retour de l’Arabe en France pour lui flanquer la pire des revanches, mais, voilà, ils sont à nouveaux surpris par des Maures dans toutes les rues, à l’Est et à l’Ouest, au Sud et au Nord, introduits souvent dans les valises de leurs colons qui ne les aimaient pas mais qui, pour rien au monde, ne voudraient s’en passer ou les perdre. Maures donc plutôt vivants et bien portants, plutôt remuants qu’inexistants, puisqu’on les retrouve déjà à l’Elysée, leur désormais nouveau siège remporté sans guère trop guerroyer, c’est-à-dire leur Andalousie renommée dont on ne leur fera jamais quitter le Paradis.

SOUMISSION, L'ASTEROIDE DESESPERE de MICHEL HOUELLEBECQ (DIGRESSION SUR LES FAISEURS D'OPINIONS ET LES PORTE-DRAPEAUX DES GUERRES ANNONCES)

Arrivée fracassante le 10 janvier 2015 d’un ovni sorti précipitamment, c’est-à-dire tout droit, de l’imaginaire chancelant de l’écrivain, Houellebecq. Lui, si peu rassurant quant à l’avenir de la France, et en fait, si peu promettant quant à la santé de son être où rien ne va pour le mieux. Voire de son état mental en passe de se fissurer à tant trouver dans les hallucinations des remontants, des convictions et des sources perfides d’inspiration, à tant d’ailleurs livrer son existence aux pratiques si peu vertueuses, si peu morales, si pornographique et déviantes, si peu impuissantes à son impuissance.

Demandez l’avis de la psychiatrie et celle-ci vous éclairera plutôt sur ce qu’il ne peut pas que sur ce qu’il peut à lui-même et aux autres. Entendre par ovni Soumission, le roman si insoumis et infatué qui a tant fait parler de lui, failli tel un astéroïde percuter la terre à l’endroit dit France (nombril si innervé de la pensée extrême), percuter la bonne conscience endormie de ses compatriotes, leur causant la secousse qui leur enlèvera à jamais l’envie de fermer les yeux.

Une voix aigre, ronchonnant, un peu fluette, tremblante, pas sûre d’elle du tout, en tout point semblable à celle d’un Houellebecq qui, devant micros et caméras, prêterait à penser qu’il a avalé langue et dents. Sa voix viendrait comme de quelque lointain espace interstellaire s’engouffrer dans les têtes au point presque de les exploser par son souffle impétueux, leur criant en tout cas :

« Mais levez-vous donc. Regardez ! Cette fois-ci, c’est pour de vrai. Ils ont passé les frontières, laissé Charles Martel défait au milieu de ses preux fantassins”.

"Oyez souchiens, peuple de Dieu si peu chrétien, si peu houellebecquien, levez-vous, préparez vos ballots, prenez la route, foncez tout droit vers l’Espagne, pays, aujourd’hui, heureux d’être affranchi d’Eux ».

L’astéroïde passa heureusement sans commettre d’autres dégâts que ceux d’une peur, certes glaciale et bleue mais heureusement sans les jérémiades des lendemains désespérés : « Que lui prend-il, ce Michel Houellebecq ? A tant produire de cauchemars et à les aligner devant ses portes comme des fantassins aguerris prêts à l’assaut de l’ennemi, l’écrivain finit par n’avertir que lui-même et ses quelques amis joueurs de tambour auxquels on ne tend plus l’oreille.

Il est grand temps que Houellebecq vienne à tes appels non pas pour t’écouter seulement ni pour t’adorer toi leur gourou mais pour mettre le monstre qui est en toi dans quelque asile, seul avec tes divagations dangereuses, seul à caresser ton gros nombril et à chanter tout ton soul le jour où dans ce monde il n’y aura plus que tes semblables, heureux mais furieux qu’ils ne trouvent plus sur qui passer leur colère, qu’il n’y ait plus d’étranger dans ce monde ne sera pas bon pour leur moral de petits arrogants imbus de leur seule foi de.

On a tant mis de soin à réussir la tâche, tant entretenu de mystère autour du livre pour réussir sa sortie et sa mise en vente. Le produit a requis non seulement le travail littéraire de l’auteur mais encore la logistique pour tirer diversement parti. Si tout se passe comme espéré la notoriété de l’auteur montera en flèche et ses effets se répercuteront fort avantageusement aussi bien sur le renom de la culture que sur le rayonnement du pays. Le mystère dont on a entouré l’œuvre à venir, voire l’effet de surprise et de suivisme des foules, permettront, quant à eux, à l’éditeur et à l’auteur de quoi dégager des bénéfices colossaux. Tout est pour le mieux s’il ne s’agissait que de « gros sous » ou d’heureuse transaction. On ne saura cependant pas faire comme si dans cette entreprise aux relents de racisme tenaces et de conspiration culturel anti-minoritaire n’existait rien d’immoral ni de répréhensible.

Je ne tenais pas cet auteur en estime et m’étais fixé de ne pas subir ses délires. Le succès garanti qu’on réservait à ce livre et le sujet annoncé sensible m’amènent à lire le livre que je savais monté de toutes pièces par un être qui a choisi ses boucs émissaires, dans la foule des faibles, des pauvres, des opprimés et des étrangers avérés. Autant dire les désaccords de fond qu’un lecteur risque de subir par des hommes d’esprit politiquement impliqués. Ne pratiquant pas la politique de la table-rase, je continue toujours est-il à m’intéresser à ce qu’on écrit sur une œuvre ou sur un auteur que j’aurai écartés.

D’aucuns parlaient de l’influence de Joris-Karl Huysmans. Mais Houellebecq n’a pas l’étoffe du référent. Ses succès il les tient de ce qu’il entre dans les rangs, exécute les consignes et attend sagement qu’on vienne le chercher pour la relève. Il ne suffit pas d’affectionner les grands créateurs pour en tirer quelque honneur que ce soit.

À mesure que la narration évolue, mes présomptions se confirment. Du déjà-vu. On ne sort pas de l’auberge. De la créativité comme on en rencontre partout. J’étais avisé dès l’abord de ce dont il tenait à entretenir son monde. L’œuvre qu’attendait la critique aspirait à un couronnement des plus remarquables. L’événement est méticuleusement élaboré. Il doit bouleverser l’ordre en place. Avant même que le livre n’eût paru, on comprit où Houellebecq voulait emmener la France.

Quelle ambiance il projetait de communiquer à l’âme de ses fans si peu réalistes ? On la découvre dans le livre quand il paraît. Une ambiance recréée qui prélude à des lendemains de guerre civile mais qui semble n’appartenir qu’à l’être du narrateur-auteur, et encore sans réussir à la faire admettre au lecteur. N’est pas Zola ni Balzac qui veut !