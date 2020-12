Sponsoring - Arkéa : Jean-Pierre Denis les bons tuyaux

Afin de promouvoir la marque « Arkéa » en lieu et place de « Crédit Mutuel Arkéa » et de « Crédit Mutuel de Bretagne », et ainsi appuyer son projet de scission du Crédit Mutuel, Jean-Pierre Denis a multiplié les opérations de sponsoring, pour le moins coûteuses. Mais comme son projet d’indépendance, c’est complètement raté !

Souvenez-vous : fin novembre 2018, nous apprenions que l’équipe cycliste « Fortuneo-Samsic » devenait « Arkéa-Samsic », le nom (tronqué) de la banque remplaçant ainsi celui de sa filiale, dans l’objectif de se mettre en avant autant que possible, le tout en vue de sa chimérique indépendance. Ce « renaming » ne suffisant pas, la banque a enrôlé par la même occasion, à coup de millions — minimum 2,5 millions par an —, le champion colombien Nairo Quintana et n’a pas manqué de satisfaire à toutes ses exigences, financières et matérielles. Rien n’est trop beau pour Jean-Pierre Denis, et puis, ce sont les sociétaires qui payent me direz-vous.

Un scandale de dopage plus tard et nous voici en 2020, avec une équipe qui fait la Une de la presse, non pas pour ses performances sportives — Arkéa a fini 12e au classement du dernier tour de France — mais pour des soupçons de dopage qui touchent la recrue phare de l’équipe : Nairo Quintana… ainsi que certains des membres de son entourage, dont la venue faisait partie des exigences auxquelles a cédé Arkéa lors de son recrutement. Résultat des courses, certains sponsors, parmi lesquels le plus important, j’ai nommé Samsic, envisagent très sérieusement de quitter l’aventure et l’image de l’équipe, ainsi que celle de son staff, sont plus que jamais entachées.

Autre bonne idée de Jean-Pierre Denis en matière de sponsoring : l’Arkéa Arena. En 2018 toujours, la banque bretonne décide d’adosser son nom à la nouvelle salle de concert de l’agglomération bordelaise d’alors, pour les 10 prochaines années. Si le montant de l’opération reste secret, nul doute qu’il se chiffre en millions d’euros annuel. Et niveau rentabilité, c’est aujourd’hui la panne sèche : l’Arkéa Arena a en effet annulé ou reporté l’ensemble de ses concerts du fait de la pandémie de COVID-19, et bien malin celui qui pourrait prédire jusqu’à quand cela va durer.

Plus récemment, alors que les passionnés de voile ont les yeux rivés sur le Vendée Globe, Arkéa est encore une fois sur le devant de la scène, mais pas comme prévu. Le skipper de l’équipe Arkéa-Paprec vient en effet d’abandonner après avoir heurté un objet flottant non identifié. Encore une opération de sponsoring qui tombe à l’eau pour la banque.

Comme vous l’aurez compris, quand Jean-Pierre Denis cherche à mettre « Arkéa » en avant via des opérations de sponsoring, le succès n’est pas au rendez-vous, loin de là. Mais malgré les abandons, les annulations d’événements en cascade et les soupçons de dopage, notre président pourra toujours se consoler avec le rugby. Le club bordelais, l’Union Bordeaux-Bègles (UBB), devrait en effet continuer d’afficher fièrement le nom de la banque… sur les fesses de ses joueurs ! Classe.

Paradoxalement, à l’inverse de celles menées à des fins obscures, les opérations de sponsoring ayant pour objectif de faire rayonner le « Crédit Mutuel de Bretagne », comme c’est le cas avec le stade Rennais ou le FC Lorient, se déroulent sans accrocs. Une question de karma sans doute…