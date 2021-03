« Les gens ne s’imaginent pas dans quelle société autoritaire et discriminatoire on va aller » Michèle Rivasi interviewée par le magazine Nexus

Sputnik et Shadoks sur le Titanic.... Conte moderne.

Un an déjà et nos craintes d’une dérive totalitaire formulées depuis longtemps, se concrétisent chaque jour plus précisément. Préparons-nous à éviter le pire : la mise en place d’un « Pass Sanitaire ».

J’ai soudain la vision du Titanic en train de sombrer, heurté cette fois par un iceberg microscopique amplifié médiatiquement et artificiellement, qui fondra et disparaitra dans l’océan une fois l’œuvre destructrice achevée.

Non ce n’est pas le choc avec l’iceberg qui est responsable du naufrage, c’est le sabordage organisé par un équipage soumis à une bande de professeurs Shadoko fidèles à leurs philosophie pompeuse et en opposition au devin plombier et dont le langage se limite inexorablement à 4 syllabes GA BU ZO MEU que l’on peut traduire par CO VID DIX NEUF.

En attendant, ils pompent, ils pompent et ils nous pompent… car :

« Ce n'est qu'en essayant continuellement que l'on finit par réussir.... »

En d'autres termes... Plus ça rate et plus on a de chances que ça marche...

Devant l’insistance des restaurateurs et des gens du spectacle qui voient en la vaccination universelle et indifférenciée la réponse unique à la menace de mort économique dont ils font l’objet par cette gestion politique catastrophique de la crise sanitaire, nous sommes voués à disparaître avec eux, à l’image de ces naufragés qui se noient et entraînent avec eux la personne venue à leur secours.

Ou bien nous serons condamnés à mourir ensemble ou/et nous serons les boucs émissaires rendus responsable de ce désastre économique.

Les vaccino-responsables que nous représentons seront immolés en expiation des fautes d'une clique de prédateurs mondialistes qui se régalent de nous voir sacrifiés dans un rite de purification largement utilisé dans les sociétés primitives.

Cette catharsis est clairement annoncée dans le livre « Le Grand reset » qui annonce, en page 126/127 du livre numérique, la purge à venir,

Notre crainte persistante et peut-être durable d'être infecté par un virus (celui de la COVID-19 ou autre) va donc accélérer la marche implacable de l'automatisation, en particulier dans les domaines les plus sensibles à celle-ci. En 2016, deux universitaires de l'université d'Oxford sont arrivés à la conclusion que jusqu'à 86 % des emplois dans les restaurants, 75 % des emplois dans le commerce de détail et 59 % des emplois dans le secteur du divertissement pourraient être automatisés d'ici 2035. Ces trois industries sont parmi les plus durement touchées par la pandémie et c’est dans celles-ci que l'automatisation, pour des raisons d'hygiène et de propreté, sera une nécessité qui, à son tour, accélérera encore la transition vers plus de technologie et plus de numérique.

Quelle stratégie adopter ? Dans le contexte actuel, toutes les pistes sont à explorer et rappelons-nous les paroles de Bertolt Brecht :

« Celui qui se bat peut perdre, celui qui ne se bat pas a déjà perdu »

La perspective d’un pass sanitaire en France en passe d’être confirmée.

Il ne sera bientôt plus possible d’aller au restaurant incognito ?

Faut-il comprendre que parallèlement au pass sanitaire (facultatif ou non ?), l’enregistrement de ses informations personnelles pour l’accès à un lieu sera très fortement recommandé (voire obligatoire ?). Une telle perspective semble interdire que ce type de dispositif puisse être mis en place sans une profonde réflexion éthique sur ces nouvelles obligations et un vote au parlement.

Le smartphone sera-t-il obligatoire dans le monde d’après ?

On voit que de très nombreuses interrogations sont en suspens, particulièrement épineuses, puisqu’elles intéressent la transmission de données protégées par le secret médical ou de données personnelles.

Créer un précédent

Dans un avis publié le 15 février, la CNIL a déjà mis en garde sur les risques liés à l’utilisation des QR Code. Mais cela suffira-t-il ? Au-delà le sujet est majeur : « On n’a jamais vu au sein d’un pays un tel système. Certains pays ont des vaccins obligatoires pour entrer sur le territoire, par exemple contre la fièvre jaune dans certaines régions d’Afrique, ou certaines professions, comme les médecins avec l’hépatite B, mais là, ce serait un événement sans-précédent » remarque ainsi Alice Desbiolles, professeur en Santé publique citée par 20 minutes.

