Sous le règne de l’esbroufe...

@rosemar

C’est bien ce que je dis, vous ne voyez le « bien » qu’en-dehors de la société humaine, mais en quoi un canard sur l’eau (votre lien) serait-il plus « essentiel » qu’un être humain en train de nager ?

L’essentiel comme vous dites, ne se trouve pas seulement dans la nature. Moi aussi j’aime me promener en forêt, moi aussi j’aime me ressourcer loin de tout quelquefois. Mais j’aime aussi papoter avec les gens, rire d’une bonne blague avec eux, partager, échanger...

Pareil pour la beauté. les arbres et le ciel étoilé sont beaux, mais les feux d’artifice aussi, et les oeuvres de Mozart et les pentures de Chagall, et les rires des enfants.

Et les bûches de Noël aussi. Alors que vous regrettez que leur décoration trop colorée à votre goût, d’autres vont au contraire déclarer qu’elles sont décidément délicieuses.

Tout n’est pas à jeter dans ce monde humain, c’est ce que je voulais dire, et vous n’arrivez qu’à me parler d’un canard sur l’eau en guise de réponse !