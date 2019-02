Sous nos yeux, est en train de se produire une mise en place d'une dictature mondiale et nous ne disons rien.

Sous nos yeux, un pays, un seul, décide de ne plus honorer ses engagements ; ne plus respecter les traités signés par ses présidents successifs ; de faire fi du droit international, de ne pas respecter la charte des Nations Unis, de financer des terroristes, de menacer quiconque ne lui plait pas, de reconnaitre un usurpateur comme président d'un pays démocratique, de soutenir des dictatures aussi peu recommendables que l'Arabie saoudite, ou l'Egypte ... Et nous restons sans réaction ?

L'UE dont on nous vante tant les mérites, se déhonnore en emboitant le pas à ces dictateurs, dont on ne dit pas le nom ; ils utilisent l'inversion accusatoire, pour berner le bon peuple et se donner l'image de l'agneau alors qu'ils sont des loups !

La France, pays de droits dit-on, s'est ce matin précipité pour reconnaitre comme président par intérim du Venezuela, un homme qui bafoue la constitution de son pays ; cet homme est président d'une assemblée qui a été sanctionnée, pour avoir fait préter serment à des députés qui n'ont pas été élus ; ils sont au nombre de trois. C'est aussi cette même assemblée qui a refusé de participer à l'assemblée constituante du pays et ce sont ses membres qui ont aussi refusé de participer à la dernière présidentielle ! Il est surement utile de préciser que Mr Guaido et son parti "Voluntad popular" ne dispose à l'assemblée que de 14 sièges sur 167 ! Oui, vous avez bien lu : 14 sièges. Et la France, pays de droits, reconnait cette tentative de coup d'état, par la voix de son président ? Nous voulons donc rétablir "la démocratie" en commençant par bafouer la démocratie ? Il y a comme un paradoxe choquant.

Certains prétendent (l'AFP) qu'il y aurait dans la constitution vénézuélienne, un article (sans dire lequel) permettant au président de l'assemblée d'occuper le pouvoir pendant 30 jours ; c'est totalement ridicule. Pour preuve : l'article 138 de la constitution dispose que tout acte d'usurpation est nulle et sans effet. Or c'est bien ce que vient de faire Guaido ! D'autre part, l'assemblée nationale n'a aucune autorité constitutionelle pour organiser des élections présidentielle ; donc nous sommes dans l'illégalité totale ! Et notre président, qui se prétend si respectueux du droit se prète à cette mascarade ? Rappellons nous, qu'il parle au nom du peuple français ! Et quel serait l'intéret du peuple français dans cette affaire ? Les vénézuéliens seraient-ils nos ennemis ? Auraient-ils eu des actes hostiles vis à vis de nous ces dernières années ou ces derniers mois ? Ont-ils attaqué nos autres intérets à l'étranger ? la réponse à toutes ces questions est NON.

Et pourtant, quand on parle du Venezuela en France, beaucoup en parlent comme d'un ennemi ... Nous voilà donc avec un ennemi qui ne nous a rien fait ! Qui serait même plutôt bienveillant avec nous. Et pourtant en France, on nous rabache que ce pays est une affreuse dictature (ils n'ont pas encore osé ajouter "sanguinaire", mais çà viendra ...), que Maduro n'a pas de légitimité parce que l'opposition a "été empêchée" de participer à l'élection, alors que c'est eux qui ont refusé de participer ... que Maduro affame son peuple, sans nous expliquer comment çà peut être possible, que l'exode est tellement massif qu'il ne reste plus personne, que l'opposition est persécutée, (tellement persécutée, qu'un quidam inconnu jusque là, qui s'auto proclame président et incite à la violence est toujours en liberté ... vous veriez çà en France ?) etc. Cette disymétrie entre la perception que nous avons et la réalité est la preuve, s'il en était besoin que la propagande, fonctionne de mieux en mieux et qu'à l'heure des réseaux sociaux on n'est pas mieux informés qu'avant ; ce serait même le contraire. Une info lancée sur Tweeter fait le tour de la planète dans l'heure et est remplacée par une autre, avant même qu'on ait pu vérifier la véracité de la première ! D'ailleurs la plupart s'en tamponne de savoir si c'est vrai ou faux. Ce qui compte c'est le coté sensationnel de l'info. Les médias qui ont pignon sur rue, pris dans le tourbillon, n'ont plus le temps de déméler le vrai du faux et quand ils le font, çà n'intéresse plus personne ; ils sont déjà passé à autre chose. C'est tout le coté pervers de réseaux qui est mis en lumière ; ils sont devenus des outils de manipulations. Et tout ça se déroule, ici et maintenant sous nos yeux, sans que nous réagissions. Comment notre pays est-il devenu un godillots des USA ? Pourquoi avons-nous réagi si mollement, quand Sarkozy a décidé notre réintégration dans le commandement de l'OTAN, nous privant ainsi de notre indépendance vis à vis des américains ? Comment pouvons-nous accepter sans réagir, que notre président s'associe à des actes aussi graves que ceux qui se passent au Venezuela, sans lui rappeler ses obligations ? Le président n'est président que parce que nous l'avons voulu ; quand il parle en notre nom, il ne doit le faire que pour défendre notre pays et ses intérêts. Pas pour faire plaisir à un quelconque pseudo allié, qui lui, ne nous veut pas que du bien !

Je n'ai pas LA solution. Cependant je pense que nous courons un grave danger ; que la démocratie telle que nous la souhaitons court un grave danger. Nous nous devons de réagir et de porter nos voix, chaque fois que c'est possible, pour mettre en échec ce régime hideux, qui s'avance déguisé en pseudo démocratie, qui tient un discours qu'il appelle de paix mais qui sème le chaos partout où il passe et qui en réalité n'est qu'un régime tyrannique. Il est encore temps ; du moins je l'espère.