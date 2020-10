Soutiens aux professeurs !

Soutien de principe car ils travaillent à l’école française.

Tout comme je soutiens toute personne, quelle que soit son origine géographique, ethnique, sociale, religieuse, familiale, quelque soit le teint de sa peau, qui EST français sans chipoter sur ceci puis sur cela...

Incontestablement beaucoup d’enseignants ( la plupart ?) sont islamisants depuis bien longtemps puisque ça va de pair avec leur goût pour la Gauche.

C’était bel et bien 2 jeunes instits, de mon âge, qui avaient déclaré, pour m’informer, que « Chevènement est un facho » ; ainsi que Mme. C. ( je me souviens de son nom car il me rappelle qqchose) qui avait OSE donner raison au ministre lors d’une de ses conf. pédagogiques. ( dans les années 80— j’avais une liaison avec une instit et ça m’a fait connaître ce milieu)

Et on trouve malheureusement beaucoup de témoignages indignés par l’attitude islamo-collabo ou islamophile des enseignants au détriment d’une attitude résolument positive envers notre société, notre culture et notre civilisation.

NB pour les abrutis et non-comprenants : Mes réserves concernant les professeurs ne sont en aucun cas une excuse ou une minimisation de l’assassinat de Samuel Paty ni de Jonathan Sandler (tué par Merah), ni des enfants assassinés.

Le terroriste est mort et les flics ont eu raison de l’abattre ; ça nous évite une série de procès à rallonge et d’autres évènements qu’il aurait certainement pu provoquer en taule.

Car , et je le déplore, une exécution par un tir de balle dum-dum dans sa tête à bout portant n’aurait pas été décidée.