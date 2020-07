Sous les dehors de grande humanité

@oscar fortin

Oui, sur ce point je vous rejoins. L’hypocrisie ne concerne pas qu’un seul camp et l’opposition n’a jamais donné sa part au chien dans cette triste affaire. Toujours est-il que Gaido défend aujourd’hui la constitution de Chavez et refuse de reconnaître l’assemblée constituante. Du coup selon la constitution de feu-Chavez, effectivement, la vacance du pouvoir due à l’impossibilité d’organiser une élection conforme à la constitution, entraîne que ce soit Gaido le président chargé d’organiser au plus vite de nouvelles élections. Sauf que dans les faits, l’assemblée constituante existe, elle est soutenue par l’armée et la police et manifestement, Gaido est dans l’impossibilité matérielle de la renverser. Donc à mon sens, elle est devenue un fait établi et Maduro est du coup le seul et VRAI président en exercice.

Alors certes on peut dire avec quelques solides raisons que Maduro est un dictateur et qu’il a acquis son pouvoir par un coup d’état, mais peu importe, il est quand même le président et la constitution de Chavez est belle et bien morte, tout comme l’assemblée nationale et la présidence farfelue de Gaido.

De toute façon, même si Maduro tombait, ce qui n’arrivera jamais vu que l’armée le soutient, Gaido serait forcé de réécrire une nouvelle constitution et la faire voter par le peuple. Preuve que celle de Chavez est morte et que les prétentions de Gaido à la présidence sont chimériques.