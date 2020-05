Soutien à Eric Zemmour, agressé en plein jour par une racaille

Incroyable ! Cela s'est passé en plein Paris, dans un quartier réputé tranquille, censé être quasi-désertique du fait du confinement. L'essayiste Eric Zemmour a été une nouvelle fois pris à partie, cette fois par une racaille qui l'a insulté (voir la photo d'illustration pour les détails), lui a craché dessus (avec en prime les risques encourus en période de covid-19), menacé physiquement et en prime filmé avec son portable. Si cet individu n'est pas une racaille, merci de préciser le terme qui convient pour son cas de figure.

Un classique du "harcèlement démocratique" à l'égard de ceux qui pensent mal, une routine dans notre pays depuis des années où les hommes de droite doivent raser les murs ou porter une perruque quand ils marchent dans les rues des grandes villes. Pour la gauche et les voyous de banlieue, Zemmour est le méchant réac', patriote, sécuritaire, qui les énervent et avec qui ils refusent tout dialogue. C'est d'ailleurs ce dernier argument qui est mis en avant par le le jeune lâche qui a harcelé un homme qui a l'âge de son grand-père.

Côté réactions, seules quelques personnalités... de "droite" ont condamné les faits. Pas un mot au PS, chez les "insoumis" et autres tartuffes de l'anti-racisme. Contrairement à l'agression de Finkielkraut par un "gilet jaune" islamiste, il n' y a pas eu d'insulte antisioniste. Lâche mais pas idiot, notre racaille a su peser son vocabulaire avant d'attaquer Zemmour, afin de limiter les conséquences de son acte.

A-t-on encore le droit de penser librement sans être agressé par des voyous et des "antifas" ? C'est la question des libertés fondamentales qui est remise en cause par cet énième fait divers. Combien de "gens de droite" ont été harcelés, battus, contraints de déménager et même licenciés au nom de leurs opinions politiques ?

Attendons de voir la réaction de la justice envers le gugusse "hostile au dialogue" qui a malmené le pauvre Eric qui portait ses sacs de course sous une pluie battante. Gageons, en analysant un peu sa vidéo, qu'il ne vient pas des banlieues difficiles. D'une part, il est difficile de circuler avec le métro et le RER, confinement oblige. D'autre part, tous les magasins sont fermés pour les mêmes raisons. Alors d'où sort au juste celui qui se fait appeler "Haram la gratuité" sur twitter ? Visiblement, d'un studio des beaux quartiers si on examine l'arrière-plan de la vidéo commentant ses méfaits. Ce gugusse qui joue les rebelles en s'en prenant à plus petit et plus âgé sait-il qu'il encourt une peine de prison et une forte amende pour la mise en ligne de sa vidéo ? Sait-il seulement que les insultes et menaces de rues sont (censées) être réprimées ? A-t-il conscience que son crachat, en période de covid-19, sera assimilé à des coups et bessures ?

La suite des évènements nous dira si Eric Zemmour retournera porter plainte pour la énième fois et si le parquet de Paris décidera d'ouvrir une enquête. Il est consternant d'observer ce deux poids deux mesures, qui voit toute la classe politico-médiatique prendre la défense d'un voyou d'origine africaine qui se débat devant des policiers qui tentent de l'interpeller, vocabulaire coloré à l'appui, et qui se tait quand un intellectuel de droite est harcelé. Toute la logique de l'inversion des valeurs.

Eric Zemmour a tout le soutien et l'estime des braves gens. Après tout, si les imbéciles s'en prennent à sa personne, c'est bien la preuve qu'il dit la vérité. Or il n'y a que la vérité qui blesse et qui dérange.

Vidéo de l'agression :