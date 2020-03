Stéphane Bourgoin, expert médiatique, spécialiste des tueurs en série... et « serial mytho » ?

Stéphane Bourgoin est dans la tourmente. Celui que les médias présentent volontiers comme "profiler", "criminologue" et surtout comme " LE spécialiste mondial des tueurs en série " (il en aurait interviewés 77 depuis 1979) est accusé d'être un mythomane et un imposteur par un collectif qui tient à conserver son anonymat : " 4ème Oeil Corporation ". Sur YouTube, le collectif a publié, depuis environ deux mois, une dizaine de vidéos qui s'efforcent de prouver les mensonges de Stéphane Bourgoin. L'intéressé n'a pas répondu aux accusations, il a préféré fermer son compte sur Facebook, où ses détracteurs venaient, selon ses dires, le harceler. S'il s'avérait que les accusations de " 4ème Oeil Corporation " soient fondées, cela ajouterait au discrédit des grands médias, qui depuis des décennies présentent Stéphane Bourgoin comme un expert incontesté.

Blackout !

Le 23 février 2020, Stéphane Bourgoin annonce la fermeture prochaine de sa page Facebook :

D’ici quelques jours, cette page Facebook va fermer de façon définitive pour laisser la place à un groupe privé OfficielStephaneBourgoin.

Cela fait déjà plusieurs années que j’ai cessé toute activité sur mes comptes Twitter ou LinkedIn, par exemple. Je continuerai de publier sur ce groupe privé Facebook, sur mon compte Instagram et mon site Internet www.officielstephanebourgoin.com, mais de manière un peu moins active que par le passé. Pourquoi me direz-vous ? Cela me prend beaucoup de temps et d’énergie que je désire, avant tout, consacrer au plus important projet de ma vie qui nécessite de ma part une concentration et une implication de tous les instants depuis plusieurs semaines. J’ajoute que ce projet ne concerne en rien mes écrits ou des projets télévisuels.

Par ailleurs, victime depuis plusieurs semaines d’une campagne de cyber-harcèlement et de haine sur les réseaux sociaux de la part de quelques individus qui se cachent courageusement derrière l’anonymat des écrans et de pseudonymes, ceux-ci vont jusqu’à menacer et insulter les visiteurs de ma page qui prennent ma défense. Ces accusateurs nous renvoient à une sombre période de l’histoire de France où les délateurs adressaient des lettres anonymes pour dénoncer leurs voisins auprès du régime de Pétain.

Cela fait déjà une vingtaine d’années que je suis la cible de divers accusateurs, mais rarement avec un tel acharnement et une telle virulence. Parmi ces délateurs « historiques » figurent en bonne place la dénommée Sondra London, petite amie et fiancée du tueur en série Gerard Schaefer et amoureuse de « L’éventreur de Gainesville » Danny Rolling qu’elle voulait épouser, deux des serial killers les plus pervers de l’histoire criminelle. Elle publiera aussi les écrits d’autres tueurs en série pour les vendre par l’entremise de sa maison d’édition. D’autres « chéries » de tueurs en série, aussi bien françaises que canadiennes, ont menacé de me pourrir la vie sur les réseaux sociaux car j’ai refusé d’accéder à leurs demandes – et exigences. L’une, par exemple, me demandait d’intervenir pour faire publier son manuscrit, une autre souhaitait me prouver que l’amour de sa vie, condamné pour cinq assassinats, ne représentait plus aucun danger pour la société : elle me proposait une rencontre avec lui, en sa présence, afin que je constate qu’il est devenu « doux comme un agneau ». Je n’ai, bien sûr, pas accédé de me plier à ses volontés.

Il y a aussi deux auteurs et un psy autoproclamé qui, malgré leurs efforts, ne parviennent jamais à se faire inviter sur les plateaux de différents médias. Aigris et jaloux, ils m’en veulent à mort. Citons aussi un fan absolu de serial killers qui leur écrit à tire-larigot pour revendre par la suite leurs écrits, dessins, poèmes ou peintures, pour en tirer profit sur des eBay du crime. Parmi ces accusateurs, il y a également un ancien inspecteur de police sud-africain, élu policier de l’année, qui a été renvoyé pour parjure et pour avoir falsifié des procès-verbaux et actes de procédure. Il a depuis été condamné à une sentence minimum de cinq années d’emprisonnement pour avoir volé des scellés de justice, le trésor de guerre de trafiquants de drogue, afin de jouer au casino. Citons aussi le dénommé Laurent Montet dont j’évoquais les agissements dès 2002 dans deux de mes ouvrages pour avoir créé une école de profilage aux diplômes bidons qui a berné plusieurs centaines d’étudiants en criminologie et en psychologie, au point d’être condamné, il y a quelques semaines de cela, à quatre ans et demi de prison ferme.

Tous ces accusateurs et délateurs ont-ils seulement rencontré un seul serial killer (à l’exception de Sondra London ou d’autres « fiancées » qui privilégiaient un contact plus intime avec eux) ? Bien sûr que non.

Tous ces accusateurs et délateurs ont-ils visité les lieux du crime ou habitations de tueurs en série tels que Henry Lee Lucas, Dean Corll, David Brooks, Elmer Wayne Henley, Ed Kemper, Joseph Baldi, Gerard Schaefer, Michel Fourniret, Brian Rosenfeld, Donald Harvey, Sipho Twala, Velaphi Soldier, Irene Becker, Ulrich Schmidt, Jean-Baptiste Hennequin, Tommy Lynn Sells, Stewart Wilken, Ottis Toole, etc. ? Bien sûr que non.

Tous ces accusateurs et délateurs ont-ils rencontré et filmé des entretiens avec des profilers du F.B.I. tels que John Douglas, Roger Depue ou Gregg McCrary ? Bien sûr que non.

Tous ces accusateurs et délateurs ont-ils participé à la fondation d’une association de victimes telle que VIES (Victimes En Série) dont les avocats ont défendu des familles de victimes lors de l’affaire des Disparus de Mourmelon ou lors du procès de Michel Fourniret et Monique Olivier en 2008 à Charleville-Mézières, par exemple ? Bien sûr que non. (L’une des réunions de l’association qui s’est tenue à mon ancien domicile de Pantin figure parmi les bonus du DVD « Dossier Noir : L’affaire Michel Fourniret-Monique Olivier », édité par Bach Films en 2007).

Tous ces accusateurs et délateurs ont-ils été les organisateurs des premières conférences internationales sur les tueurs en série, mises sur pied par le C.I.S.C.P. (Centre International de Sciences Criminelles et Pénales), qui ont réuni d’éminents policiers tels que Jacques Genthial, Claude Cancès, Robert Keppel, le F.B.I. ou Scotland Yard, notamment à l’hôtel PLM Saint-Jacques à Paris ? Bien sûr que non.

Tous ces accusateurs et délateurs ont-ils figuré parmi les organisateurs du colloque « La justice face aux tueurs en série » qui s’est tenu à l’Assemblée Nationale en juin 2010 et qui a réuni de nombreux enquêteurs, magistrats, familles et proches de victimes, ainsi que des hommes et femmes politiques ? Bien sûr que non. (120 minutes de ce colloque figure parmi les bonus du coffret de 6 DVD « Dans la tête d’un tueur en série avec Stéphane Bourgoin », édité en 2010).

Tous ces accusateurs et délateurs ont-ils réalisé ou été l’auteur des premiers documentaires ou reportages sur les tueurs en série de la télévision française dès 1991, tels que « Serial killers – Enquête sur une déviance » sur FR3 ? Bien sûr que non.

Tous ces accusateurs et délateurs ont-ils été à la base de la création de trois séries documentaires de 34 épisodes, « Dans la tête des tueurs en série avec Stéphane Bourgoin », « Serial killers – Stéphane Bourgoin enquête » et « Stéphane Bourgoin raconte » ? Bien sûr que non.

Tous ces accusateurs et délateurs ont-ils participé à plusieurs centaines de plateaux de JT d’information ou d’émissions telles que « Envoyé Spécial », « Infrarouge », « Enquêtes et révélations », « Crimes », etc. ? Bien sûr que non.

Tous ces accusateurs et délateurs ont-ils été invités à une tournée telle que « L’univers des tueurs en série » dont les vingt-six villes visitées ont affichées complet en 2019 ? Bien sûr que non.