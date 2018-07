Sport / politique

Voilà c’est fini, le mondial du foot est terminé. A ce niveau il apparait que cet engouement pour les adeptes du ballon rond peut paraitre excessif au regard de l’enjeu à venir.

S’agirait-il comme dans pas mal de pays, d’une passion dévorante ou comme dans ces mêmes pays, un moyen d’unifier les passionnés derrière un gouvernement truqueur et manipulateur qui utilise ses grands moyens d’informations, publics et privés, pour remplir les stades, pour détourner le peuple de ses véritables problèmes ??

Le peuple était en liesse, les politiques se sont réjouit, à l’image d’un Président et de son épouse gesticulant et se trémoussant à la tribune présidentielle.

Si le moment était euphorique, les problèmes du lendemain n’en sont pas moins disparus ??

La France championne du monde de football avec une deuxième étoile au firmament n’aura pas, pour autant, supprimé le chômage et les fins de mois difficiles. Tout au plus cela aura été un intermède, un placébo, qui pour un moment aura été une tentative de réunir patrons, ouvriers, peuple et gouvernement, tous derrière un semblant d’union.

Que vont-ils inventer demain ces marchands d’illusions pour gagner du temps afin de perdurer.

Depuis toujours les dominants ont utilisé le sport comme un moyen soporifique pour endormir le peuple, favorisant ainsi son asservissement et son exploitation.

Une compétition chasse l’autre. Que ce soit les jeux olympiques, les championnats du monde ou même le tour de France, ces grandes manifestations sportives rappellent l’époque romaine avec leurs jeux du cirque, voir la montée du fascisme avec les jeux olympiques de 1936 organisés en Allemagne hitlérienne qui allait être le prélude à la mise à feu et à sang de l’Europe.

A grands coups de renfort de presse, le pouvoir incarné par la France friquée, et ses politiciens gagnés à sa cause, utilisent le populisme et l’excès d’informations pour distraire le peuple pendant qu’en sourdine se prépare de nouvelles offensives contre le pouvoir d’achat et les droits des Français.

Les retraites, les pensions de réversions, les dénationalisations, les revenus des communes etc.

Le peuple souffre de cette politique de récessions. Après les bravos, les flonflons, les feux d’artifice, la réalité reste omniprésente.

Le peuple abusé, frustré tente d’oublier, ne serait-ce qu’un instant les turpitudes quotidiennes. « Pour une fois, même si cela ne sert à rien ni pour le pouvoir d’achat, ni pour les conditions de vie, être dans le camp des gagnants c’est jouissif ».

C’est grâce à ces subterfuges que depuis des siècles cette gent sans scrupules continue à nous abuser, nous exploiter, nous voler.

19/0/2018