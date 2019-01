Soutien à Marlène Schiappa face aux attaques sexistes de la droite

A bien des égards, le bilan et le comportement de Marlène Schiappa sont critiquables. Au-delà même de sa forfanterie (elle se croit investie d'une mission d'évangélisation laïque, allant jusqu'à se comparer à Galilée) ; au-delà de son indignation à géométrie variable (silence de cathédrale face aux accusations dont Hulot et Darmanin avaient fait l'objet) ; au-delà même de son autoritarisme sociétal (illustré par l'imposition de l'écriture inclusive), c'est son idéologie qui mérite le plus de reproches. Si en 2017 je prenais la plume pour critiquer Marlène Schiappa que je jugeais "trop féministe", je trouve aujourd'hui qu'elle ne l'est pas assez : en effet, outre le fait que les principaux haut-fonctionnaires de son ministère sont des hommes, ce qui est quand même un comble, Mme Schiappa illustre ce que l'on appelle le "white feminism" – un pseudo-féminisme de bourgeoises européennes qui se pensent missionnées pour libérer la femme immigrée de l'emprise de son sauvage de mari qui la bat et l'oblige à porter la burqa… Marlène Schiappa s'est par ailleurs prononcée contre le voile à l'université, reprenant ainsi les diatribes d'une Le Pen ou d'un Dupont-Aignan, alors même qu'elle écrit des livres hyper érotiques (or, à ce que je sache, le porno est bien plus asservissant envers les femmes que l'islam). Bref, une islamophobie qui se terre derrière le paravent du féminisme. Disciple de la libertarienne Ayn Rand, je considère, quant à moi, que c'est par le capital et l'accomplissement personnel et non par des mesures sociétales étatiques que la femme parviendra à briser les chaînes de l'emprise masculine, le féminisme libéral s'oppose en cela au féminisme institutionnel et étatique ; et en tant que lecteur assidu de Bouteldja, je considère que la femme européenne n'a aucune leçon à donner aux femmes noires ou musulmanes pour deux raisons : 1) les femmes de banlieue peuvent se "libérer" toutes seules si elles le veulent et de toute façon la quasi-totalité d'entre elles se voilent non par obligation mais par simple pudeur culturelle, 2) toute vision donnant aux Blanc(he)s le rôle d'illuminateurs face à d'autres cultures réputées obscures constitue une réminiscence du colonialisme. De fait, il serait intéressant d'examiner les dossiers de toutes les personnes condamnées pour avoir battu à mort leur conjointe : m'est avis que l'on y trouverait plus de Raymond que de Mouloud. Bref, Mme. Schiappa mérite d'être critiquée, même vertement, à condition que cette critique se cantonne au domaine politique et reste digne.

Aujourd'hui, je prends donc la plume pour lui apporter mon soutien. A Marlène Schiappa la ministre, et à Marlène Schiappa la femme. Car, les deux ont été attaquées, traînées dans la fange et odieusement injuriées par le ban et l'arrière-ban de l'extrême-droite.

"Conne", "reine des salopes", "cruche", "virago", "pimbêche", "courge", "cancre", ce court florilège regroupe les insultes (les moins vulgaires) dont la ministre a fait l'objet depuis le début de la crise des Gilets Jaunes. Il faut dire que ces derniers l'ont en ligne de mire. De quoi interroger sur les inclinations politiques de cette vague dite sociale : car, si conspuer Christophe Castaner et Bruno Le Maire semble logique dans le cadre d'un mouvement contestataire sur fond de grogne sociale, on se demande bien quel est l'intérêt économique d'une démission de Marlène Schiappa. Est-ce elle qui provoque cette pauvreté que les Gilets Jaunes disent dénoncer ? Est-ce elle qui leur impose ce qu'ils appellent le "matraquage fiscal" ? Rien de tout cela. Or, voilà que nos gavroches oublient la misère, les inégalités, la fiscalité et toutes leurs revendications socio-économiques pour s'en prendre… à l'écriture inclusive (qui, c'est bien connu, contribue à accroître le chômage). Ultime preuve, s'il en était besoin, que la vague jaune (sociale à ses débuts) a été infiltrée et politisée par l'extrême-droite dont Marlène Schiappa est la bête noire depuis 2017.

L'on me dira que réclamer la démission d'un ministre est un droit citoyen. Ce qui en revanche n'est plus un droit, c'est de prononcer à l'encontre d'une femme des insultes à caractère sexuel comme l'ont fait nombre de personnalités de droite et d'extrême-droite. Malheureusement, il ne s'agit pas que de beaufs avinés crachant leur haine sur twitter mais souvent de personnes éduquées ayant de hautes responsabilités dans les organigrammes des partis d'opposition. Ainsi, avant même le début de la crise jaune, des cadres du mouvement intégriste Civitas avaient qualifié la jeune ministre de "suppôt de Satan" tandis qu'un journaliste identitaire la traitait de "succube", insulte sexuelle s'il en est.

Ces marques de goujaterie, indignes du débat public, ne proviennent hélas pas des seuls rangs nationalistes. Même la droite républicaine semble s'aligner sur cette surenchère qu'un Trump et un Salvini ne désapprouveraient pas. Ainsi, l'ancien maire de Nice, Christian Estrosi, a ironisé sur la participation (certes contestable) de la jeune femme à l'émission de Cyril Hanouna en déclarant : "Si le Journal du Hard existait encore, Marlène Schiappa irait peut-être". Une pique ovationnée par le ban et l'arrière-ban de la droite qui rit à gorge déployée : on observe sur les réseaux sociaux que de nombreuses femmes d'extrême-droite ont apporté leur soutien à Estrosi en dépeignant ses propos comme un "trait d'humour" et se faisant fort de dénoncer la "censure de la gauche". On va voir si elles font preuve de la même tolérance lorsque quelqu'un fait une blague sur leur Jeanne d'Arc, vous savez, celle qui, sur son bûcher, criait : "Je veux descendre, je veux descendre" (et elle en a eu).

Le simple fait qu'un édile ait prononcé une telle phrase sur une femme ministre en 2019, et qu'il y ait des crétins pour en rire, c'est le signe alarmant que du travail reste encore à accomplir pour extirper définitivement cette impunité dont certains hommes pensent encore jouir. Comme cela a été souligné plus haut, libre à chacun d'apprécier ou non Mme. Schiappa, mais rien ne saurait justifier des attaques sexuelles envers une jeune femme de la part d'un mâle blanc lubrique imbu de sa personne.

Et qu'on ne nous vienne point parler de "dérapage". La langue de M. Estrosi n'a pas fourché, il n'a pas dit cette phrase sous le coup d'une colère qui, faute de se justifier, aurait au moins pu s'expliquer. Que nenni ! Il s'agit bien d'une sortie spontanée, béate, sincère, d'un homme qui a dit le fond de sa pensée, qui juge normal de parler ainsi des femmes. Car monsieur se croit spirituel. Il s'attendait (à raison, hélas) à une approbation massive de ses propos dans l'électorat dextrogyre.

Lorsqu'on lit ce genre de phrases, et les commentaires approbateurs qui affluent pour la justifier, l'on se dit que l'ultra-féminisme revanchard et souvent misandre est peut-être nécessaire pour instiller un changement de mentalités. Si cela peut intimer le respect et la crainte à des mâles orduriers, pourquoi pas ? Et puis, quitte à choisir entre la peste et le choléra, il m'apparaît moins odieux de vivre dans une société où l'on urine assis et où l'on écrit en inclusif que dans une France d'extrême-droite catho et viriliste où des white males s'astiquent devant le miroir en se persuadant d'être supérieurs aux femmes.

Tenez bon, Madame Schiappa, et ne vous laissez pas abattre par les gredins !

Nicolas Kirkitadze