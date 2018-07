Les analyses des revenus de la Russie provenant de l'organisation de la Coupe du Monde 2018 s'est limitée aux aspects économiques. Elles ont indiqué des taux de croissance d'au moins 3 pour cent dans les années à venir en raison de l'attractivité croissante des investissements étrangers en Russie. En plus de cela, il y aura des retours directs en raison des visites élevées en Russie pendant le tournoi et après.

L'aspect politique était plus important pour la direction russe, qui a joué un rôle majeur dans le soutien de ce tournoi. Le président Poutine a révélé cette importance à la veille du dernier match du championnat. Il a déclaré lors d'un concert au Théâtre Bolchoï de Moscou que le tournoi a réussi à ébranler les mythes et les préjugés sur la Russie.

Le président Poutine a déclaré dans son discours : « Nous sommes heureux que nos invités aient tout vu de leurs propres yeux et que les mythes et les préjugés se soient effondrés. » Le président russe a souligné que les citoyens dans le pays sont ouverts à la communication, l'amitié, la coopération et l'achèvement de projets communs utiles. Il a ajouté que les championnats comme celui-ci, les championnats de la FIFA et d'autres sports, sont des occasions uniques d'unifier les gens. Il a dit que c'était une chance de révéler pleinement la soi-disant diplomatie populaire qui a servi, à travers les âges, à promouvoir la paix et la prospérité sur notre planète.

Poutine a pris ce tournoi comme une opportunité historique précieuse pour changer les préjugés et les vestiges restants de l'ère soviétique. Ces vestiges n'avaient aucune chance de changement sauf à travers le jeu le plus populaire au monde.

Poutine travaille pour afin d’obtenir une position internationale forte pour la Russie, soit par la puissance forte ou par la puissance douce. Il s'est rendu compte que la Russie possède un grand patrimoine culturel et historique qui peut être utilisé pour restaurer le prestige de la Russie et renforcer sa position mondiale.

Si la Russie avait dépensé plus de 10 milliards de dollars dans une campagne internationale de relations publiques pour changer les préjugés à son égard, il n'aurait pas été possible de réaliser ce succès et de gagner l'amour de centaines de millions de personnes.

La Coupe du monde en Russie n'était pas seulement un ensemble de matchs de football mais un rassemblement folklorique mondial dans lequel les cultures et les civilisations étaient mélangées. Des jeunes de différents pays ont exprimé leur lien fort avec leurs équipes nationales. C'est en soi un combat compétitif présentant l'un des aspects de la puissance douce des Etats au 21ème siècle.

Peu de gens dans le monde connaissaient la Croatie. En raison de son fort soutien pour son pays et de son interaction avec le football, Kolinda Grabar-Kitarović, présidente croate, est devenue l'une des politiciennes les plus célèbres du monde. Cela l'a rendue plus populaire et d’autant plus acceptée par les gens de l’Orient et de l’Occident.

La Coupe du Monde 2018 était différente. Elle a subi des changements radicaux, établissant de nouvelles règles pour le système du football mondial. Un système de football qui n'a plus les fondamentaux des puissances traditionnelles du football comme le Brésil, l'Argentine et l'Allemagne. La Croatie était présente dans le dernier match du tournoi. Cela a établi une nouvelle règle selon laquelle la planification, l'action et le succès ne sont plus liés aux calculs traditionnels. De nouveaux acteurs diligents peuvent remporter la victoire.

Cette règle s'applique non seulement au sport mais aussi à la politique. Il y a des pays qui émergent au sommet de la compétitivité mondiale à une vitesse remarquable. Il y a un déclin remarquable des forces traditionnelles qui n'interagissaient pas correctement avec les développements du 21ème siècle. Tout au long de l'histoire, ce sont là les lois de l'univers. Les nations qui suivent le développement et emploient leurs ressources pour se relever et rivaliser peuvent réussir.

À l'ère de la mondialisation, le sport est devenu l'une des clés du pouvoir et de l'influence. L'impact du sport sur la conscience collective globale ne doit jamais être sous-estimé. Le problème n'est plus seulement des jeux et les championnats. Mais le sport s’est transformé par le développement des médias en un marché mondial pour les cultures. Il ne se limite plus aux visites et dépenses des touristes pendant le tournoi. Il s'agit plutôt d'utiliser les championnats pour soutenir l'image mentale des pays et renforcer la puissance douce. Cela aidera à attirer des investissements et à transformer cette image mentale en une ressource de pouvoir.