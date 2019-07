Sputnik et RT France : Ces espions OSS venus du froid

Comment ne pas rester ahuri par ce Malhuret ? Selon ce sénateur, les chaines RT France et Sputnik seraient alimentées par les services secrets russes...Ces deux medias seraient là pour délivrer la propagande venant de Moscou, pour ne pas dire de Poutine (cousin germain de Satan). Quand, mais quand ces élus français vont-ils arrêter leurs délires concernant la manière dont les nouvelles sont traitées dans notre incroyable démocracratie ? Dans un pays, donneur de leçons au reste de la planète, qui ne voit absolument plus rien tellement la poutre plantée dans son œil est énorme ; « ce n’est plus une poutre messire, mais une péninsule » ! Tous les médias importants français, ne sont-ils point financés par moultes subventions distribuées sans concertation, selon le bon vouloir de ??? En plus, les principaux (80%) ont comme propriétaires 9 milliardaires, très proches du pouvoir. Ce que j’écris est su et rabâché à longueur de temps, pourtant, comme d’habitude, les petits coqs hargneux des deux assemblées, pérorent debout, les pattes droites dans leur bottes de 7 lieues et 7 péchés capitaux...Colère, Avarice, Envie, Orgueil, Gourmandise, Paresse, Luxure.(cochez please, ceux qui ne correspondent pas à nos édiles)

Lors d'échanges de la commission de la Culture, de l'éducation et de la communication le sénateur Claude Malhuret, ancien membre LR qui a cofondé le parti Agir avec Franck Riester, actuel ministre de la Culture, s'est étonné que RT France et Sputnik n'aient toujours pas été interdites. [1] Carrément ! La présidente de RT France Xénia Fedorova ne devrait elle pas être exposée en place public et ses journalistes envoyés au bagne de Cayenne ? Ah bon, il est fermé depuis 1945 ? Encore, c’est certain une fake news de la part du FSB en russe : ФСБ (Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie) – (Федеральная служба безопасности Российской Федерации). Mouais... Déjà, comment c’est gribouillé avec ces graffitis incompréhensibles qui transpirent les codes secrets venant des machines Enigma ou du langage des orques domestiqués par l’armée russe pour espionner seraient pas étonnant... Tout est possible avec « EUX » !!!

« Ces deux médias entre guillemets ne sont pas des médias, ce sont des organes d’influence, ce n’est pas moi qui le dis, c’est le président de la République », a déclaré le sénateur, se référant à une déclaration de macron lors d'une conférence de presse commune avec le président Poutine à Versailles le 29 mai 2017... Et Cédric O, le secrétaire d'Etat au numérique opinait, opinait et n’était pas en reste de confirmation des paroles prononcées par son héro jupitérien. Et comme le délire n’a aucune limite, Cloclo Alexandrine-Alexandra Malhuret lâche « Ce n’est pas une question de liberté de la presse, c’est une question de guerre des services de renseignement », puis, comme un prédicateur sudiste (des U.S) « En arrêtant ces agents d’influence, on ne ferait que contribuer à la défense nationale du pays »... Alléluia, brothers & sisters, entendez vous dans les campagnes, mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes... Le gouv de France est une maison de coucous ! pas Suisse hein, mais, de ceux qui volent au dessus d’un nid...De crabes. En revenant à Monsieur O, celui du numérique qui accusait RT France et Sputnik d’ingérence. Selon lui, ces deux médias auraient comme but ultime de porter au pouvoir « tel ou tel parti politique et cela marche. » « Aujourd'hui, sur YouTube, la chaîne qui a le plus de visibilité ce n'est pas BFM, ce n'est pas CNEWS, c'est RT France », et il ajoute « les Gilets jaunes ne s'informent que par RT et moi, je considère qu'il y a un risque monstrueux. » [2] Ahah ! A preuve du contraire le parti au pouvoir est l’en marche et si les gilets jaunes et bien d’autres dont moi, regardent ces chaines, seules du paysage dévasté médiatique français qui filment et diffusent en direct chaque samedi les manifestations en éliminant le coté spectaculaire et bourre crane. Il est à signaler que le site de ré-information le plus visité est celui de Alain Soral – ER, et que le plus gros vendeur de tickets de spectacle vivant est Dieudonné...Tout ce qui peut approcher de dire des vérités est systématiquement ostracisé et combattu avec tout l’appareil d’état, et il faut dire, qu’à ce niveau là, cet appareil est expert en broyage de réputation, en censure, en mensonges et autres magouilles afin de tenir toujours sous contrôle la population générale, qui, sans s’en rendre compte aujourd’hui vit en dictature démocratique (dictature étant le fond, démocratie en étant la forme)... Et le tout chapeauté par un président roi élu. Tient, parlons en de cuilà justement !

Avant les élections de 2017, macron a été porté aux nues par tout l’appareil médiatique, pas un seul qui n’encensa point le candidat jeune et dynamique 2.0, il y eu cependant deux sons de cloches qui mettaient en ligne une toute autre image de l’idéal macron : son petit tour à Las Vegas financé par nos impôts, son non paiement de l’impôt sur la fortune, sa table ouverte au ministère des fiances pour entretenir ses bonnes relations personnelles et électives, ses RDV avec des milliardaires, et particulièment avec Drahi ; Et puis les lois anti travail macron/El Khomri, les bus pollueurs macron, la vente à la découpe de l’industrie française et tant d’autres choses pas très nettes mais destructrices... Seules les deux chaines d’informations faisaient leur boulot en tentant d’informer un peuple endormie, avachie et nourrie au biberon du mensonge d’état. Comme macron déteste la contradiction, hait les vérités qui ne sont pas les siennes, depuis lors, il n’a de cesse de vilipender ces medias venus du froid ; d’ailleurs, certains medias américains ou anglais en disent autant, mais là, il ne faut pas s’attaquer à plus costaud que soi, sinon, papa Trump va se fâcher et ce sera cinq tours de la cour de récréation en apprenant le Star-Spangled Banner...

Tout média devrait avoir le droit d’exister, même s’il dérange. Un dernier fait venant du gouv « Estimant que RT France et Sputnik seraient des organes de propagande au service du Kremlin et ne devraient pas être assimilés à des médias, LREM a annoncé qu'ils ne seraient pas accrédités pour couvrir la campagne du parti pour les européennes. » [3] Bonjour le pluralisme et bienvenue en macronie, là, où un chambre d’échos renvoie en con-tinu « Je m’appelle Manu et j’ai toujours raison, Poutine est pas bon, tournez le bouton ! »

A pleurer vous dis-je !

Georges Zeter/juillet 2019

vidéo de Cloclo Malhuret

https://www.facebook.com/RTFrance/videos/527003608040741/