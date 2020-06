Stéréotypes raciaux - La grande lessive des marques

@Fergus

Fergus, ça n’a rien à voir avec de la connerie, pour reprendre votre mot. Je crois que c’est lié au fait que depuis des siècles, les personnes « de couleur » (voir mon précédent com) ont été dévalorisées en raison de leur couleur de peau. Plus les personnes étaient noires, plus elles étaient dévalorisées. Il est possible que les Noirs aient fini par croire eux mêmes (vous savez, ça marche comme du harcèlement moral, un autre exemple : imaginez qu’on répète à longeur de journée à quelqu’un qu’il est moche et bête, au bout d’un moment il va finir par le croire lui même) que plus ils étaient clairs, mieux c’était. J’en ai jamais discuté avec aucune personne « de couleur », mais je pense que c’est ça l’explication. Donc rien à voir avec de la connerie, il faut éviter de juger à la va vite.

Mais je crois que les choses sont en train de changer et c’est une excellente chose. De plus, les produits éclaircissants pouvant être à l’origine de très graves problèmes de santé, il faudrait que les femmes qui les utilisent encore arrêtent d’urgence parce qu’on sait pas ce que ça peut avoir comme conséquences.