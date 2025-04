Statistiques et Politique

Les Statistiques, sous diverses formes, sont massivement utilisées pour (prétendument) "éclairer" les citoyens et les électeurs. Il faut toujours se méfier lorsqu'on utilise les Sciences en vue d'un but qui ne relève pas de celles-ci.

Prenons une pièce de monnaie. Si celle-ci est parfaitement symétrique et si celui qui la jette est "honnête", vous aurez autant de chance d'obtenir pile ou face (par souci de briéveté 0 ou 1). Puisque les deux conditions nécessaires ne sont jamais réunies, l'estimation du résultat sera plus ou moins faussée. Il est d'usage de faire plusieurs jets avec diverses pièces pour s'assurer que l'approximation est légitime.

Lors d'une suite de lancers, on obtiendra en moyenne autant de zéro que de 1, mais ceci n'est qu'une moyenne. Il existera des cas où l'on obtiendra par exemple que des zéros ou que des 1 mais ces séquences seront extrêmement rares comparées à toutes les autres. Si l'on porte la somme des événements 0 ou 1 divisée pat le nombre de jets en fonction du nombre de fois où on a obtenu la séquence correspondantes, on obtient une courbe en cloche dite de Gauss. Son sommet culmine avec le même nombre de piles ou de faces, en deça il y a davantage de 0, au-delà davantage de 1 jusqu'à obtenir les séquencec limites 0-0-0-0 ... et 1-1-1-1 ...

Pour l'instant, nous avons utilisé une pièce idéale, identique à toute autre et quelqu'un considéré comme pafaitement honnête pour la lancer, sans préférence pour pile ou face. En passant aux domaines qui intéréssent les médias, il va s'agir de tout autre chose : classer les gens, déterminer les bons par rapport aux mauvais, le Bien par rapport au Mal, toutes notions parfaitement absentes des mathématiques.

La course à pied semble idéale pour commencer le, cheminement. Le record du monde du 100 mètres plat est un peu moins de 10 secondes pour les hommes et un peu moins de 11 s pour les femmes. On ne peut toutefois pas affirmer que les femmes courent moins vite que les hommes puisque des millions de sportives accomplies seront infiniment plus rapides que des hommes affalés dans leur sofa devant leur télévision. Le problème se complique lorsqu'on constate qu'il faut remonter à 1980 pour trouver un homme blanc en finale du 100 mètres aux Jeux Olympiques : les Africains sont-ils plus véloces que leurs homologues blancs ? A partir de là les idéologues de tous crins vont disserter sur les relations de cause et d'effet pour expliquer à tous ce qu'il convient de penser. Un autre aspect, parmi beaucoup d'autres, peut être ajouté. L'obésité et le surpoids sont assez peu compatibles avec la course à pied. Or les Africains sont en moyenne beaucoup moins obèses que ne le sont les Européens ou les Américains du Nord. La génétique ou l'alimentation doit-elle être considérée pour déterminer les déterminants des mesures : qui cause quoi ?

Prenons un autre exemple célèbre parmi les statisticiens. Un groupe de femmes et d'hommes est séparé en deux. A l'une des moitiés on donne le principe actif d'un nouveau médicament, à l'autre un placebo. Après un certain temps, on détemine les résultats du remède supposé : Il semble actif ! Avec les mêmes résultats globaux, on examine séparément les résultats des hommes et celui concernant les femmes. Dans les deux cas, le médicament est trouvé sans effet. Ce mystère (apparent) est éclairci lorsqu'on constate que les femmes ne réagissaient pas tout à fait comme les hommes au médicament (supposé) et qu'il n'y avait pas autant de femmes que d'hommes dans les deux groupes séparés.

Cet exemple montre qu'il faut se méfier des statistiques même quand on les utilise honnêtement. Mais il est aussi possible de tricher.

Vous annoncez qu'il y a une augmentation consdérable des agressions ethniques en France : le pays deviendrait raciste. Supposons que la quantité de gens indignes, ceux qui se livrent à des actes racistes, reste constante mais que leurs possibilités d'action augmente : la visibilité de leur cible est plus importante, la médiatisation des événements les détourne de faire qielque chose de plus intelligent que de s'attaquer à autrui, le nombre d'agressions va augmenter sans que le nombre de malveillants soit changé.

Certains utilisent tous les moyens possibles pour conforter leur domination et la Science n'est pas à l'abri de leurs griffes.