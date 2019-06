Soutien à Ralph, élève de mon lycée expulsé juste avant le bac

Un élève du lycée où j'enseigne a été expulsé vers l'Allemagne, puis vers la Belgique, d'où il risque d'être renvoyé dans son pays d'origine avec sa mère. Il est encore temps de réagir.

Je vous prie de lire attentivement le texte ci-dessous. Il est probable qu'un certain nombre des habitués d'Agoravox vont se frotter les mains. Mais si, comme moi, vous êtes révoltés par ce qui arrive à cet élève burundais, signez la pétition et diffusez-la autour de vous.

Jordi Grau

Ralph Uwizeyimana a été inscrit dans notre lycée au mois de décembre 2018. Il est arrivé en France seul avec sa mère, son père étant décédé. Tous deux avaient fui le Burundi où ils faisaient l’objet de menaces et de pressions de plus en plus fortes. Ralph a intégré une terminale ES dans notre établissement. Reconnaissant de la chance d’avoir une perspective de nouveau départ, il s’est montré avide d’apprendre, extrêmement actif à l’oral et a travaillé d’arrache-pied pour essayer de combler son retard puisqu’il était arrivé en cours d’année scolaire et qu’on lui demandait de passer non seulement les épreuves de terminale mais aussi de rattraper les épreuves de français de première. Il a passé les épreuves de langues en CEA et a obtenu une place dans une université française via Parcoursup.

L’équipe enseignante a découvert, stupéfaite, en conseil de classe vendredi 7 juin 2019 que Ralph avait été arrêté avec sa mère à cinq heures du matin, environ quinze jours auparavant, et qu’ils avaient déjà été expulsés vers l’Allemagne. Ils ont ensuite subi une itinérance très pénible : Kehl, Trèves et finalement en centre fermé en Belgique. Nous trouvons scandaleux et intolérable qu’un de nos élèves soit ainsi arraché à ses révisions d’examen et à son environnement amical alors qu’il avait la possibilité de poursuivre un cursus d’études dans notre pays. Nous demandons à ce que Ralph Uwizeyimana soit autorisé à passer ses épreuves de baccalauréat qu’il a pris tant de peine à préparer et à poursuivre le cursus d’études qui lui a été accordé.

Son comité de soutien à Sarreguemines

Pour signer la pétition, cliquez sur ce lien