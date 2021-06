Stéphane Bern contre les moulins à vent éoliens

Le sujet de l'éolien mérite certainement mieux que ce coup de gueule tranchant comme une pale, administré par Stéphane Bern à Barbara Pompili. L'animateur télé, proche d'Emmanuel Macron, qui d'habitude va gentiment dans le sens du vent de la macronie, accuse la ministre de la transition écologique de "destruction d’un patrimoine naturel, d’atteintes à la biodiversité, d’artificialisation des sols et de soutien aux énergies fossiles”. La mission patrimoine confiée à Stéphane Bern aurait-elle transformé le conteur de "Secrets d'histoire" en un nouveau Don Quichotte en guerre contre une pandémie de moulins à vent éoliens. La blonde Barbara, à ne pas confondre avec Rossinante, serait coupable d'écocide. Car, elle ne plante pas seulement de la lingerie fine dans son jardin. Son projet n'est un secret pour personne, le gouvernement envisage de multiplier par 2,5 le parc éolien d'ici 2028. Pour rappel la France compte plus de 8000 éoliennes.

D'après l’Institut de sûreté nucléaire (IRSN), 82% des Français sont d'accords pour l'éolien. Un sondage Harris Interactive prétend que "85% des riverains signalent que l’installation des éoliennes dans leur commune n’est pas une mauvaise chose et 51% considèrent même qu’il s’agit d’une "bonne chose ". Pourtant, ça râle pas mal dans le pays, mais qui oserait croire le Français sournois au point de souhaiter que l'éolienne s'installe chez son voisin plutôt qu'à proximité de son domicile ? Ce géant de plus de 100 mètres de haut, fait de béton et d'acier avec des pales en carbone a bien des défauts. On ne peut donner complètement tort à Stéphane Bern, lorsqu'il dénonce le :

« diktat éolien qui brasse du vent et ancre dans nos sols un véritable mensonge ». En cause, la « supercherie » d’un système qui n’est « en rien écologique et renouvelable », et qui prospère « soutenu à coups de subventions européennes ». Car n’est pas qu’une question d’esthétique qui alarme l’animateur franc-luxembourgeois, c’est aussi le profit que tirent « de puissants lobbys industriels et financiers » de ces installations. Une « négation de l’écologie » qui relègue aux campagnes ce dont les citadins ne veulent pas chez eux.

"Le journaliste démontre le non-sens de cette course à l’éolien, qui ne fonctionne que « 25 % du temps et nécessite l’aide de centrales à charbon ». Il explique comment l’Allemagne mesure « les conséquences désastreuses de ses propres choix en la matière », alors qu’avec le PPE (programmation pluriannuelle de l’énergie) voulu par Barbara Pompilli, la France s’apprête à passer à 15 000 éoliennes en 2028, contre 8000 en 2019. Matériaux importés de Chine, dalles de béton massives, oiseaux migrateurs qui se prennent dans les pales, biodiversité et paysages ruinés… tout ça pour un « fonctionnement effectif sur seulement 21 % du temps en moyenne. »

Alors que les préfets ont des consignes pour imposer ces éoliennes coûte que coûte, Le Figaro précise qu’au niveau juridique, les requérants voient les droits limités et la possibilité de faire appel est interdite". (Valeurs Actuelles/ Figaro)

Bern, s'emporte contre l'emploi des centrales à charbon, mais il oublie sans doute volontairement de parler des risques liés aux réacteurs nucléaires et des déchets légués aux générations futures. Et puis le souffle d'Éole est un carburant gratuit sur tout le territoire, malheureusement le dieu du vent parfois asthmatique ne produit que 6,3% de l'électricité en France métropolitaine. Si bien que les 58 réacteurs nucléaires, avec son uranium importé, restent indispensables et pour longtemps encore. Mais, quel grand homme avait parlé d'indépendance énergétique ?

Le mix électrique

De plus, les éoliennes sont également majoritairement importées. Donc, rien n'est simple dans le domaine de l'énergie et au diable les caricatures et les postures politiques. Stéphane Bern, qui n'est pas idiot, comprend parfaitement bien la complexité énergétique et le besoin de diversifier les sources. Il fait l'âne pour avoir du foin, pour que les autorités du pays sortent définitivement de l'implantation anarchique des éoliennes sans aucune réflexion préalable et sans tenir compte des avis opposés.

Barbara Pompili a répondu assez vertement aux détracteurs de l'éolien, et avec les élections qui approchent, fixer le cap était nécessaire pour donner du grain à moudre aux élus et sympathisants de La REM. Il fallait donc :

"mettre les points sur les i" ce 28 mai.

"Installez une éolienne, vous protégez la planète, c'est aussi simple que cela. Ce n'est pas une déclaration politique, une idéologie, une lubie, c'est un fait scientifique étayé par l'expérience." "Il y a une nécessité absolue à déployer l'éolien en France face à l'urgence climatique".

Le Ministère de la transition écologique a également publié le vrai du faux, pour y voir clair + clair sur l'éolien terrestre.

Voilà beaucoup d'énergie dépensée pour convaincre Bern et d'autres des bienfaits de l'éolien. De toute façon, la facture électrique sera salée, à moins d'un loto pour sauver ou remplacer les centrales vieillissantes en fin de vie. Stéphane Bern est déjà volontaire.

Énergie éolienne, énergie d’avenir ?

L’éolien en France : état des lieux et avenir du secteur