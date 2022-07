Sri Lanka, le résultat terrible de l’utopie du BIO pour tous

L'occupation du palais présidentiel par des manifestants est l'aboutissement d'une crise sans précédent depuis que le pays a proclamé son indépendance. La responsabilité est dûe aux utopies écologistes importés de l'Occident et d'Europe.

Le président en cavale, le premier ministre démissionnaire, des manifestants dans les rues, le palais présidentiel attaqué, le Sri Lanka sombre dans l'anarchie. L'ancienne colonie britannique était autrefois l'un des systèmes les plus stables de la région. Malgré les différences religieuses et de rares tensions entre minorités, l'ancien Ceylan était considéré comme un pôle plus calme et sans gros problème en Asie du Sud-Est.

L'écologie BIO a transformé un pays auto suffisant en pays dépendant et affamé.

Contrairement à l'affirmation selon laquelle un rendement comparable à la culture conventionnelle peut être atteint avec des méthodes biologiques, la production nationale de riz a chuté de 20% au cours des six premiers mois. Le Sri Lanka, qui est depuis longtemps autosuffisant, a été contraint d'importer pour 450 millions de dollars de riz, tandis que les prix intérieurs de l'aliment de base ont grimpé d'environ 50 %. L'interdiction a également eu un impact dévastateur sur la production de thé du pays, qui est la principale exportation et source de devises du Sri Lanka.

Le thé représentait autrefois environ 12 % des recettes d'exportation du pays. L'industrie du thé Sri Lankais c'est plus d'un million d'emplois directs et indirects.

L'effondrement de la production de thé est l'une des raisons de la perte de revenus, et de l'appauvrissement de masse.

Le gouvernement Rajapaksa avait prévu de convertir sa propre agriculture à « l'agriculture 100% biologique ». Poussé par les ONG financées par les pays occidentaux.

Interdiction d'importation d'engrais et de glyphosate. La raison de cette crise.

Rien de valable, et foutaises écolos pour remplacer.

Au lieu d'engrais chimiques, la panacée vendue politiquement et médiatiquement était le « compost ». Cette solution est bien entendu une première face de la farce écolo. Le compost mélange de déchets plantes en décomposition et fumier de bovins nécessite 5 fois plus de surface à produire que de surface ou il peut être épandu. Quand aux déchets herbeux, ils nécessitent pour produire « de l'engrais chimique ». Cherchez l’hérésie !

Sans engrais, et farce du « compost » pour remplacer, les rendements ont chuté drastiquement.

Au lieu de glyphosate pour désherber , la panacée vendue politiquement et médiatiquement était « l'arrachage et le défrichage manuel ou mécanique ». Cette solution est bien entendu une autre face de la farce écolo.

Sans glyphosate, les mauvaises herbes et plantes invasives dans une région ou le taux d'humidité est élevé ont envahi les plantations de thé. Le désherbage manuel ou mécanique dans cette région vallonnée est une tartufferie vue du bureau à Bruxelles des ONG écolos qui n'ont jamais récolté une feuille de thé de leur vie.

Les ONG vertes ont poussé le Sri Lanka dans l'abîme !

Les générateurs d'idées du gouvernement étaient des ONG vertes, dont la plupart sont basées en Occident. L'écologiste agricole indienne Vandana Shiva est considérée comme la figure la plus importante. Elle dirige l'ONG Navdanya, qui prône la biodiversité et l'agriculture biologique.

Sous le patronage de Shasheendra Rajapaksa, le neveu de Mahinda Rajapaksa, elle a animé un webinaire promouvant la reconversion de l'agriculture Sri lankaise. D'autres représentants d'ONG bio, comme Millennium Institute, la Fondation suisse Biovision, Pesticide Action Network ont également fait des présentations et un lobbying qui a induit en erreur ce gouvernement. Associations occidentales coupables que nous finançons a travers le budget Européen, Suisse ou Américain.

Les médias en pensée-unique écolo ont diabolisé les experts.

Les objections des experts et des agriculteurs ont été soigneusement ignorées ou hostiles au profit d'une "nouvelle façon de penser".

Savez vous que l'écologiste agricole indienne Vandana Shiva responsable de la famine au Sri Lanka a reçu en europe le prix du développement durable malgré son engagement désastreux pour l'État Sri-lankais ?

Qui va remettre en cause l'utopie de l'idéologie tout BIO ?

Des problèmes évidents sont liés à l'agriculture biologique. Le fait que Sri Lanka n'a jamais été en mesure de produire la quantité d'engrais organique promise et qu'il soit également resté bien en deçà des rendements agricoles ciblés devrait poser des questions. Les partisans de cette méthode prétendent pouvoir subvenir aux besoins de deux fois la population de l'Inde et échouent sur un essai randomisé des 21 millions d'habitants du Sri Lanka.

Ce qui était célébré comme une supposée libération de l'agriculture colonialiste occidentale des engrais et des pesticides était en réalité l'adoption d'idées agricoles colonialistes occidentales à caractère vert. Sous le gouvernement Rajapaksa, le glyphosate a été diabolisé comme lors des conventions militantes des écolos-marxistes de la Nupes que nous connaissons en France. Le Sri Lanka a été autorisé à servir de terrain expérimental en l'absence d'un terrain de jeu européen.

Dans les années de vaches maigres, le calcul suit

Les années grasses, où les utopies étaient possibles grâce à la prospérité de l'économie mondiale, sont révolues depuis longtemps. Dans les années de vaches maigres, les comptes suivent. Cela s'applique aux pays en développement, émergents et industrialisés.

La chute des revenus a transformé les importations de médicaments et de carburant en produits de luxe.

L'échec de l'idéologie verte est comme le socialisme ou le communisme révélée au contact ces réalités. Une utopie.

Le Sri Lanka est le premier domino à tomber en raison d'une politique utopique planifiée à l'idéologie comme le socialisme ou le communisme l'on révélée en leurs temps au contact des réalités.

Le fait que les Pays-Bas soient devenus un nouveau point révélateur à cause de la planification du "Green Deal" conçu par les élites européennes, qui a également pour thème l'agriculture, est probablement plus qu'une simple ironie de l'histoire, mais le début du délitement de cette idéologie qui surjoue la nature comme idéal aux dépens des hommes.

En aparté, vous noterez tous que l'écologie est un sujet tabou des médias compatissants à ces utopies.

La responsabilité totale, des ONG, de l'écologie politique est sans aucune contestation possible le moteur de cette crise est un tabou à aborder dans les journaux et montre leur absence éthique et leur faillite ou pour savoir les causes des faits vous devez lire des articles comme celui-ci sur Internet face à leur censure ecolo-marxiste.

Par Spartacus Lequidam

Twitter : @lequidampost

Blog : www.lequidampost.fr