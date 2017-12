Spéculations sur le Sort d’Al-Baghdadi

Beaucoup de gens intéressés par la politique au Moyen-Orient s'interrogent sur le sort du chef de Daech, Abu Bakr al-Baghdadi, après l'effondrement de son califat et la défaite de ses milices.

Selon certains rapports, al-Baghdadi aurait été tué lors d'une attaque aérienne russe en mai dernier. Le raid ciblait un quartier général de l'organisation au sud de la ville syrienne de Raqqa. Le raid était apparemment si intense qu'il a tué environ 30 commandants et 300 terroristes. Al-Baghdadi a probablement été tué, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à Reuters.

Mais en septembre, une nouvelle audio attribuée à al-Baghdadi a été trouvée et a révélé des faits spécifiques survenus après le raid russe, soulevant des doutes sur le sort du chef de guerre. Cet enregistrement a confirmé sans l'ombre d'un doute que les canaux de communication entre al-Baghdadi et ses chefs de milice ont été coupés, qu'il est poursuivi et qu'il cherche une occasion de se manifester et de remonter le moral des membres de son organisation.

Récemment, un journal turc a rapporté que le chef de Daech avait été arrêté et détenu par les forces américaines en Irak, que les Etats-Unis avaient secrètement transféré Al-Baghdadi en Syrie et qu'il était actuellement détenu dans une base militaire américaine dans la région de Rumailan. Dans la province syrienne de Hasaka.

Bien qu'il soit difficile de vérifier le rapport dans les circonstances actuelles, le porte-parole du Pentagone a refusé de commenter le rapport, soulevant davantage d'incertitudes et de spéculations sur l'authenticité du rapport.

L'analyse de l'expérience passée avec des cas similaires peut nous dire quelque chose. Le cas le plus proche et le plus similaire a été l'assassinat déroutant de l'ancien chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden. Seymour Hersh, journaliste lauréat du prix Pulitzer, a publié des informations fournies par un responsable du service de renseignement américain à la retraite, qui a fortement remis en question la version officielle américaine du reportage, incitant Washington à le confirmer.

Dans un article sur « l'histoire alternative de la guerre contre le terrorisme », Hersh dit que Ben Laden a été détenu par les services de renseignements pakistanais depuis 2006 et qu'il a été tué en 2011 après qu'un responsable des renseignements pakistanais ait révélé sa position aux Américains en échange d’une récompense de 25 millions de dollars. L'administration américaine a déclaré que la cachette de Ben Laden avait été identifiée après avoir traqué l'un de ses envoyés spéciaux et que le chef d'Al-Qaïda avait été tué lors d'un échange de tirs avec des troupes américaines.

Mais l’était-il ? De retour à al-Baghdadi, qu'il ait été tué dans un raid russe ou américain ou capturé par les forces américaines, il est presque certain qu'il a disparu pour toujours. Dans tous les cas, il ne mène plus d'opérations terroristes et c'est bien ainsi.

Dans de tels cas, il semble que chasser le chef terroriste revient à rechercher une source précieuse d'informations. L'arrêter est plus utile que de le tuer.

Vous ne pouvez pas entièrement donner crédit à une histoire qui contredisait la version officielle. Dans de nombreux cas, les médias entretiennent l'idée de jouer contre les versions des responsables et de remettre en question leurs histoires et déclarations, en particulier si la version alternative provient d'une source fiable.

Al-Baghdadi sait beaucoup et a été un mystère depuis le début. L'homme a aidé à construire Jaysh Ahl al-Sunna wa al-Jama'a après l'invasion de l'Irak jusqu'à son arrestation par les forces américaines en février 2004. Il est resté en détention jusqu'en décembre de la même année. Il a ensuite été libéré pour rejoindre al-Qaïda en Irak sous Zarqawi. Il a ensuite dirigé l'organisation après que Zarqawi ait été tué en avril 2010. Plus tard, il s'est séparé d'Al-Qaïda et a annoncé son califat en juin 2014.

Cela ne prendra pas tellement de temps avant que le sort d'al-Baghdadi ne soit révélé officiellement. Beaucoup de dirigeants politiques voudraient le faire.