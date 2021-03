Soutien aux AESH qui accompagnent les enfants en situation de handicap à l’école

La Loi de 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » a instauré le droit à la scolarisation des enfants en situation de handicap.

C’est ainsi que fut créé les AESH (Accompagnant des élèves en situation de handicap), anciennement nommé Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS), qui assurent l’accompagnement, de la socialisation, de la sécurité et de l’aide à la scolarisation d’enfants en situation de handicap dans des classes spécialisées (ULIS ; SEGPA) ou dans des classes en milieu ordinaire ordinaires.

Ainsi, sous la responsabilité pédagogique des enseignants, ils ont vocation à favoriser l’autonomie de l’élève, sans se substituer à lui.

Les AESH sont des agents contractuels de l’État recrutés par contrat de droit public. Leur contrat, d’une durée d’une durée de trois ans, est renouvelable une fois, avec la possibilité d’obtenir à terme un contrat à durée indéterminée dans la plupart du temps à temps partiel.

Un mouvement de grève des AESH a eu lieu récemment et leur combat est juste :

L’obtention d’une véritable reconnaissance par une meilleur statut et un meilleur salaire, être déprécarisées, mieux formées, avoir des temps de travail en commun et plus d’heures pour accompagner les élèves.

En résumé des moyens et de l’humain pour ce beau métier qui doit avoir une véritable place à part entière au sein de la communauté éducative, dans l’école de la République.

Souvent contraint(e) au temps partiel, il est essentiel d’avoir une stabilité et une sécurisation de leur emploi afin d’être dans de meilleurs conditions psychologiques pour répondre aux besoins des enfants pris en charge.

Sur France Bleu, Emmanuelle Duval Leseigneur, AESH dans la région de Vernon, et représentante syndicale SNUipp-FSU de l’Eure met en avant qu’il y a eu des recrutements mais pas en nombre suffisant : « Les enfants se retrouvent à avoir de moins en moins d’heures d’accompagnement, j’appelle ça du saupoudrage, ça donne bonne conscience, on peut dire qu’on a respecté l’engagement de mettre votre enfant dans une école ordinaire, mais les conditions ne sont pas là pour que cet enfants puisse progresser dans cette école ».

Je leur apporte tout mon soutien !

Vous pouvez signer cette pétition pour les soutenir :

https://www.change.org/p/jean-michel-blanquer-soutien-aux-aesh-accompagnants-d-%C3%A9l%C3%A8ves-en-situation-de-handicap-stop-%C3%A0-la-pr%C3%A9carit%C3%A9?use_react=false

Arnaud MOUILLARD - http://arnaudmouillard.fr