Souvenir rayonnant d’un jour d’été...

Une photo, devant la maison de notre enfance : c'est l'été, on sent la chaleur de la terre de Provence. Sur la terrasse dépouillée, nous posons, mon frère et moi : mon frère doit avoir 10 ans, moi, 8.

Nos tenues sont légères : shorts, chemise sans manche pour mon frère, menu caraco pour moi, sandales aux pieds... Nous sommes très proches, le bras de mon frère est posé sur mes épaules.

Nous sourions, pour la photo bien sûr, mais nous rayonnons, aussi, du bonheur de ce jour d'été : nous sommes encore des enfants pleins d'espoir, de vie, de promesses... Le temps des jeux, des rires, des rêves... et, en plus, pour cette photo, le temps des vacances, des loisirs, de la plage, des petits bonheurs partagés.

La maison est austère et peu confortable, une maison à l'ancienne sans commodités, mais nous sourions à la vie qui s'ouvre devant nous. Notre avenir nous paraît flamboyant, plein d'étincelles, de découvertes.

L'enfance, c'est bien ce moment de la vie où l'on s'imagine maître du monde... un moment où l'on est triomphant, sûr d'un avenir meilleur...

Nous nous dirigeons, alors, vers le 21ème siècle, plein de promesses, de renouveau, de progrès inouis.

Notre univers est, pourtant, bien modeste : fils et fille d'ouvrier, notre vie est simple, économe. Nous sommes des gens humbles, réservés, comme le sont nos parents.

Mais notre avenir nous paraît incroyablement heureux et superbe ! Notre avenir sera conquérant, notre avenir sera brillant ! C'est ainsi que nous voulons voir le monde !

Nos sourires sont, d'ailleurs, éblouissants et prouvent notre confiance dans le futur...

Quelle superbe image de l'enfance ! Tous les enfants sont ainsi, sans doute... presque tous les enfants rayonnent, mais il me semble que nous rayonnons d'une maniére plus particulière et intense.

Bien sûr, le temps a passé, nous ne sommes plus des enfants : certains rêves se sont effondrés et évanouis, la vie nous a forgés, façonnés, nous a meurtris, nous a éloignés l'un de l'autre.

Le monde nous a déçus, parfois.. souvent, il nous a éblouis. Nous avons beaucoup appris de nos expériences, de notre vie, de nos malheurs, de nos joies, de nos peines.

On espérait, sans doute, un avenir meilleur : il aurait dû logiquement être meilleur : c'était, là, la courbe prévue... mais non, la courbe semble s'inverser, le monde semble basculer : la crise, les marchés, le chômage qui s'accroît, l'avenir de plus en plus incertain et inquiet.

Ce monde nous a rendus inquiets : est-ce le temps qui passe ou le monde dans lequel nous vivons ?

Oui, ce monde est une époque de bouleversements merveilleux, mais aussi un monde d'angoisse, de peur, face à l'incertitude de l'avenir, face au chômage, aux problèmes de pollution, du changement climatique, de société, d'inflation, face à la crise qui accable les peuples, aux régressions qui nous menacent... Nos parents et nos grands parents ont connu des guerres, des conflits atroces qui ont déchiré l'Europe... Et nous, ne sommes-nous pas confrontés à de nouvelles craintes, à de nouveaux tourments, d'autres conflits qui divisent le monde ?

Le monde des hommes ne reste-t-il pas celui de l'inquiétude, de l'incertitude, de la peur ?

Le monde des hommes n'est-il pas voué à être trouble, obscur, ténébreux ?

